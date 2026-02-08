La publicidad del Super Bowl, el evento deportivo más visto en Estados Unidos, es famosa por sus precios estratosféricos. El medio USA Today informa que, para el Super Bowl 2026, un espacio de 30 segundos puede costar entre $8 millones y $10 millones de dólares, dependiendo del momento durante el partido y la negociación con la cadena que transmite el juego. Estos costos son muy superiores a los de los anuncios en televisión normal y ello se debe en gran parte a la enorme audiencia que atrae el juego.

Al tener más de 120 millones de espectadores solo en Estados Unidos, este tipo de exposición es difícil de replicar en otros programas o plataformas. Además, la naturaleza en vivo y sin posibilidad de saltar los anuncios hace que las marcas paguen por cada segundo de atención garantizada.

Otra razón por la que los anuncios son tan caros es su impacto cultural. Los comerciales del Super Bowl se convierten en tema de conversación mucho antes y después del partido, apareciendo en redes sociales, noticias y listas de “mejores del año”.

Los costos responden a la enorme audiencia del evento y a la atención garantizada que ofrece una transmisión en vivo. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Además del costo de transmisión, muchas marcas invierten grandes sumas adicionales en producción, celebridades, efectos visuales y música. Según The Sports Cast, un anuncio puede costar otros millones de dólares solo en producción, haciendo que la inversión total de una campaña llegue fácilmente a $15 millones–$30 millones o más.

Con todos estos factores, la publicidad en el Super Bowl es mucho más que un simple espacio publicitario: es una plataforma global donde las marcas buscan no solo vender, sino crear momentos culturales que conecten con audiencias masivas.

Las marcas también invierten en producción y talento, elevando el costo total de sus campañas.(Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity") / Jairo Rúa

Super Bowl LX: hora, fecha y todo lo que debes saber sobre este suceso deportivo

El Super Bowl LX se perfila como uno de los eventos más espectaculares de la década, ya que celebra el 60º aniversario del “Gran Juego”. La cita es el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California (casa de los San Francisco 49ers).

Esta será la segunda vez que este recinto recibe el Super Bowl tras la edición 50 en 2016 y promete un despliegue tecnológico y de seguridad sin precedentes en la Bahía de San Francisco.

En lo deportivo, el enfrentamiento ya está definido: los Seattle Seahawks se medirán ante los New England Patriots. Este partido es emocionante porque es una revancha directa del épico Super Bowl XLIX (2015), donde los Patriots ganaron en el último segundo con una intercepción histórica.

El Super Bowl LX (2026) se llevará a cabo en el Levi's Stadium, ubicado en Santa Clara, California. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

El acto central del Halftime Show será encabezado por la estrella mundial Bad Bunny, marcando un hito para la música latina en este escenario. Además, las festividades previas incluirán a Green Day en la ceremonia de apertura, a Charlie Puth interpretando el himno nacional y a figuras como Brandi Carlile y Coco Jones completando el cartel artístico.

La transmisión en Estados Unidos estará a cargo de NBC, mientras que en Latinoamérica se podrá seguir a través de ESPN y Disney+.

Debido a que el evento coincide con los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, la cadena preparó una cobertura multiplataforma masiva.

