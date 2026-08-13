Tirar basura en las calles de Nueva York puede convertirse en un problema más serio de lo que parece. La Gran Manzana cuenta con normas que prohíben arrojar, abandonar o dejar residuos en calles, aceras y otros espacios públicos, y quienes incumplan estas disposiciones pueden recibir multas. Las sanciones buscan desalentar prácticas que afectan la limpieza urbana y pueden aumentar cuando una persona acumula infracciones. Por ello, es importante conocer qué establece la ley resulta importante tanto para residentes como para visitantes.

La normativa es aplicada por el Departamento de Saneamiento de Nueva York (DSNY), que puede emitir una infracción cuando un agente observa directamente que una persona arroja basura en un espacio público.

¿Qué dice la ley de Nueva York sobre tirar basura?

Las normas de la ciudad prohíben arrojar, dejar o lanzar basura, papeles, desperdicios u otros residuos en calles, aceras y otros espacios públicos. La prohibición también alcanza parques, lotes vacíos, callejones y determinadas áreas de propiedad privada.

El DSNY también señala que está prohibido tirar basura desde las ventanas de edificios o vehículos. Asimismo, una persona no puede barrer o soplar residuos hacia la calle.

En Nueva York, las multas aumentan según la reincidencia. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Estas son algunas de las conductas sancionadas

Conducta ¿Está prohibida? Arrojar basura en la calle Sí Dejar basura en la acera Sí Tirar residuos desde un vehículo Sí Arrojar basura desde una ventana Sí Barrer basura hacia la calle Sí Soplar residuos hacia la vía pública Sí

¿De cuánto es la multa por tirar basura?

Las sanciones dependen del tipo de infracción y de las circunstancias del caso. En Nueva York, las normas del Departamento de Saneamiento (DSNY) contemplan multas para quienes arrojen o dejen basura de manera ilegal en espacios públicos, y algunas infracciones pueden alcanzar los US$400.

En determinadas circunstancias, además, puede aplicarse un monto denominado default penalty si la infracción no se resuelve de acuerdo con el procedimiento correspondiente.

Por ello, tirar un papel, una botella, una bolsa u otro residuo en la vía pública puede terminar generando una sanción económica considerable, especialmente cuando existen infracciones anteriores.

¿Qué ocurre con los propietarios de edificios?

Las reglas de Nueva York no solo alcanzan a las personas que arrojan basura. Los propietarios también tienen responsabilidades respecto de las áreas públicas ubicadas junto a sus propiedades.

El DSNY indica que los propietarios deben mantener limpias y libres de basura las aceras, las áreas junto al bordillo y otros espacios vinculados a sus inmuebles.

Por ejemplo, las obligaciones pueden incluir mantener limpia la franja de aproximadamente 18 pulgadas ubicada desde el borde de la acera hacia la calle.

¿Cómo se denuncian los casos de basura recurrente?

Nueva York permite reportar situaciones en las que una persona arroja basura de manera repetida en un determinado lugar a través de NYC311.

Sin embargo, el sistema aclara que una denuncia por un episodio aislado de basura no puede procesarse de la misma manera. Para casos recurrentes, se puede proporcionar información sobre los horarios, días y tipo de residuos observados.

Después, un agente del DSNY puede vigilar el lugar durante el periodo indicado. Si observa a una persona arrojando basura, puede emitirle una infracción.

Nueva York establece reglas específicas para mantener limpias sus calles. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

También existen reglas para sacar la basura

Las obligaciones no terminan con no arrojar residuos en la calle. Los residentes y propietarios deben cumplir determinadas reglas para sacar la basura, el reciclaje y los residuos orgánicos.

Por ejemplo, para muchos edificios residenciales, los residuos deben colocarse en recipientes con tapa y respetar los horarios establecidos por la ciudad. Sacar la basura de manera incorrecta, hacerlo en un horario no permitido o utilizar recipientes que no cumplen las condiciones establecidas también puede generar multas.

Desde junio de 2026, además, las propiedades de una a nueve unidades residenciales deben utilizar los contenedores oficiales de Nueva York para sacar la basura.

¿Y si utilizas una papelera pública para tirar basura de tu casa?

Las autoridades también regulan el uso de las papeleras públicas. En febrero de 2026, el Concejo Municipal de Nueva York presentó una propuesta para aumentar las multas por depositar residuos residenciales o comerciales en estas papeleras. La iniciativa fue remitida al comité correspondiente y no equivale por sí sola a una norma vigente.

Por eso, no debe confundirse una propuesta legislativa con las multas que actualmente aplica el DSNY.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!