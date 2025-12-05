La compra de Warner Bros., HBO y HBO Max por parte de Netflix ha reavivado el debate sobre el verdadero alcance de este histórico acuerdo, anunciado este 5 de diciembre de 2025. Aunque los codirectores ejecutivos del gigante de streaming insisten en que la operación busca “ofrecer al público más de lo que ama y ayudar a definir el próximo siglo de la narrativa”, lo cierto es que muchos suscriptores siguen sin tener claro qué cambia realmente para ellos. En las siguientes líneas, te detallamos qué implica este movimiento y por qué es tan relevante para el futuro del entretenimiento.

Netflix llegó a un acuerdo para adquirir las divisiones de cine y de streaming de Warner Bros. Discovery por un valor de US$72,000 millones, convirtiéndose en una de las operaciones más grandes que ha visto Hollywood en los últimos años.

Vale precisar que la transacción valora a Warner Bros. Discovery en U$$27.75 por acción, lo que implica un valor patrimonial total de aproximadamente US$72,000 millones y un valor empresarial de aproximadamente US$82,700 millones.

¿QUÉ SIGNIFICA REALMENTE LA ADQUISICIÓN DE WARNER BROS. POR PARTE DE NETFLIX?

Pese a que ya se concretó la compra, aún falta que este acuerdo sea aprobado por los entes reguladores de la competencia; es decir, Netflix debe convencer a los gobiernos del mundo (Estados Unidos, Unión Europea, entre otros) para que le den luz verde. Se espera que la adquisición se cierre en 12 a 18 meses.

Al respecto, el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, se mostró “muy seguro” de que recibirían la aprobación regulatoria necesaria y que se encuentran trabajando para conseguirla. “Warner Bros ha definido el último siglo del entretenimiento y juntos podemos definir el próximo”, señaló. Sin embargo, cuando se le consultó si HBO debería seguir siendo un servicio de streaming independiente, el otro codirector ejecutivo Greg Peters respondió que si bien esa marca era importante para la audiencia, cree “que es demasiado pronto para entrar en detalles” sobre cómo iban a “adaptar esta oferta a los consumidores”, publica BBC.

De concretarse el acuerdo, ¿cómo cambiará esto la experiencia de los suscriptores? Según Netflix mejorará, ya que tendrán más opciones. “Al añadir las extensas bibliotecas de cine y televisión, y la programación de HBO y HBO Max, los miembros de Netflix tendrán aún más títulos de alta calidad para elegir. Esto también permite a Netflix optimizar sus planes para los consumidores, mejorando las opciones de visualización y ampliando el acceso al contenido”, se lee en su comunicado.

Asimismo, han asegurado que las películas producidas por Warner Bros seguirán estrenándose en los cines y que su estudio de televisión continuará produciendo para terceros.

¿REALMENTE SE TRATA DE UNA REVOLUCIÓN PARA EL MUNDO DEL ENTRETENIMIENTO?

La senadora demócrata Elizabeth Warren calificó la medida como una “pesadilla antimonopolio”, publica Aljazeera. “Una alianza entre Netflix y Warner Bros. crearía un gigante mediático masivo con el control de casi la mitad del mercado del streaming, lo que amenazaría con obligar a los estadounidenses a suscribirse a precios más altos y a tener menos opciones sobre qué y cómo ver, al tiempo que pondría en riesgo a los trabajadores estadounidenses”, dijo.

La misma opinión tienen Pramila Jayapal, copresidenta del grupo de defensa del monopolio en la Cámara de Representantes. “Significaría más subidas de precios, anuncios y contenido estandarizado, menos control creativo para los artistas y salarios más bajos para los trabajadores (…). El gobierno debe intervenir”, publicó en su cuenta de X.

Tom Harrington, director de televisión de Enders Analysis, señaló que si el acuerdo es aprobado por los reguladores, este impactaría enormemente en el cine: “Si se llevara a cabo, reorientaría Hollywood”, ya que se producirían “grandes recortes” en la producción televisiva y cinematográfica de la nueva empresa fusionada, llevando a algunos sectores y sindicatos a resistirse, precisó a BBC.

Respecto a los consumidores, aseguró que los más afectados serían sus clientes por el aumento de precios. “Netflix se encarecería y, aunque HBO Max cerraría o dejaría de ser esencial, la mayor penetración de Netflix en los hogares probablemente significaría un aumento de los ingresos totales por suscripciones”, añadió.

Asimismo, algunos legisladores y expertos en regulación comenzaron a expresar su preocupación de que el gigante de la “N” roja traslade los mayores costos a los consumidores, publica CNN.

