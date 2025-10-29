¿Puede convertirse la ivermectina en un medicamento de libre acceso en Florida? El gobernador Ron DeSantis ha reavivado el debate proponiendo una nueva ley para autorizar su venta sin receta. Conoce qué busca la medida, cómo puede impactar y qué opinan los expertos sobre la eficacia de este fármaco.

Durante la pandemia por COVID-19 , la ivermectina se popularizó pese a que no contaba con respaldo médico para combatir el virus. Hoy, el nuevo impulso de DeSantis a favor del acceso libre genera controversia en un contexto en el que médicos, pacientes y políticos se cruzan sobre cuestiones de salud pública, ciencia y derechos individuales.

¿QUÉ BUSCA RON DESANTIS CON LA NUEVA LEY SOBRE LA IVERMECTINA EN FLORIDA?

El objetivo del gobernador Ron DeSantis es flexibilizar las reglas estatales para que la ivermectina esté disponible sin necesidad de receta médica. Si el Congreso de Florida aprueba la propuesta, la venta libre podría convertirse en ley rápidamente, algo que DeSantis ya anunció que firmaría de inmediato. Para el mandatario, se trata de dar más opciones a los ciudadanos, aunque muchos médicos advierten sobre los riesgos de automedicación y la falta de evidencia científica sólida.

El Congreso de Florida podría aprobar la venta libre de ivermectina﻿ (Foto: Minsa)

¿QUÉ ES LA IVERMECTINA Y POR QUÉ SU USO GENERA POLÉMICA?

La ivermectina es un antiparasitario tradicionalmente recetado contra infecciones por lombrices, pero su uso se disparó durante la emergencia sanitaria por covid-19 . “Ninguna publicación sugiere que sea eficaz para mejorar la supervivencia de pacientes con cáncer”, indicó el destacado oncólogo Binay Shah, reflejando la falta de pruebas concluyentes sobre su efectividad en otras patologías. El debate radica en que, pese a su popularidad, grandes organizaciones médicas no la respaldan para usos fuera de su indicación original. La primera dama Casey DeSantis afirmó que “deberíamos analizar sus beneficios”, abriendo la puerta a más estudios estatales pero sin adoptar posiciones concluyentes.

