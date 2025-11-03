Cada año, millones de jubilados en Estados Unidos esperan con atención el anuncio del ajuste por costo de vida (COLA) que realiza la Administración del Seguro Social (SSA). Este ajuste anual busca mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la inflación, y en 2026, el incremento será del 2.8%. Aunque esto representa un aumento promedio de US$56 mensuales para la mayoría de jubilados, existe un grupo reducido de personas que podría recibir el pago máximo histórico de US$5,251 al mes, siempre que cumplan con ciertos requisitos muy específicos.

LOS REQUISITOS PARA RECIBIR EL PAGO MÁS DE MÁS DE 5,000 DÓLARES

Para alcanzar esa cifra récord, los beneficiarios deben cumplir tres condiciones esenciales relacionadas con su historial laboral, su edad de jubilación y su nivel de ingresos.

El Seguro Social está diseñado para pagar a los trabajadores jubilados de 65 años o más un ingreso continuo después de la jubilación (Foto: Freepik)

El primero de estos factores es la duración de la carrera laboral . Aunque solo se necesitan diez años de trabajo con aportes al Seguro Social para recibir beneficios, el monto final se calcula en función de los 35 años con mayores ingresos. Si alguien no trabajó durante todo ese período, los años faltantes se reemplazan con ceros, lo que reduce el promedio salarial y, en consecuencia, el monto del pago mensual.

El segundo factor clave es la edad en la que se solicita el beneficio . Esta decisión puede marcar una diferencia de miles de dólares al año.

Por ejemplo, quienes comiencen a recibir el Seguro Social a los 62 años podrían obtener un máximo de US$2,910 mensuales en 2026, mientras que aquellos que esperen hasta los 67 años podrían recibir hasta US$4,156. Pero los que posterguen su jubilación hasta los 70 años, recibirán el beneficio máximo posible de US$5,251 al mes, una diferencia de más de US$28,000 anuales. Retrasar la solicitud no siempre es fácil, pero es una de las estrategias más efectivas para maximizar los pagos.

El tercer factor determinante es el historial de ingresos . Para recibir el pago máximo, el trabajador debe haber alcanzado cada año el límite máximo de ingresos imponibles, es decir, el salario máximo sujeto a contribuciones del Seguro Social. En 2026, este límite será de US$184,500 anuales, un aumento respecto a los US$176,100 del año anterior. Mantener ingresos altos de manera constante durante 35 años es algo que muy pocos logran, lo que explica por qué tan pocas personas califican para el beneficio máximo.

Es difícil alcanzar la prestación máxima de la Seguridad Social, pero con la estrategia adecuada podrías conseguirlo (Foto: AFP)

PERO ESTO NO SIGNIFICA QUE EL RESTO DE LOS JUBILADOS NO PUEDA MEJORAR SUS BENEFICIOS

Existen estrategias accesibles que pueden marcar una diferencia importante con el tiempo. Aumentar los ingresos, aunque sea ligeramente, puede elevar el promedio salarial y mejorar el monto mensual. Del mismo modo, extender la carrera laboral unos años más o retrasar la solicitud de beneficios son decisiones que pueden incrementar los pagos de manera considerable, incluso sin alcanzar el límite máximo de ingresos imponibles.

El Seguro Social sigue siendo una fuente de estabilidad económica para más de 68 millones de estadounidenses, muchos de los cuales dependen de él como principal ingreso durante la jubilación. Por eso, comprender cómo se calculan los beneficios y qué factores influyen en su monto es esencial para planificar una jubilación más cómoda. Aun si no se llega al pago máximo, cada dólar adicional ganado gracias a una mejor estrategia cuenta.

Lograr el beneficio máximo del Seguro Social es, en efecto, una meta ambiciosa, reservada para quienes han mantenido altos niveles de ingresos, carreras largas y una jubilación tardía. Pero conocer las reglas del juego permite a cualquier persona mejorar su posición y aprovechar al máximo lo que ha contribuido durante años de trabajo. Después de todo, el objetivo no es solo alcanzar los US$5,251 mensuales, sino asegurar una jubilación estable, informada y financieramente sólida.

Y aunque el pago máximo esté al alcance de pocos, la clave está en planificar con inteligencia. Entender cómo funcionan los ajustes anuales, aprovechar las herramientas del Seguro Social y tomar decisiones estratégicas sobre cuándo jubilarse puede marcar la diferencia entre una jubilación ajustada y una vida dorada con tranquilidad económica. En 2026, más que un número, esos US$5,251 representan la recompensa a décadas de esfuerzo y una planificación bien pensada.

