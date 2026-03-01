Si recibes beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Nueva York, es clave que prestes atención a los cambios que comienzan a aplicarse desde el 1 de marzo. Este mes entran en vigor cambios federales que impactarán a miles de beneficiarios en la ciudad. Las autoridades han dejado claro que nadie perderá la ayuda de inmediato, pero también advierten que no cumplir con las nuevas condiciones podría poner en riesgo el beneficio en los próximos meses. La Administración de Recursos Humanos (HRA) estima que alrededor de 123,000 personas podrían verse directamente afectadas en esta primera etapa, y la cifra podría aumentar conforme más residentes renueven o soliciten asistencia. Por eso, este es el momento de revisar tu situación y entender qué cambia exactamente.

¿Quiénes deben prestar más atención?

Las nuevas reglas aplican principalmente a:

Adultos entre 18 y 64 años.

Personas consideradas aptas para trabajar.

Beneficiarios que no viven con un menor de 14 años.

Adultos sin dependientes (ABAWD).

Un cambio importante es la ampliación del rango de edad. Antes, las reglas laborales aplicaban hasta los 54 años; ahora se extienden hasta los 64. Además, algunos grupos que anteriormente estaban exentos, como personas sin hogar y veteranos, también podrían quedar sujetos a las nuevas condiciones.

Si recibes SNAP en Nueva York, es importante que revises si debes cumplir con los nuevos requisitos laborales. | Crédito: Shutterstock

¿Cuáles son los nuevos requisitos?

Desde el 1 de marzo, quienes estén dentro del grupo impactado deberán cumplir con al menos 80 horas al mes (unas 20 horas por semana) en alguna de estas actividades:

Trabajo remunerado.

Estudios o capacitación laboral aprobada por HRA.

Programas de desarrollo de habilidades.

Voluntariado.

No se trata solo de realizar la actividad, sino de reportarla correctamente. Organizaciones como Hunger Free America advierten que muchas personas podrían enfrentar problemas no por falta de empleo, sino por errores en el papeleo o por no responder a tiempo las notificaciones oficiales.

¿Cuándo podrías perder el beneficio?

Las autoridades explicaron que:

Nadie pierde el SNAP automáticamente el 1 de marzo.

El beneficio podría suspenderse si no se cumple con los requisitos durante tres meses —no necesariamente consecutivos— dentro de un período de tres años.

con los requisitos durante tres meses —no necesariamente consecutivos— dentro de un período de tres años. Es fundamental responder cualquier aviso de HRA lo antes posible.

El administrador de HRA, Scott French, insistió en que las personas que crean estar afectadas deben comunicarse con la agencia, ya sea visitando una oficina o utilizando el portal en línea.

Autoridades advierten que quienes no cumplan con las reglas del SNAP en Nueva York podrían perder el beneficio en los próximos meses. | Crédito: AFP

¿Existen excepciones?

Sí. Algunas personas podrían calificar para exenciones médicas u otras excepciones. Por eso se recomienda:

Verificar si cumples con alguna exención.

Consultar directamente con HRA antes de asumir que debes cumplir con el requisito laboral.

Buscar apoyo en organizaciones comunitarias si tienes dudas.

Los próximos meses serán clave. Defensores advierten que el mayor riesgo no es solo cumplir con las horas exigidas, sino manejar correctamente el proceso administrativo. Si recibes SNAP en Nueva York, ahora más que nunca es importante revisar tu caso y actuar con anticipación para proteger tu ayuda alimentaria.

