A raíz de los cambios en los requisitos de elegibilidad y laborales del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), la cantidad de beneficiarios en Florida disminuyó cerca de medio millón en un año – pasó de 3,035,496 en enero de 2025 a 2,570,518 –, según datos oficiales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) al 10 de abril de 2026. Debido a esta reducción del 15.3%, todo indica que el número seguirá bajando. Por tal motivo, te damos a conocer las nuevas restricciones y requisitos del programa.

Los beneficiarios de SNAP en Florida disminuyeron 15.3% en un año por cambios en elegibilidad, restricciones de alimentos y requisitos laborales más estrictos (Foto: Freepik)

NUEVAS RESTRICCIONES Y REQUISITOS DEL USDA PARA SNAP EN FLORIDA

Desde el 20 de abril de 2026, Florida puso nuevas reglas sobre lo que se puede comprar con los cupones de SNAP. Ahora ya no se pueden usar los beneficios de la tarjeta EBT para productos con mucha azúcar o muy procesados como refrescos y sodas, bebidas energéticas, dulces y golosinas, y postres ultraprocesados de larga duración; en su lugar se deben adquirir alimentos saludables.

Además de esta restricción, el USDA estableció nuevos requisitos para tiendas minoristas, el pasado 7 de mayo de 2026, los cuales entrarán en vigor en otoño de este año. ¿Qué cambió? Los comercios deberán ofrecer siete variedades diferentes en cuatro grupos básicos de alimentos: proteínas, cereales, lácteos, y frutas y verduras.

Actualmente, estos negocios solo necesitan tener tres tipos distintos dentro de cada categoría, con tres unidades de cada tipo, lo que suma un total de 36 productos básicos. Además, el USDA cerrará vacíos legales que permitían contar aperitivos o productos ultraprocesados como parte del inventario mínimo requerido.

“Este cambio duplica con creces el requisito de alimentos disponibles, hace mayor hincapié en los alimentos integrales, aumenta los requisitos de alimentos perecederos y elimina las lagunas legales que durante demasiado tiempo han permitido a los minoristas contabilizar ciertos aperitivos para sus requisitos de alimentos básicos. Estos cambios no solo garantizarán que las familias vulnerables necesitadas tengan opciones más nutritivas dondequiera que compren, sino que también exigirán una mayor responsabilidad a los minoristas que no solo han abastecido lo mínimo indispensable, sino que han registrado la mayor cantidad de infracciones del programa”, se lee en un comunicado del 7 de mayo sobre el cambio.

El programa también puso requisitos de trabajo más estrictos para quienes deseen continuar recibiendo sus beneficios:

Las personas sanas sin dependientes entre 18 y 64 años deben trabajar mínimo 80 horas al mes para calificar (antes solo aplicaba hasta los 55 años).

Veteranos, jóvenes que salieron de hogares de crianza y personas sin hogar ya no están exentos de trabajar.

Los beneficios quedaron limitados solo para ciudadanos estadounidenses y ciertos residentes permanentes. Quedaron excluidas otras personas que están en el país de forma legal, como quienes entraron por asilo, programas de refugiados o emergencias humanitarias (por ejemplo, víctimas de violencia doméstica o tráfico humano).

Asimismo, la ley obligó a los estados a pagar más por SNAP. Ahora deben cubrir hasta el 15% del costo de los beneficios y aumentar su aportación para gastos administrativos del 50% al 75%, cuando antes el gobierno federal pagaba casi todo.

También se creó un fondo de US$50 mil millones llamado Programa de Transformación de la Salud Rural, que da dinero a los estados que soliciten permisos para hacer SNAP más restrictivo y dificultar el acceso al programa.

Imagen de una tienda en la que se ve un letrero comunicando a su clientela que acepta pagos con los beneficios SNAP (Foto: AFP)

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