Con la llegada de mayo, las familias de Texas se encuentran en un momento decisivo para garantizar su seguridad alimentaria. Sucede que ocurriría un proceso de renovación de los beneficios de SNAP en el estado, el cual traerá nuevos requisitos que los afiliados deberán cumplir si pretenden seguir adquiriendo sus cupones de alimentos. Por esa razón, es necesario comprender el procedimiento actual. En los siguientes párrafos, te enseñaré los pasos correctos para que gestiones tu solicitud sin inconvenientes.

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Quizás no lo sepas, pero la recertificación o renovación de SNAP es un trámite periódico que realiza el programa federal para corroborar que el beneficiario sigue cumpliendo con los requisitos para que acceda a los cupones de alimentos; en caso no lo haga, se toma la drástica decisión de finalizar el vínculo.

En el caso de Texas, la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC, por sus siglas en inglés) emplea este método para revisar si el residente aún es elegible, considerando sus ingresos, gastos y el número de integrantes de su familia.

Para este 2026, la recertificación cobrará una mayor relevancia ante el endurecimiento de las normativas federales; estas estipulan ahora una expansión de normativas laborales y criterios de evaluación de mayor exigencia.

Los beneficiarios del programa tendrá que realizar su recertificación para seguir contado con esta ayuda alimentaria. (Crédito: Freepik) / Anna Zielinska

Cómo iniciar la recertificación del programa SNAP en Texas

Según el medio 2001 Live , estos son los pasos que debes seguir para renovar tu beneficio con el programa SNAP en Texas:

Revisa detenidamente el aviso de renovación enviado por la HHSC. Actualiza tu información personal, incluyendo tus ingresos actuales y el lugar donde resides. Presenta comprobantes físicos, tales como recibos de nómina, facturas de alquiler o de servicios públicos. Presenta tu recertificación antes del día 15 del último mes del periodo de certificación vigente. Espera la respuesta de la HHSC. La comisión te confirmará si continuará con los beneficios o tu vínculo finaliza.

En caso lo envíes posterior a la fecha señalada, tu solicitud se considerará retrasada e incrementa las posibilidades que exista una interrupción de tus beneficios cuando termine el periodo actual . La situación se agrava en caso no presentes la recertificación, pues se suspenderá automáticamente.

Es importante cumplir con la recertificación de SNAP en Texas en la fecha pactada. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Nueva actualización de SNAP en Texas

Si resides en Texas, debes tener en cuenta la última actualización de SNAP que entró en vigor este 1 de abril. De acuerdo al portal Metrocrest Services , las tarjetas seguirán funcionando para la mayoría de alimentos en todas las tiendas del estado, a excepción de los dulces y bebidas azucaradas.

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