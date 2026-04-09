Southwest Airlines anunció una nueva política que afectará a los pasajeros que viajen con baterías portátiles o “power banks”. La medida busca reforzar la seguridad a bordo ante el aumento de incidentes relacionados con estos dispositivos. A partir del lunes 20 de abril, los viajeros solo podrán llevar una batería portátil con tecnología de litio en el avión. La decisión fue comunicada en un memorando interno enviado por Dave Hunt, vicepresidente de Seguridad y Protección de la aerolínea.

Según la revista People, ya no estará permitido guardar estos dispositivos en los compartimentos superiores. Los pasajeros deberán llevarlos en un objeto personal debajo del asiento delantero o mantenerlos consigo durante todo el vuelo.

Otra restricción importante es que no se podrán recargar estas baterías utilizando los enchufes del asiento. Con esto, la aerolínea busca reducir riesgos asociados al sobrecalentamiento de los dispositivos.

Las baterías portátiles no podrán guardarse en los compartimentos superiores y deberán mantenerse visibles o debajo del asiento. (Foto referencial: Freepik)

Los pasajeros serán informados sobre estos cambios antes del viaje, durante el check-in y también el mismo día del vuelo mediante anuncios y señalización digital en el aeropuerto.

Hunt explicó: “El acceso a energía a bordo seguirá ampliándose. Para mediados de 2027, toda nuestra flota contará con energía en los asientos, reduciendo la dependencia de cargadores portátiles y ofreciendo una experiencia de vuelo más consistente y conveniente”.

Esta no es la primera medida de Southwest sobre este tema. En mayo de 2025, la aerolínea ya había prohibido cargar dispositivos dentro de las maletas usando baterías portátiles, obligando a los pasajeros a mantener estos dispositivos visibles mientras estaban en uso.

La aerolínea tampoco permitirá recargarlos usando los enchufes del avión. (Foto: AFP)

La decisión se da en un momento en el que se registra un aumento de incidentes con baterías de litio en vuelos. Solo el año pasado se registraron 95 casos en Estados Unidos con humo, fuego o calor extremo, según la Administración Federal de Aviación.

Las autoridades explican que estos eventos pueden ocurrir por un fenómeno llamado “thermal runaway” o fuga térmica, que puede suceder sin previo aviso si la batería está dañada, sobrecargada o mal almacenada.

Por esta razón, este tipo de baterías ya está prohibido en el equipaje facturado, para evitar incendios en la zona de carga del avión.

El peligro oculto de llevar baterías portátiles en la maleta facturada

El principal peligro de llevar baterías portátiles en la maleta es que pueden sobrecalentarse y provocar incendios. Según la FAA, las baterías de litio almacenan mucha energía en poco espacio y, si fallan, pueden generar humo, fuego o calor extremo, algo que ya ha ocurrido en decenas de vuelos en los últimos años .

Uno de los mayores riesgos es un fenómeno llamado “thermal runaway” (fuga térmica), en el que la batería entra en una reacción descontrolada que aumenta rápidamente la temperatura. Esto puede ocurrir por golpes, sobrecarga, defectos o cortocircuitos internos, y puede generar gases inflamables e incluso explosiones .

El problema es aún más grave si la batería va en la bodega (maleta facturada), porque un incendio allí es más difícil de detectar y apagar a tiempo. Por eso, las autoridades como la FAA prohíben este tipo de baterías en equipaje facturado y recomiendan llevarlas siempre en cabina, donde la tripulación puede actuar rápidamente en caso de emergencia.

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