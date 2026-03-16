Varios destinos turísticos populares de Estados Unidos están implementando reglas más estrictas antes de la llegada masiva de visitantes por el spring break. Las autoridades buscan prevenir incidentes y mantener el orden durante una de las temporadas más concurridas del año. En Panama City Beach, Florida, los funcionarios aprobaron el cierre temporal de algunas zonas de la playa durante la noche como parte del plan de seguridad para estas vacaciones. La medida estará vigente desde el 12 de marzo hasta el 30 de abril.

Fox News informa que ciertos sectores de la playa permanecerán cerrados cada noche entre las 10 p.m. y las 4 a.m. El objetivo es evitar grandes concentraciones de personas durante la madrugada y permitir que los agentes de policía puedan patrullar otras áreas en el periodo de mayor actividad turística.

El jefe de policía J.R. Talamantez explicó que estas medidas buscan mantener el orden mientras la ciudad continúa recibiendo visitantes.

En Panama City Beach, Florida, algunas zonas de la playa permanecerán cerradas durante la noche entre marzo y abril. (Foto: AFP)

“Panama City Beach es un destino de clase mundial, y nuestro trabajo es garantizar que siga siendo seguro tanto para nuestros residentes como para quienes nos visitan”, dijo Talamantez en el sitio web de la ciudad.

Además de los cierres nocturnos, la ciudad aplicará otras normas durante marzo. Entre ellas se encuentra la prohibición de consumir alcohol en la playa y restricciones en la venta de bebidas alcohólicas entre las 2 a.m. y las 7 a.m.

Las autoridades advirtieron que quienes incumplan estas reglas podrían enfrentar multas, arrestos o incluso penas de cárcel.

Otras ciudades, como Gulf Shores y Miami Beach, también están ajustando sus políticas para mantener el orden y la seguridad durante las vacaciones. (Foto: AFP)

En Gulf Shores, Alabama, también se están aplicando restricciones similares ante la llegada de turistas por el spring break. Según WJHG, las autoridades renovaron la prohibición de poseer o consumir alcohol en las playas públicas durante la temporada 2026, una medida que estará vigente del 1 de marzo al 28 de abril.

Mientras tanto, Miami Beach está adoptando un enfoque distinto este año. Aunque en temporadas anteriores endureció las restricciones para controlar grandes multitudes, ahora ha relajado algunas medidas; sin embargo, el portavoz de la policía local, Christopher Bess, señaló que seguirán vigilando la situación.

“Nos hemos desvinculado del spring break. En los últimos dos años no hubo muertes, ni tiroteos, ni caos”, afirmó.

Qué es el Spring Break y por qué se convirtió en un fenómeno masivo

El Spring Break o vacaciones de primavera es un receso académico de una o dos semanas que ocurre entre marzo y abril en las universidades y escuelas de Estados Unidos, Canadá y otros países. Aunque nació como una pausa para descansar antes de los exámenes finales, con el tiempo se transformó en un fenómeno cultural donde miles de estudiantes viajan a destinos de playa con climas cálidos para celebrar el fin del invierno.

Atrae a tantos jóvenes principalmente por la libertad y el ambiente de fiesta que se genera. Destinos como Florida, México o el Caribe se convierten en sitios de conciertos, eventos deportivos y reuniones sociales donde el objetivo principal es socializar y desinhibirse.

Para muchos estudiantes, representa un “rito de iniciación” y la oportunidad de viajar con amigos sin la supervisión de padres o autoridades académicas.

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