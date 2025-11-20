A partir del 1 de enero de 2026, varias tarifas migratorias en Estados Unidos tendrán un ajuste por inflación que impactará a quienes presenten solicitudes a USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración). Este cambio forma parte del mecanismo anual establecido bajo H.R. 1, que permite actualizar ciertos costos según la inflación registrada entre julio de 2024 y julio de 2025.
De acuerdo con el aviso publicado en el Federal Register, cualquier solicitud enviada con matasellos a partir del 1 de enero deberá incluir la tarifa actualizada correspondiente. Las nuevas tarifas aplican únicamente a un grupo específico de formularios relacionados con asilo, parole, TPS y permisos de trabajo.
Tarifas migratorias que aumentan en 2026
|Tipo de formulario
|Tarifa anterior
|Nueva tarifa
|Tarifa anual de solicitud de asilo
(actualmente suspendido por orden judicial)
|$100
|$102
|
Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo - Documento de Autorización de Empleo (EAD) para Solicitantes Iniciales de Asilo
|
$550
|
$560
|Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo - Permiso Inicial de Trabajo
|$550
|$560
|Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo - Renovación o Prórroga del Permiso de Trabajo (EAD)
|$275
|$280
|Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo - Estatus Temporal de Protección (TPS) Inicial
|$550
|$560
|Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo - Renovación o Prórroga del Permiso de Trabajo de Temporal (TPS EAD)
|$275
|$280
|Formulario I-131, Parte 9 - EAD solicitada al autorizarse un nuevo período de libertad condicional (re-libertad condicional)
|$275
|$280
|Formulario I-821, Solicitud de TPS
|$500
|$510
Tarifas migratorias que NO aumentan en 2026
USCIS confirmó que algunas tarifas permanecen iguales, aunque podrían ajustarse en años futuros:
|Tipo de formulario
|Tarifa anterior
|Nueva tarifa
|Tarifa de asilo I-589 (Tarifa inicial para extranjeros que presentan una solicitud de asilo)
|$100
|$100
|Renovación o prórroga del permiso de trabajo (EAD) para solicitantes de asilo (formulario I-765)
|$275
|$275
|Tarifa especial para inmigrantes juveniles I-360
|$250
|$250
DHS señaló que publicará más adelante otro aviso federal específico para el ajuste inflacionario de la tarifa relacionada con el “immigration parole fee”.
