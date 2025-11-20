A partir del 1 de enero de 2026, varias tarifas migratorias en Estados Unidos tendrán un ajuste por inflación que impactará a quienes presenten solicitudes a USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración). Este cambio forma parte del mecanismo anual establecido bajo H.R. 1, que permite actualizar ciertos costos según la inflación registrada entre julio de 2024 y julio de 2025.

De acuerdo con el aviso publicado en el Federal Register, cualquier solicitud enviada con matasellos a partir del 1 de enero deberá incluir la tarifa actualizada correspondiente. Las nuevas tarifas aplican únicamente a un grupo específico de formularios relacionados con asilo, parole, TPS y permisos de trabajo.

Los trámites migratorios en EE.UU. tendrán aumentos por el ajuste inflacionario anual. | Crédito: Evgenia Parajanian / iStock / Evgenia Parajanian

Tarifas migratorias que aumentan en 2026

Tipo de formulario Tarifa anterior Nueva tarifa Tarifa anual de solicitud de asilo

(actualmente suspendido por orden judicial) $100 $102

Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo - Documento de Autorización de Empleo (EAD) para Solicitantes Iniciales de Asilo



$550

$560 Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo - Permiso Inicial de Trabajo

$550 $560 Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo - Renovación o Prórroga del Permiso de Trabajo (EAD)

$275 $280 Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo - Estatus Temporal de Protección (TPS) Inicial

$550 $560 Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo - Renovación o Prórroga del Permiso de Trabajo de Temporal (TPS EAD)

$275 $280 Formulario I-131, Parte 9 - EAD solicitada al autorizarse un nuevo período de libertad condicional (re-libertad condicional)

$275 $280 Formulario I-821, Solicitud de TPS

$500 $510

Las personas que pidan asilo, TPS o parole deberán incluir el costo actualizado en sus formularios. | Crédito: shorelineimmigration.com

Tarifas migratorias que NO aumentan en 2026

USCIS confirmó que algunas tarifas permanecen iguales, aunque podrían ajustarse en años futuros:

Tipo de formulario Tarifa anterior Nueva tarifa Tarifa de asilo I-589 (Tarifa inicial para extranjeros que presentan una solicitud de asilo) $100 $100 Renovación o prórroga del permiso de trabajo (EAD) para solicitantes de asilo (formulario I-765) $275 $275 Tarifa especial para inmigrantes juveniles I-360 $250 $250

DHS señaló que publicará más adelante otro aviso federal específico para el ajuste inflacionario de la tarifa relacionada con el “immigration parole fee”.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!