Un buen número de consumidores sentirá un golpe directo en el bolsillo cuando llegue a la caja a pagar sus compras en supermercados y grandes cadenas como Costco, Walmart y Target, debido a que diversos alimentos básicos y productos de uso diario ahora son más caros. El alza alcanza artículos de la canasta familiar que se compran todas las semanas, por lo que el impacto se notará rápidamente en el presupuesto del hogar, en especial entre las familias de menores ingresos. ¿Cuánto están costando hoy estos artículos? Te lo detallamos a continuación.

LOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS QUE SUBIERON DE PRECIO ESTE 2026

Después de que Costco, Walmart y Target realizaron ajustes en los precios de diversos productos esenciales, los artículos que más subieron –según empresas especializadas en análisis de consumo como Trading Economics –, son:

Alimentos procesados y empaquetados

Cereales

Snacks

Productos congelados

Alimentos enlatados

Artículos de limpieza

Detergente

Papel higiénico

Toallas de papel

Desinfectantes

Alimentos frescos

Carne roja

Productos importados

Lácteos en ciertas presentaciones

Este último grupo elevó sus precios por efecto de la política de aranceles globales que estableció la administración de Donald Trump, publica El Diario.

Si bien los costos no son tan altos, cuando se realicen en una compra no se sentirán, pero ocurrirá todo lo contrario el momento que hagas la sumatoria a fin de mes.

Así como estos alimentos y productos han subido este 2026, hay otros que mantienen sus precios o aplican descuentos, pero se recomienda elegirlos bien.

Electrónicos en liquidación

Ropa básica

Productos de marca propia como Kirkland, Great Value y Up & Up

Si nos referimos a las cadenas, cada una aplica beneficios para atraer más clientes, sobre todo cuando los precios se elevan, indica el mismo sitio web. Así tenemos:

Costco: mantiene ajustes más graduales por su modelo de membresía.

mantiene ajustes más graduales por su modelo de membresía. Walmart: aunque cuida su imagen de precios bajos, puede elevar el costo en productos específicos.

aunque cuida su imagen de precios bajos, puede elevar el costo en productos específicos. Target: combina promociones agresivas con ajustes en productos premium.

