Al hablar de entregas rápidas en Estados Unidos, lo primero que nos viene a la mente es la comodidad de recibir todo sin salir de casa: desde la leche del desayuno hasta los ingredientes de última hora para la cena en familia. Ahora, esa idea de rapidez acaba de dar un salto al futuro. Walmart, uno de los gigantes más queridos por los consumidores hispanos en el país, ha anunciado una expansión histórica de su servicio de reparto con drones, combinando tecnología de punta, eficiencia y conveniencia como pocas veces se ha visto. Lo que hace unos años parecía una curiosidad de Silicon Valley hoy empieza a convertirse en parte real del día a día, sobre todo en zonas donde la comunidad latina tiene fuerte presencia, como Miami, Houston o Los Ángeles.

La compañía busca posicionarse como líder absoluto en entregas ultrarrápidas, y con este movimiento deja claro que competir con Amazon en innovación no solo es posible, sino inevitable. Te lo cuento como si estuviéramos conversando frente a un café: Walmart no está “probando” drones, los está integrando de manera permanente en su operación. Y eso significa que millones de clientes en EE. UU. pronto podrían recibir pedidos en cuestión de minutos... literalmente desde el cielo.

Walmart ha innovado las compras online con su entrega de productos usando drones (Foto: Walmart)

LA EXPANSIÓN MÁS GRANDE DEL REPARTO CON DRONES

Walmart confirmó que ampliará su servicio de entrega con drones a 150 nuevas tiendas durante 2026, gracias a su alianza con Wing, la empresa propiedad de Alphabet (la matriz de Google). Esta compañía calificó el anuncio como la expansión de entregas con drones más grande del mundo.

Esta nueva fase se suma a planes previos: Walmart ya había lanzado el servicio en 100 tiendas y proyecta llegar a 270 ubicaciones en EE. UU. para fines de 2027, dentro de su red de más de 4,600 tiendas en el país. Es un paso ambicioso que refleja cómo el comercio minorista está abrazando la automatización, especialmente en mercados metropolitanos saturados de pedidos online.

¿EN QUÉ CIUDADES ESTARÁ DISPONIBLE EL SERVICIO?

La expansión apunta a las grandes áreas metropolitanas, donde la demanda de conveniencia digital es más alta y donde vive buena parte de la población hispana. Según la información oficial, el servicio llegará —o se ampliará— en ciudades como:

Los Ángeles

Miami

Cincinnati, Ohio

San Luis

Área metropolitana de Atlanta

De acuerdo con Wing, esta cobertura permitirá que más de 40 millones de estadounidenses puedan acceder al servicio, siempre que cumplan con los criterios de ubicación.

¿QUÉ TIPO DE PRODUCTOS SE PUEDEN PEDIR POR DRON?

Por ahora, las entregas con drones están pensadas para pedidos pequeños y esenciales. No esperes recibir una televisión de 60 pulgadas por vía aérea, pero sí productos que resuelven lo cotidiano. Los drones pueden transportar:

Productos de supermercado

Medicamentos de venta libre

Artículos de uso diario

Accesorios como cargadores o cables

¿QUÉ CONDICIONES DEBE CUMPLIR UN PRODUCTO PARA SER ENTREGADO POR DRON?

No todo lo que vende Walmart puede volar. Los artículos deben cumplir con una serie de reglas técnicas y de seguridad definidas por Walmart y Wing. En general, los productos deben:

Pesar 2.1 libras o menos.

Ser estables y no frágiles.

No ser inflamables ni regulados.

Caber en el compartimento del dron.

Estar disponibles en una tienda habilitada.

Por eso, los pedidos más frecuentes suelen ser de alimentos básicos, farmacia, cuidado personal o dispositivos pequeños. Si el carrito no cumple con las condiciones, la opción de entrega por dron no aparecerá al pagar.

¿CÓMO PEDIR UN PRODUCTO CON ENTREGA POR DRON?

El sistema está integrado en la experiencia digital habitual de Walmart y es bastante sencillo:

Entra a tu cuenta en Walmart.com o en la app de Walmart. Verifica si tu dirección es elegible para entrega con drones. Agrega productos compatibles al carrito. En el checkout, selecciona “Drone Delivery”. Escoge la hora disponible y confirma el pedido.

En algunos mercados, también puedes usar la app de Wing, que permite comprobar cobertura y gestionar entregas.

¿CÓMO SE REALIZA LA ENTREGA EN TU CASA?

El dron no aterriza, sino que baja el paquete con un cable y lo deposita suavemente en una zona previamente designada. Las opciones más comunes incluyen:

Patio delantero

Patio trasero

Entrada del garaje

Durante todo el proceso, el cliente puede rastrear el vuelo en tiempo real y recibir notificaciones cuando el dron esté a punto de llegar.

Así llega un pedido de Walmart que fue atendido mediante un delivery de dron (Foto: Wing)

¿CUÁNTO CUESTA Y QUÉ PASA CON WALMART+?

El precio varía según la zona, pero hay una buena noticia: los miembros de Walmart+ no pagan cargos extra por este tipo de entrega. En el caso del resto de los clientes, las tarifas se muestran antes del pago. Si ocurre algún retraso, la cadena de supermercados permite cambiar el pedido a retiro en tienda, con reembolso de la tarifa cuando corresponde.

