El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s - Thanksgiving Day Parade no es solo una tradición neoyorquina, es el evento que marca oficialmente el inicio de la temporada navideña en todo Estados Unidos. Si eres de la zona, estás planeando una visita, o simplemente quieres ver de cerca los globos gigantes, las carrozas espectaculares y las actuaciones estelares, necesitas conocer todos los detalles.

Cada año, más de 3 millones de personas se reúnen en la ciudad de Nueva York para ver el espectáculo, y más de 31 millones lo vieron el año pasado desde la comodidad de sus hogares. Es una tradición milenaria llena de actuaciones en vivo, globos gigantes y carrozas inolvidables.

Además de las nuevas atracciones, habrá actuaciones de las Radio City Rockettes, que están celebrando su centenario, las voces detrás de HUNTR/X de KPop Demon Hunters y, por supuesto, Santa Claus.

¿Cuándo y a qué hora comienza el Thanksgiving Day Parade 2025?

El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s siempre se celebra el cuarto jueves de noviembre.

Día del Evento: Jueves, 27 de noviembre de 2025

Jueves, 27 de noviembre de 2025 Hora de Inicio Oficial: 9:00 a.m. (Hora del Este, EST). A las nueve en punto, la magia comienza oficialmente con la salida de los primeros elementos desde la zona de Central Park West.

El desfile dura aproximadamente tres horas, finalizando justo antes del mediodía, tiempo perfecto para que las familias se dirijan a casa (o a un restaurante) para disfrutar de su cena de Acción de Gracias.Si quieres asegurar un buen lugar, debes estar en la ruta mucho antes de las 9:00 a.m. Los neoyorquinos más dedicados comienzan a llegar a las 6:00 a.m. para las ubicaciones más privilegiadas.

Cómo puedo ver el Thanksgiving Day Parade 2025

El evento de tres horas y media se transmitirá por NBC y Peacock desde las 8:30 am hasta el mediodía en todas las zonas horarias.El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s será presentado por Savannah Guthrie y Al Roker del programa Today , quienes estarán acompañados por la ex copresentadora Hoda Kotb.

Para aquellos que estén ocupados preparando el pavo en ese momento, habrá una presentación adicional a las 2 p. m., hora del Este/hora del Pacífico. Simultáneamente, Telemundo ofrece cobertura del desfile exclusivamente en español , conducido por Andrea Meza, Aleyda Ortiz y Clovis Nienow.La ruta del Thanksgiving Day Parade - Dónde ver los Globos Gigantes

El recorrido del desfile es una tradición que se ha mantenido en gran medida, pero es crucial conocerlo para elegir tu punto de observación. El desfile de Macy’s tiene un recorrido de 2.5 millas (aproximadamente 4 kilómetros) y atraviesa algunos de los lugares más emblemáticos de Manhattan.

La ruta oficial de 2025 será la siguiente

Inicio: El desfile arranca en la esquina de Central Park West y la Calle 77th. Primer Tramo: Continúa hacia el sur por Central Park West hasta Columbus Circle. Giro: En Columbus Circle, gira a la derecha en Central Park South y luego a la izquierda en la Sexta Avenida (Avenue of the Americas). Tramo Largo: Baja por la Sexta Avenida hasta la Calle 34th. Final: Gira a la derecha en la Calle 34th y finaliza frente a la Tienda Macy’s de Herald Square (entre la Sexta y Séptima Avenida).

Puntos Clave para el Espectador

Mejor Visibilidad: El tramo a lo largo de Central Park West (entre las calles 77th y 61st) y la Sexta Avenida (entre las calles 59th y 38th) son ideales.

El tramo a lo largo de (entre las calles 77th y 61st) y la (entre las calles 59th y 38th) son ideales. Zona a Evitar: Las zonas frente a Macy’s en Herald Square no están disponibles para el público en general, ya que son reservadas para las cámaras de televisión y los asientos VIP.