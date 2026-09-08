¿Tu auto tiene la placa delantera guardada dentro del vehículo o colocada detrás del parabrisas? Aunque algunos conductores recurren a estas alternativas, la normativa de Texas establece reglas específicas sobre dónde deben exhibirse las placas y no cumplirlas puede generar consecuencias. La duda es si tener la placa dentro del auto es suficiente para evitar una infracción o si la ley exige algo más que simplemente llevarla consigo.

¿Dónde debe colocarse la placa delantera en Texas?

En Texas, los vehículos que están sujetos al requisito de dos placas deben mostrar una en la parte delantera y otra en la parte trasera. Es decir, no basta con tener las dos placas asignadas por el Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (TxDMV): ambas deben estar instaladas de acuerdo con las disposiciones estatales.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) señala que la placa delantera debe colocarse en la parte exterior del vehículo. La trasera también debe estar ubicada en la parte exterior correspondiente.

Además, las placas deben estar sujetas horizontalmente y permanecer visibles y legibles. La parte inferior de la placa debe encontrarse al menos a 12 pulgadas del suelo.

Por esa razón, llevar la placa sobre el tablero o apoyada detrás del parabrisas no cumple con la exigencia de que esté instalada en el exterior del vehículo.

En Texas, llevar la placa dentro del auto no reemplaza su instalación exterior. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Qué multa puedes recibir por no llevar la placa delantera en Texas?

El Código de Transporte de Texas establece que conducir por una vía pública un vehículo que debe mostrar dos placas sin cumplir con las reglas correspondientes constituye una infracción.

La falta está clasificada como un misdemeanor (delito menor) y puede ser sancionada con una multa de hasta $200.

Sin embargo, es importante aclarar que $200 es el monto máximo previsto por la ley y no significa que todos los conductores reciban automáticamente una multa de esa cantidad.

¿Qué pasa si recibes una citación por no llevar placa delantera en Texas?

La legislación de Texas contempla una posibilidad para algunos conductores que reciben una citación por no mostrar correctamente las dos placas asignadas al vehículo.

Un tribunal puede desestimar el cargo si el conductor corrige el problema antes de su primera comparecencia ante la corte y paga una tarifa de hasta $10.

La palabra importante es “puede”. Esto significa que la ley permite al tribunal desestimar el cargo bajo esas condiciones, pero no establece que la desestimación ocurra automáticamente en todos los casos.

¿Todos los vehículos están obligados a llevar dos placas en Texas?

No. La obligación de exhibir dos placas no se aplica a todos los vehículos en Texas.

Las motocicletas, tractores de carretera, remolques y semirremolques requieren una sola placa, que debe colocarse en la parte trasera de acuerdo con las reglas estatales.

Por ello, antes de asumir que un vehículo debe llevar una placa adelante y otra atrás, es importante conocer qué tipo de vehículo se conduce y qué establece la normativa para esa categoría.

Texas contempla multas para quienes circulen sin cumplir las reglas sobre las placas. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Qué debes hacer si tu auto requiere dos placas en Texas?

Si tu vehículo está sujeto al requisito de dos placas, la forma más sencilla de evitar una infracción es asegurarte de que ambas estén instaladas correctamente.

La placa delantera debe estar en el exterior del vehículo, no dentro de la cabina, sobre el tablero o detrás del parabrisas. También debe permanecer visible y legible y cumplir con los requisitos de instalación establecidos por Texas.

Placas delanteras en Texas

Situación Regla en Texas Vehículo que requiere dos placas Debe mostrar una adelante y otra atrás Placa delantera Debe estar instalada en la parte exterior del vehículo Placa detrás del parabrisas No sustituye la instalación exterior requerida Visibilidad Las placas deben ser visibles y legibles Altura La parte inferior debe estar al menos a 12 pulgadas del suelo Posible multa Hasta $200 Clasificación de la infracción Misdemeanor

(delito menor) Corrección del problema Un tribunal puede desestimar el cargo en determinados casos Tarifa para solicitar la desestimación Hasta $10 Vehículos con una sola placa Entre ellos, motocicletas, tractores de carretera, remolques y semirremolques

En consecuencia, tener la placa delantera dentro del auto no equivale a cumplir con la obligación de exhibirla. Para los vehículos que requieren dos placas, esta debe estar correctamente instalada en la parte exterior delantera.