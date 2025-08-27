Lo que parece haber quedado en el pasado, regresará a ser una consideración en la Administración Trump . Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunciaron a sus funcionarios que se pondrá nuevamente en vigencia las “investigaciones vecinales”. ¿Te parece nuevo este término? En caso tengas dudas, en esta nota te explicaré más sobre este nuevo memorando gubernamental.

¿De qué trata las “investigaciones vecinales”?

Según el USCI, esta norma pretende confirmar la elegibilidad de un inmigrante que está solicitando la residencia permanente (Green Card) en Estados Unidos , con el fin de verificar su carácter moral.

El propósito de las “investigaciones vecinales” es garantizar que los solicitantes de la ciudadanía estadounidense demuestren los valores, principios y el carácter moral requeridos por este país.

Si bien esta práctica se empleó hace más de 30 años mediante verificaciones biométricas y antecedentes penales, ahora también se realizará directamente en el entorno del inmigrante, tal como entrevistas a vecinos o compañeros de trabajo del solicitante.

Después de 30 años, nuevamente se pondrá en vigencia las "investigaciones vecinales". (Foto: Evgenia Parajanian / iStock) / Evgenia Parajanian

¿Cómo funciona las “investigaciones vecinales?

Para calificar a una aplicación de ciudadanía estadounidense, el solicitante debe haber vivido como residente legal permanente entre tres y cinco años, como mínimo. Además, no debe contar con registros criminales serios y aprobar un examen cívico y una entrevista.

Una vez aprobado, el empleado de USCIS designado por el fiscal general estará autorizado a tomar testimonios del solicitante sobre cualquier aspecto, así como tomar declaraciones juradas. También tendrá la facultad de citar a testigos, solicitar documentos y pedir la asistencia de cualquier tribunal. Esta información y documentación recopilada será usada como evidencia para determinar si un inmigrante está apto para ser ciudadano estadounidense.

Un empleado del USCIS recabará toda la información y documentación posible para determinar si el solicitante aprueba como ciudadano estadounidense. (Imagen referencial: Freepik)

¿Todos los inmigrantes solicitantes de ciudadanía estadounidense pasarán por “investigaciones vecinales”?

La ley específica que, una vez realizada la petición de naturalización, USCIS iniciará una investigación del solicitante y de sus registros, incluyendo policiales. Después de la revisión, la agencia determinará si llevará a cabo o no las investigaciones vecinales “bajo un criterio individualizado”.

La incorporación de las "investigaciones vecinales" pretende reforzar las políticas migratorias de Estados Unidos. (Foto: Evgenia Parajanian / iStock) / Evgenia Parajanian

¿Qué evidencia ayudaría al extranjero solicitante de ciudadanía estadounidense?

En este memorando, USCIS detalla que el inmigrante que busca la ciudadanía estadounidense puede presentar evidencia que ayude a esta agencia a determinar si califica para una exención de la investigación vecinal.

Puedes enseñar cartas de vecinos, empleadores, compañeros de trabajo o socios comerciales que te conozcan y que brinden información relevante sobre tu carácter mortal, tu “apego completo a los principios de la Constitución” y tu “disposición para el buen orden y felicidad” de este país.