Goles al ritmo del K-Pop. Cho Gue-sung fue el protagonista de un partidazo entre Ghana y su selección Corea del Sur. Pese a la derrota, el ‘9′ del combinado asiático brilló con un doblete que ya le ha posicionado entre los goleadores del Mundial Qatar 2022 inesperadamente. Y todavía espera seguir anotando más para que su selección pueda avanzar a octavos.

En primer lugar, ¿de quién se trata? El ‘9′ surcoreano, de 24 años de edad, juega en el Jeonbuk Hyundai Motors de la K League 1 y pertenece a la selección absoluta de su país desde septiembre de 2021. En este 2022, fue el máximo goleador de la liga surcoreana con 14 goles en 26 partidos. Además, logró cuatro anotaciones con su selección antes del Mundial Qatar 2022 y todo ello le permitió ser incluido en la lista final de la cita futbolística.

En el debut contra Uruguay, no pudo jugar de titular, como hubiese querido, pero con casi 20 minutos en el campo convenció a su entrenador de que debía arrancar en el siguiente choque contra Ghana.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group H - South Korea v Ghana - Education City Stadium, Al Rayyan, Qatar - November 28, 2022 South Korea's Cho Gue-sung celebrates scoring their second goal REUTERS/Kai Pfaffenbach / KAI PFAFFENBACH

Y así fue. Cho Gue-sung entró en el once inicial del combinado asiático y no desaprovechó su oportunidad. Su equipo no la estaba pasando nada bien, iba 2-0 abajo, y él se encargó de anotar dos goles en menos de tres minutos para igualar el marcador parcialmente. Lamentablemente, no logró evitar que su equipo caiga derrotado tras el pitazo final (2-3).

Sea como fuere, el ‘9′ surcoreano ya superó a varios centrodelanteros que, a estas alturas, estaban llamados a tener más goles que él en Qatar 2022. Futbolistas de la talla de Harry Kane, Robert Lewandowski y Lautaro Martínez quedaron cortos, y eso que los tres tienen más minutos jugados al ser titulares indiscutibles de sus respectivas selecciones.

Del tiempo reglamentario, Cho Gue-sung disputó 106 minutos hasta ahora y ya celebró dos goles. Kane no ha marcado ningún gol en 166 minutos, tampoco Lautaro en 153′, y Lewandowski solo celebró uno en 180 minutos.

DOBLETES MÁS RÁPIDOS EN TODA LA HISTORIA DE LA COPA DEL MUNDO:



🥇Toni Kroos 🇩🇪 (en 01'10''), en 2014.

🥈Ronaldo 🇧🇷 (en 02'30''), en 2002.

🥉Oleg Salenko 🇷🇺 (en 02'47''), en 1994 y CHO GUE-SUNG 🇰🇷 (en 02'47''), en 2022.#FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/kjGWTNEyxD — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 28, 2022

Asimismo, para seguir con la comparación, el ‘9′ surcoreano ha realizado cuatro tiros directos a portería en ese tiempo. Por su parte, Harry Kane todavía no ha disparado directo ninguna vez, Lautaro tampoco y Lewandowski solo tres.

De esa forma, Cho Gue-sung ya está dando la hora en su posición. Incluso, ya tiene más injerencia que otros ‘9′ como Romelu Lukaku, que apenas suma 10 minutos con Bélgica.

Además, es el centrodelantero con más goles en su grupo por ahora. Ni Iñaki Williams (Ghana), ni Cristiano Ronaldo (Portugal), ni Luis Suárez (Uruguay) le compiten en goles. Aunque, claro, aún falta ver el duelo de más tarde entre portugueses y uruguayos, donde seguramente alguno de los delanteros aumentará su cuento. Por ahora, el surcoreano es el más efectivo y el de mayor contribución a su selección.