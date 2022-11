El último domingo, España y Alemania nos regalaron un verdadero espectáculo futbolístico. Golpe a golpe en más de 90 minutos. Era de esperarse por la gran calidad de ambas selecciones. Pero esto no quiere decir que dos combinados de menor rango no puedan, también, ser protagonistas de un partidazo mundialista en Qatar 2022. Hoy Camerún y Serbia lo hicieron.

Lástima para los que no madrugaron y se perdieron de esta gran exhibición en Qatar 2022. Y es que muchos prefirieron no sacrificar sus horas de sueño por un partido que, desde la previa, era casi seguro que no iba a tener muchas emociones. Pero la Copa del Mundo está llena de sorpresas.

De hecho, contra todos los pronósticos, el Serbia vs Camerún ha sido un espectáculo tan bueno como el España vs Alemania de ayer, incluso mejor para algunos. El nivel de juego ha sido bastante alto sin la necesidad de tener a figuras tan brillantes en los planteles.

Simplemente, esto es fútbol. Y si comparamos, notaremos que el encuentro entre serbios y cameruneses ha sido -sin duda- mucho mejor a nivel estadístico. En primer lugar, en este partido hubieron más goles y esto no quiere decir que los arqueros hayan tenido un mal desempeño. Todo lo contrario, en ambas porterías se evitó que el marcador cambie más de seis veces.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group G - Cameroon v Serbia - Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar - November 28, 2022 Serbia's Aleksandar Mitrovic and Cameroon's Jean-Charles Castelletto react after the match REUTERS/Marko Djurica / MARKO DJURICA

El empate 3-3 reflejó, pues, lo que fue la pelea dentro del campo entre las dos selecciones y lo inesperado que puede llegar a ser el fútbol. Porque cuando Camerún parecía irse al descanso con la ventaja mínima a su favor, Serbia le dio vuelta en los descuentos con dos goles en menos de tres minutos para cambiar esa historia. Y porque cuando Serbia parecía tener sentenciado el marcador (3-1) anunciando -además- una goleada, Camerún despertó y empató el partido con dos golazos en menos de tres minutos (3-3). Impresionante.

Ya el marcador no se volvió a mover después del tanto de Choupo-Moting, pero bien pudo haberlo hecho más de una vez. Y es que la intensidad nunca cesó de inicio a fin, ya que no solo fueron más goles, a comparación del España vs Alemania, también fueron más remates ejecutados en el partido: 28 (del Serbia vs Camerún) contra 18.

De esos 28, 13 tiros tuvieron destino directo a la portería, por lo que los arqueros tuvieron que trabajar bastante todo el tiempo. De hecho, entre Neuer y Unai Simón sumaron cinco salvadas en el partido de ayer. Entre Devis Epassy (Camerún) y Vanja Milinković-Savić (Camerún) alcanzaron siete.

#CMR 3-3 #SRB (66')#CMRSRB #FIFAWorldCup #Qatar2022



Serbia perdía 0-1 y se puso 2-1 con 2 goles en 148 segundos.



Camerún perdía 1-3 y se pone 3-3 con 2 goles en 151 segundos.



PARTIDAZOOOOOOOOOOOOOOOOOOO — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 28, 2022

Y no es para menos. Fue una locura de partido y los dos equipos merecían haber ganado por lo que hicieron dentro del campo. Pero tendrán que conformarse con el empate.

Para los amantes del fútbol que se durmieron, en tanto, es sumamente obligatorio revisar como mínimo el resumen del partido. Lo vale. Imperdible.