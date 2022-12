El gol es un poema. Aquel desfogue profundo que termina siendo el principal objetivo por el cual pelean los equipos dentro de un campo de juego. Anotaciones que cobran mayor valor en una Copa del Mundo. Esta vez todos los flashes están sobre Qatar 2022, certamen que ha registrado 120 tantos al finalizar la fase de grupos. Una estadística que preocupa de cara al final del campeonato.

Tomando en consideración la cantidad de tantos marcados en las otras 21 ediciones, el presente torneo de selecciones podría situarse como el cuarto con menor cantidad de gritos sagrados. Siguiendo el promedio que se dio en la primera fase, la cantidad de dianas que se reduce en las fases finales y multiplicando por los 16 partidos que faltan jugarse, desde octavos hasta la final, Qatar sumaría 155 tantos. Es decir, 2.42 dianas por juego.

Un registro que solo superaría lo que pasó en Italia 1990 (2.21), Alemania 2006 (2.30) y Sudáfrica 2010 (2.27). Tendrían que darse goleadas inesperadas para que se cambie el rumbo y al menos pueda superar lo ocurrido en Rusia 2018 (2.47), Corea-Japón 2002 (2.52) y y México 1986 (2.54).

Copa del Mundo Goles Promedio de goles por partido Uruguay 1930 70 3.89 Italia 1934 70 4.12 Francia 1938 84 4.67 Brasil 1950 88 4.00 Suiza 1954 140 5.38 Suecia 1958 126 3.60 Chile 1962 89 2.78 Inglaterra 1966 89 2.78 México 1970 95 2.97 Alemania 1974 95 2.55 Argentina 1978 102 2.68 España 1982 146 2.81 México 1986 132 2.54 Italia 1990 115 2.21 Estados Unidos 1994 141 2.71 Francia 1998 171 2.67 Corea-Japón 2002 161 2.52 Alemania 2006 147 2.30 Sudáfrica 2010 145 2.27 Brasil 2014 171 2.67 Rusia 2018 169 2.47

Ni el tiempo extra ayudó

A diferencia de otros campeonatos mundiales, FIFA consideró ampliar el tiempo extra de los encuentros. Esto con el objetivo de recuperar el tiempo muerto que se dan durante los 90 minutos. Pese a esto, solo el 23% de los juegos han tenidos anotaciones en los descuentos, ya sea en la primera mitad y complemento. Los partidos donde se marcaron más de un tanto en este lapso fueron Gales vs. Irán (R. Cheshmi 90+8′ y R. Rezaeian 90+11′) y Serbia vs. Camérun (S. Pavlovic 45+1′ y S. Milinkovic-Savic 45+3′).

Partidos Goles Inglaterra vs. Irán M. Taremi (90+13′) Senegal vs. Países Bajos D. Klaassen (90+9′) España vs. Costa Rica A. Morata (90+2′) Gales vs. Irán R. Cheshmi (90+8′)

R. Rezaeian (90+11′) Bélgica vs. Marruecos Z. Aboukhlal (90+2′) Croacia vs. Canadá L. Majer (90+4′) Camerún vs. Serbia S. Pavlovic (45+1′)

S. Milinkovic-Savic (45+3′) Portugal vs. Uruguay B. Fernandes (90+3′) Arabia vs. México S. Al Dawsari (90+5′) Corea del Sur vs. Portugal Hwang Her-Chan (90+1′) Camerún vs. Brasil V. Aboubakar (90+2′)

Por otro lado, la cantidad de encuentros que terminaron sin goles es algo muy poco usual en campeonatos mundiales. Hasta la fecha hemos sido testigos de cinco choques donde no se dieron anotaciones: Inglaterra vs. Estados Unidos, México vs. Polonia, Dinamarca vs. Túnez, Marruecos vs. Croacia, Croacia vs. Bélgica y Uruguay vs. Corea del Sur. Otro punto a favor de la poca eficiencia en el certamen qatarí.

Los hombres gol

Son cinco los máximos artilleros de Qatar 2022. Con tres tantos, Kylian Mbappé (Francia), Álvaro Morata (España), Cody Gakpo (Países Bajos), Marcos Rashford (Inglaterra) y Enner Valencia (Ecuador) lideran la tabla de goleo. Aunque solo cuatro siguen en competencia, después de que la escuadra norteña se despida del torneo.

Mbappé, Morata, Rashford y Gakpo son los goleadores de Qatar 2022. (Foto: Agencias)

En la anterior edición, una vez finaliza la primera fase, el goleador era el inglés Harry Kane con cinco tantos. Le seguía los pasos muy cerca Romelu Lukaku con cuatro dianas para Bélgica. Otro golpe de números a Qatar 2022.

Más eficaces y más goleados

Los equipos más goleadores del certamen son Inglaterra y España. Ambos elencos marcaron nueve goles, pero sobre todo por las goleadas 6-2 y 7-0 que les propinaron a Irán y Costa Rica, respectivamente. Después solo marcaron tres tantos en dos presentaciones.

En la otra esquina están los que más vieron caer su valla. Los ticos mandan en esta estadística con 11 goles en contra: siete ante España y cuatro frente a Alemania. Serbia es la segunda con ocho tantos en su puerta. Una estadística que muestra claramente su mala y decepcionante campaña en este Mundial.

Keylor Navas no pudo hacer mucho para que su país sea el país más goleado en lo que va de Qatar 2022. (Foto: AFP) / FRANCK FIFE

Aún faltan 16 partidos para llegar al final de Qatar 2022. Se espera que el promedio de gol pueda mejorar un poco para que esté Mundial, tan criticado en la previa, no tenga más aristas para entrar en la categoría de los menos recordados.