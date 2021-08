Conforme a los criterios de Saber más

Casi una semana después de la ofensiva fulminante con la que los talibanes tomaron el poder en Afganistán, para muchos queda claro que el grupo fundamentalista fue subestimado. Los insurgentes no solo conquistaron Kabul apenas nueve días después de tomar su primera capital provincial, sino que su victoria llenó de críticas a Estados Unidos, cuya retirada del país asiático tras 20 años de guerra propició el veloz avance de los islamistas.

“Los talibanes del 2021 no son los talibanes de 1996 o del 2001. Son mucho más sofisticados y militarmente mucho más poderosos y, por tanto, más peligrosos”, dice a El Comercio Thomas Johnson, profesor en el Departamento de Seguridad Nacional de la Escuela Naval de Monterey, California.

Para Jonathan Schroden, experto en antiterrorismo y director del Programa Contrarrestar Amenazas y Desafíos en la organización CNA, si bien las finanzas de los talibanes son notoriamente opacas, es un hecho que los insurgentes tienen un poder armamentístico superior al de dos décadas atrás.

“Ahora tienen acceso a muchas más armas pequeñas y municiones ligeras, así como a municiones más pesadas como la artillería. Y tienen cientos, si no miles de vehículos blindados y algunas decenas de aviones militares”, dice a este Diario.

Johnson enfatiza, además, que los insurgentes tienen todas las armas que necesitan, debido a que también cuentan con las armas que Estados Unidos dejó en manos del Gobierno de Ashraf Ghani, el presidente que huyó de Afganistán ante la caída de Kabul.

“Sin embargo, los talibanes necesitarán desesperadamente recursos y dinero para gobernar el país. Creo que hay una gran posibilidad de que China les saque de apuros”, considera el experto.

Según la ONU, los fondos de los talibanes se generan de la gigantesca industria de narcóticos del país (opio y heroína). También se ha acusado a Pakistán, Irán y Rusia de proporcionarles recursos y asesoramiento, algo que esas naciones niegan.

Una amenaza mayor

Schroden considera que lo más preocupante ahora se centra en si los talibanes intentarán, y conseguirán, gobernar Afganistán de forma inclusiva, o si reimpondrán con dureza el emirato islámico de los años noventa. “Si hacen esto último, es probable que solo sea cuestión de tiempo para que surjan nuevos grupos de resistencia y que se reanude la lucha en Afganistán”, advierte.

En los últimos años los insurgentes siguieron formándose en las madrasas (escuelas coránicas) del vecino Pakistán, donde muchos se refugiaron, y de Kandahar, la cuna del movimiento talibán ubicada en el sur de Afganistán.

Por su parte, Johnson alerta que la situación es extremadamente frágil y que hay demasiadas incógnitas. “Muchos de los avances que hemos presenciado en Afganistán en los últimos 20 años podrían desaparecer por completo”, advierte.

“Pero si una cosa es segura es que Estados Unidos no volverá a entrar militarmente en Afganistán de manera seria una vez que se retire a la gente que quiere evacuar del país. Joe Biden ha sido muy claro al respecto. Los talibanes están bloqueando muchos pasos hacia el aeropuerto. Espero que se pueda presionar más a los talibanes para que abran las carreteras. Una cosa que los talibanes no han hecho, cumpliendo su palabra a Estados Unidos, es no atacar a las fuerzas estadounidenses en el país o en el aeropuerto”, comenta.

