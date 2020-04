En el Costa Deliziosa no hay cuarentena, ni toque de queda, ni restricciones de tránsito. Los casi dos mil pasajeros a bordo de este crucero de lujo es un oasis en un planeta paralizado por el coronavirus. Pero no todo es ideal.

Desde hace semanas, el barco no tiene un puerto donde desembarcar. Estaba previsto que la travesía terminara el 26 de abril en Venecia, desde donde partió el 5 de enero, pero llegar a Italia ya no es una opción. El país con más muertes registradas por COVID-19 no los va a recibir, y los pasajeros tampoco quieren llegar ahí.

La naviera Costa Cruceros, propietaria del Costa Deliziosa, está negociando con el Gobierno Español poder desembarcar en Barcelona o cualquier otro puerto del país, algo que anhelan los 195 españoles que están en el barco.

Entre tanto, los pasajeros siguen gozando del lujo del barco, nada que ver con lo que ocurrió con el Diamond Princess, el crucero que se convirtió en un foco infeccioso de coronavirus frente a las costas de Japón. Ninguna persona a bordo tiene COVID-19 y por eso las actividades recreativas, los juegos de mesa y las caminatas por la cubierta continúan. Pero la tensión se respira.

Todos los pasajeros y tripulantes están angustiados por sus familiares, sobre todo los españoles. Incluso muchos han perdido a seres queridos infectados por coronavirus. Para ellos, la travesía de placer se terminó.

Cambio de planes

El Costa Deliziosa debía visitar en 113 días cinco continentes, tres océanos y las costas de 39 países. Debía dar la vuelta al mundo. Pero el viaje se frustró. El virus cambió los planes.

“El tema empezó antes de llegar a Nueva Zelanda. En un principio, el crucero pasaba por Vietnam, Singapur y la India, pero tuvo que cambiar por el COVID-19. Nos pusieron un recorrido alternativo por el sur de Australia y Tasmania”, cuenta al diario “As” el periodista Carlos Payá, quien viaja en el crucero junto a su esposa. Un día antes de llegar a Perth, en Australia, el gobierno cerró las fronteras y desde entonces el barco ha seguido su curso por el Océano Índico.

Ahora está frente a las costas de Arabia Saudita. “Únicamente hemos parado en Islas Mauricio y Reunión para reponer carburante y alimentos”, agrega.

Payá también narró al diario “As” y “ABC” cómo fueron descartados los casos de COVID-19. “Siempre lo hemos llevado detrás (refiriéndose a China) y ahora lo llevamos delante de nosotros (en Europa). Todas las personas que integran el barco, tanto pasajeros como tripulación y trabajadores, han pasado controles médicos y ninguno ha dado positivo. Cuando el barco salía de Perth, se estableció una cuarentena preventiva de 14 días para todos, por si alguno había contraído el virus. Pasadas las dos semanas, se comprobó que nadie estaba contagiado”, comenta.

El Costa Deliziosa es uno de los pocos cruceros que aún navega, pues todas las salidas de barcos turísticos en el mundo han sido suspendidas por la pandemia.

