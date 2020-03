Guía utilitaria para peruanos varados en el extranjero por la cuarentena

Han pasado ocho días desde que el presidente Martín Vizcarra ordenó cerrar las fronteras como medida para frenar el avance del coronavirus COVID-19 en el país y miles de compatriota continúan varados en diferentes países del mundo, a la espera de una respuesta sobre cuándo podrán retornar o -en muchos casos- ser atendidos por las diferentes oficinas diplomáticas peruanas establecidas en el mundo.

El Comercio ha podido comunicarse con varios de ellos y mantiene actualizando un registro para seguir el rastro de dónde están varados, además de recibir denuncias de oficinas cerradas, números consulares que no atienden y otros en los que los funcionarios simplemente han expresado no poder hacer nada al respecto.

Ante esto, este Diario ha recopilado los números de contacto oficiales de cada consulado y embajada peruana en más de 300 ciudades para que nuestros compatriotas puedan comunicarse y solicitar información oficial.

Ingrese el país, estado o ciudad en la que se encuentra en la siguiente casilla para conocer con qué sede diplomática debe comunicarse:

Además, le recordamos que desde el 16 de marzo Cancillería habilitó un formulario online para poder empadronar a los peruanos que residen habitualmente en el Perú, un vuelo de regreso programado entre el 16 y el 31 de marzo de 2020 y se vieron retenidos en el extranjero como consecuencias de las medidas adoptadas por el Gobierno.

AQUÍ PUEDE ACCEDER AL PADRÓN ELABORADO POR CANCILLERÍA .

Cabe resaltar que para completar el formulario es necesario indicar el número y código de reserva del vuelo original de retorno, con el fin de evitar que residentes habituales del país de donde parte la nave utilicen la oportunidad para viajar al Perú, tal como denunció el presidente Vizcarra en conferencia de prensa hace dos días.

VÍAS DE COMUNICACIÓN

Conscientes de que la situación no parece tener una solución rápida, el periodista de este Diario especializado en tecnología, Bruno Ortiz, recomienda los siguientes medios de comunicación:

"¿De qué manera nos podemos comunicar? Siempre estarán en la primera línea de opciones -dependiendo de contar con un plan de datos o acceso a internet- populares herramientas móviles como WhatsApp, Skype o el mismo Facebook Messenger. Todas estas permiten comunicación por texto, por audio o por videollamada.

Otras opciones un poco más sofisticadas (generalmente porque son servicios que están pensado para empresas y requieren registros y configuraciones antes de empezar a usarlos) como Zoom, Teams de Microsoft o Webex de Cisco. La ventaja de estos es que pueden funcionar desde cualquier computadora o desde dispositivos móviles.

Sin embargo, las redes de todo el mundo se están sobrecargando cada vez más. Por ello, es preferible retornar al recordado mensaje de texto o SMS, o incluso enviar correos electrónicos".

* Puede descargar los programas mencionados por Ortiz en los siguientes enlaces:

MALESTAR POR LA ATENCIÓN

Tal como mencionamos al inicio de este artículo, diferentes compatriotas han expresado su malestar por la atención recibida en las oficinas consulares. Paula Cortez, de 25 años y natural de Tacna, fue uno de estos casos.

La joven se encuentra varada en la ciudad boliviana de Cochabamba y tras escuchar el mensaje pronunciado por el mandatario decidió comunicarse con el Consulado Peruano en esa ciudad. Su bus de retorno estaba programado para la noche del lunes 16 desde La Paz, pero ante la incertidumbre de saber si pasaría o no la frontera prefirió no viajar.

En comunicación con la oficina consular, le indicaron que se acercara a las oficinas el martes 17. “Me acerqué al consulado como me dijeron por WhatsApp y me encontré un cartel pegado”, explica a El Comercio.

Comunicado pegado en la puerta del Consulado Peruano en Cochabamba, Bolivia, informando de que no estarían brindado atención ese día. (Paula Cortez)

Tras un largo rato tocando a la puerta fue atendida pero solo para recibir más negativas. “Me preguntaron si tenía familia aquí, les dije que no. Me dijeron que ellos no podían hacer nada, que debía buscar donde quedarme y pedir ayuda a mi familia en Perú”, explica. “Después de hablar como media hora quizá un poco más me dijeron que vaya a un hospital para que me hagan una revisión, me dieron dinero para el taxi al hospital y la dirección de un albergue”.

El sábado 21 Paula se enteró por las noticias locales de que un vuelo había partido desde Cochabamba hacia Lima. Al pedirle información al Consulado sobre el vuelo, le indicaron que viajaron “algunos que pueden pagar sus pasajes” y que no le habían informado porque “la situación fue de un día para otro”.

RECOMENDACIONES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Ante la situación actual, la Defensoría del Pueblo emitió un informe sobre el derecho de retorno al Perú en situaciones de emergencia, en el que incluye las siguientes recomendaciones:

Deben precisarse los criterios de prioridad que se establecerán para garantizar el derecho de retorno de las personas en especial situación de vulnerabilidad.

Urge establecer un único canal de información oficial que otorgue a los peruanos en el extranjero y a sus familiares en el Perú, la certeza y tranquilidad que necesitan sobre su condición migratoria.

Establecer, con carácter de urgencia un programa de apoyo a las y los peruanos que permanecerán en el exterior hasta ser repatriados, dada la gradualidad que deberá tener el procedimiento de retorno.

Difundir el protocolo de arribo de peruanos en el extranjeros, en el que se garanticen los necesarios controles médicos y su desplazamiento a los lugares de aislamiento, donde deberá protegerse de forma plena su integridad personal.

* Recuerde que si se encuentra varado en el extranjero y forma parte del grupo de mayor vulnerabilidad (niños, adultos mayores, sin capacidad financiera o con enfermedades preexistentes) puede comunicarse con nosotros a través del correo: renzo.giner@comercio.com.pe.

