La pandemia causada por el nuevo coronavirus ha resentido la economía global a causa de las medidas de confinamiento que han tomado los gobiernos de varios países. El desempleo se apodera de millones de bolsillos y varios países sufren caídas históricas en su PBI. Sin embargo, el COVID-19 también ha traído oportunidades de inversión para algunos empresarios multimillonarios.

El confinamiento obligatorio ha empujado al consumidor habitual a explorar y familiarizarse con el comercio electrónico. Esto se ha visto reflejado en las cifras a favor de los negocios digitales que han logrado sus mayores índices durante la cuarentena por COVID-19. De igual forma los servicios de delivery, los establecimientos de venta de productos de primera necesidad y los productos digitales han experimentado un incremento en sus ingresos.

Jeff Bezos y el crecimiento de Amazon en 2020

Con una fortuna de más de 170 mil millones de dólares, Jeff Bezos es el hombre más rico del planeta. El empresario estadounidense es el fundador de Amazon. El millonario incrementó su capital en más de 24 mil millones de dólares con lo que se aseguró el primer puesto en la famosa lista de Forbes.

Bezos tiene el 11% de las acciones de Amazon, lo que representa la mayor parte de su fortuna. Ante la cuarentena por el nuevo coronavirus las compras por internet incrementaron, esto se vio reflejado en la consolidación de las acciones del minorista con sede en Seattle.

El pasado miércoles 01 de julio, la acciones de Amazon subieron 4,4% a un récord de US$ 2.878,70; esto incrementó la fortuna de Bezos a US$ 171.600 millones.De esta forma Bezos ha superado su máximo anterior de US$ 167.700 millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg. En tan solo un año ha logrado obtener una ganancia de US$56.700.

Walmart y la fortuna de los hermanos Walton

Otra fortuna que se ha visto beneficiada ante la cuarentena por COVID-19 es la de los hermanos Rob, Jim y Alice Walton, dueños de Walmart Stores. El enorme supermercado minorista tiene la mayoría de sus establecimientos en Estados Unidos, el país con más contagiados y fallecidos por el nuevo coronavirus. El confinamiento indujo a que la mayoría de personas se abasteciera de productos de primera necesidad.

Este impacto de la cuarentena ha logrado que que las acciones de Walmart experimenten sus picos más altos en lo que va del año, siendo abril el mejor mes para la cadena minoristas. El pasado martes 30 de junio, reportó ingresos trimestrales que aumentaron casi un 10% a 134,600 millones de dólares. Este aumento fue impulsado por el incremento del 74% de las ventas en línea.

La fortuna de los hermanos Walton está valuada en US$120 mil millones. Con el incremento en las acciones de Walmart Stores, su patrimonio aumentó 3,600 millones de dólares cada uno. Lo cual dejaría su fortuna sumada en un total aproximado de US$165.000 millones.

Facebook y su mejor año

Con más de 2.900 millones de usuarios, Facebook es la red social más importante del mundo. Sus ganancias permiten que Mark Zuckerberg, su fundador , sea una de las personas más ricas del mundo. Este año la red social ha presentado sus mejores cifras, durante el último trimestre Facebook reportó ganancias por más de US$4.902 millones.

Ante la crisis por el COVID-19, Zuckerberg decidió donar más de 25 millones de dólares para luchar contra el nuevo coronavirus. Además, Facebook tuvo un gesto generoso con sus empleados entregándoles un bono de mil dólares para superar las coyuntura. La empresa digital se puede permitir estos actos debido a que tan solo entre enero y marzo reportó ganancias que duplicaron a las que obtuvo durante el mismo período de 2019.

