ENTREVISTA

“Ahora más que nunca Rusia tiene una política anti occidental”

Sebastien Adins

Internacionalista de la PUCP

¿Cuál es el punto más relevante de la cumbre? ¿Qué es lo que preocupa más a Occidente?

Altos funcionarios del Kremlin han hablado de una cooperación multidimensional. Es decir, aparentemente se va a cooperar en temas como agricultura y el económico, pero lo que más resalto es el tema militar. No es ninguna coincidencia que la cumbre se realizara en un cosmódromo, que es el más importante en la zona asiática de Rusia, desde ahí se lanzan los cohetes rusos al espacio. Eso es lo más preocupante porque Corea del Norte ha sido un país sumamente aislado, tiene varios paquetes de sanciones en su contra y ahora la gran pregunta que todos nos hacemos es cómo Rusia podrá cooperar con Corea del Norte sin violar este régimen de sanciones.

¿Qué buscan Putin y Kim Jong-un respectivamente?

En el caso de Corea del Norte es más fácil entender la figura. Es el país más aislado. Hasta antes del 2020 por lo menos tenía tenía vínculos comerciales con China, pero luego empezó la pandemia y en los últimos años Corea del Norte ha estado completamente hermético del resto del mundo. Aunque sabemos muy poco sobre la situación interna, se habla de una crisis alimentaria. Entonces Corea del Norte busca romper el aislamiento. Dicho sea de paso, llama mucho la atención que la primera visita de de Kim Jong-un en tres años ha sido a Rusia y no a China.

Desde la perspectiva rusa, creo que hay un tema más de coincidencias geopolíticas. Lo que está haciendo Putin ahora es romper con una larga tradición de aislamiento en cuanto a Corea del Norte y hay que verlo también en el contexto de las necesidades militares que tiene Rusia. Como se sabe, Corea del Norte tiene una gran producción de armamento. En segundo lugar está la necesidad de hacer un statement de que ahora más que nunca Rusia tiene una política anti occidental y eso impulsa esa cooperación o posible diálogo con Corea del Norte, quizá el país más anti occidental de todo el mundo.

¿Qué consecuencias puede traer esta cumbre para EE.UU. y Occidente?

Para empezar, no sabemos qué es lo que realmente se ha discutido en la cumbre, pero muchos sospechamos que Corea del Norte podría, por ejemplo, venderle o intercambiar con Rusia artillería. Si bien es cierto que la contra ofensiva ucraniana no ha tenido tanto éxito hasta la fecha, el consumo de artillería por parte de Rusia en Ucrania ha sido una cosa extraordinaria, así que hemos visto el acercamiento también a Irán, de donde Rusia compra los drones. Ahora quizás Rusia podría también comprarle armamento a Corea del Norte. Creo que ese el el principal efecto directo hacia Occidente. Corea del Norte podría de facto convertirse en un aliado, no solamente socio, de Rusia en Ucrania.