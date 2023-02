El 24 de febrero del 2022, Rusia anunció el lanzamiento de una operación especial para lo que el presidente Vladimir Putin definió como la “desmilitarización y desnazificación de Ucrania”. Además, Moscú argumentó que buscaba defender a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, “frente al genocidio por parte de Kiev”.

Tanto para Occidente como para la propia Ucrania dicha “operación especial” no era más que una invasión y declaratoria de guerra. Es más, ya durante el movimiento de tropas rusas hacia la frontera y la inminente invasión, la prensa estadounidense informaba, basada en fuentes de inteligencia de Estados Unidos, que Ucrania no resistiría una guerra contra uno de los mejores ejércitos del mundo y pronosticaba que los militares enviados por Putin estarían en Kiev en dos días. En resumen, se esperaba una guerra fugaz con un resultado aplastante en favor de los rusos. Pero ello no sucedió.

Kiev no cayó en dos días a pesar de los intensos bombardeos. El Ejército de Ucrania resistió y el presidente Volodymyr Zelensky se convirtió en una figura clave.

La situación de la guerra en Ucrania al 23 de febrero del 2023. (AFP).

Pero la situación antes descrita no iba a ser sostenida en el tiempo debido a la clara superioridad rusa. Así, a partir de esa primera fase de la guerra empezó a fluir la ayuda militar occidental hacia Ucrania, especialmente por parte de Estados Unidos y de sus socios de la OTAN.

Según la última actualización del think tank alemán Kiel Institute for the World Economy, hasta el 24 de enero del 2023 Ucrania recibió ayuda militar o compromisos de ayuda por más de 67.000 millones de dólares. De esa cifra, Estados Unidos aportó 47.000 millones de dólares.

A Estados Unidos le siguen el Reino Unido, con 5.200 millones de dólares; la Unión Europea, con 3.300 millones de dólares; y Alemania y Polonia, con 2.600 millones de dólares cada uno.

Unos 180.000 soldados

rusos murieron o resultaron heridos, así como 100.000 militares ucranianos en un año de guerra, según Noruega.

La ayuda militar a Ucrania ha cubierto casi todos los tipos de equipos, desde uniformes, armas pequeñas y municiones hasta sistemas de cohetes de artillería, defensas aéreas y vehículos blindados cada vez más avanzados en la medida en la que dicho empuje occidental se veía plasmado en resultados positivos en el campo de batalla, como la resonante expulsión de las tropas rusas de Kherson, ciudad que había sido tomada en el inicio de la invasión.

En la actualidad, la línea del frente de guerra se extiende a lo largo de 1.500 kilómetros en un eje norte-sur en el este de Ucrania, según el jefe del ejército ucraniano, Valeri Zalujny, citado por la agencia AFP.

Las tropas de Rusia ocupan el 18% de Ucrania, pero, según el general Zalujny, Kiev retomó un 40% de los territorios ocupados por las fuerzas de Putin desde el inicio de la invasión.

País Ayuda militar en millones de dólares Estados Unidos 47.000 millones Reino Unido 5.200 millones Unión Europea 3.300 millones Alemania 2.600 millones Polonia 2.600 millones Canadá 1.400 millones Países Bajos 912 millones Francia 700 millones Italia 700 millones Noruega 625 millones Dinamarca 594 millones Suecia 583 millones República Checa 488 millones Australia 382 millones España 85 millones Estonia 33 millones Letonia 31 millones Lituania 30 millones Bulgaria 25 millones Eslovaquia 23 millones Finlandia 21 millones Grecia 19 millones Luxemburgo 8 millones Eslovenia 6 millones Turquía 6 millones Croacia 2 millones Nueva Zelanda 2 millones Total 67.375 millones

¿Hasta cuándo habrá ayuda militar?

Estando a un año del inicio de la guerra, cabe preguntarse si esa ingente ayuda militar a Ucrania va a ser sostenida en el tiempo.

Para el especialista en Defensa Andrés Gómez de la Torre, la ayuda militar a Ucrania va a seguir siendo una prioridad estratégica para Estados Unidos y sus aliados de la OTAN.

“Al ser un objetivo estratégico para Estados Unidos, creo que forzosamente la ayuda militar va a ser sostenida en el tiempo, y ahí está la gran dicotomía, porque hay un concepto en relaciones internacionales y en seguridad que se llama el escalamiento, que es a lo que no se quiere llegar. Hay mucho debate en los países europeos miembros de la OTAN en el sentido de que si es conveniente o no el envío de, por ejemplo, aviones caza como los F-16. O en el caso latinoamericano, donde se ha pedido a países como Colombia o el Perú que vendan su armamento ruso a Estados Unidos para que lo transfiera de inmediato a Ucrania. Pero eso es ponernos al filo de un conflicto internacional. Gustavo Petro ya dijo que no. Somos países demasiado pequeños como para meternos en ese tipo de cosas, más cuando aún tenemos dependencia de material militar ruso en las Fuerzas Armadas”, remarca Gómez de la Torre.

En cuanto al envío de material bélico más pesado y sofisticado, Gómez de la Torre recuerda que la filosofía de la transferencia del armamento occidental a Ucrania está vinculada al alcance de estos, que no implique ir más allá de la frontera entre Ucrania y Rusia para que la guerra no escale.

“En la transferencia de armas más sofisticadas habrá un debate interno sobre si esto escala o no el conflicto y si pondrá a los países de la OTAN y al propio Estados Unidos al filo de un enfrentamiento directo con Rusia”, dice Gómez de la Torre.

En cuanto a los rusos, el especialista sostiene que Putin y los altos mandos están empleando la vieja disuación nuclear de la Guerra Fría, cuando hablan del posible uso de sus armas nucleares tácticas y de la suspensión de su participación en el tratado Nuevo START.

Opinión En Ucrania hay un enfrentamiento entre Rusia y Occidente Por Óscar Vidarte, analista internacional La ayuda militar a Ucrania se va a mantener. La visita del presidente Joe Biden a Ucrania y el compromiso mostrado por él al Gobierno Ucraniano de alguna manera aseguraría que este vínculo se mantendría. Además, detrás hay otros elementos. Ucrania se ha vuelto para Estados Unidos y Occidente el escenario de una guerra proxy, una guerra a través de terceros. Es evidente que en Ucrania hay un enfrentamiento entre Rusia y Occidente, pues hay armas francesas, estadounidenses, alemanas matando a rusos, pero a través de un tercero, que en este caso es Ucrania, algo que se dio mucho durante la Guerra Fría. Entendiendo la amenaza que representa Rusia para Occidente, además del vínculo que se está estrechando entre Rusia y China, no habría razones para que Estados Unidos detenga su apoyo económico a Ucrania durante el Gobierno de Biden y tampoco para que el siguiente deje de hacerlo. En cuanto a las armas más sofisticadas que pide Ucrania, la razón por la que EE.UU. no le entrega los cazas F-16 y misiles de largo alcance es porque en las actuales circunstancias no es necesario. Ucrania está contrarrestando el poderío bélico ruso, entonces para qué darle más poder. Ello terminará generando una mayor amenaza por parte de Rusia. Es evidente que Moscú podría considerar algún tipo de acción que vaya más allá de lo que viene haciendo frente al apoyo occidental. Las circunstancias actuales del conflicto para nada implican la necesidad de que Ucrania reciba estos aviones. Pero nadie sabe lo que va a pasar más adelante, porque Putin ya ha dicho que no va a parar con su ofensiva bélica, y se viene la primavera y el verano, que son estaciones del año que hacen más fácil una gran ofensiva. Así, si las circunstancias cambian y Ucrania necesita de ese armamento, EE.UU. podría cedérselo, como ya ha pasado con el caso de los tanques Abrams, que primero Washington se los negó y luego autorizó el envío.

Las armas para Ucrania

El sistema HIMARS entregado por Estados Unidos a Ucrania. (AFP).

Junio fue clave en la guerra. Ese mes Estados Unidos entregó a Ucrania los HIMARS, un sistema de lanzamisiles múltiple que ha sido fundamental para la contraofensiva de Kiev.

Los HIMARS, cuyo alcance es de 80 kilómetros, ayudaron a Ucrania a registrar importantes avances y a recuperar territorio que había caído en manos rusas.

Ucrania también ha recibido obuses y misiles Javelin, un arma portátil diseñada para destruir tanques y otros vehículos pesados.

Los misiles Javelin, de fabricación estadounidense, se han convertido en un símbolo de la resistencia ucraniana. (Photo by Sergey BOBOK / AFP) / SERGEY BOBOK

Estados Unidos también ha aprobado el envío de 31 tanques Abrams a Ucrania.

Se trata del principal carro blindado del Ejército de Estados Unidos y es considerado como el tanque más letal que existe.

El tanque Abrams de Estados Unidos que llegará a Ucrania. (AFP).

En diciembre del año pasado, Estados Unidos autorizó el envío a Ucrania de sistemas de misiles antiaéreos Patriot. En la actualidad, soldados ucranianos están siendo entrenados en el uso de dicho sistema.

Patriot: así funciona este poderoso sistema de defensa aérea estadounidense. INFOGRAFÍA: TOÑO TARAZONA.

Los también recibieron de Estados Unidos los drones Switchblade, conocidos como “drones kamikazes”, con capacidad de “reconocimiento de objetos” para elegir los blancos.

Los drones kamikazes entregados por Estados Unidos a Ucrania. (AFP).

En enero de este año, Alemania aceptó entregar sus poderosos tanques Leopard 2 a Ucrania y autorizó que otros países también los suministren.

Berlín prometió poner a disposición de Ucrania un batallón, de 30 o 31 tanques Leopard 2, modelo A6, para que sean tripulados por solados ucranianos entrenados específicamente en Europa, pero días después dijo que solo podría aportar “medio batallón”.

El tanque alemán Leopard 2 que llegará a Ucrania. (AFP).

El Reino Unido ha prometido enviar a Ucrania 14 tanques Challenger 2.

El tanque Challenger 2 del Reino Unido. (AFP).

A inicios de febrero de este año, Estados Unidos anunció una nueva ayuda militar a Ucrania por 2.200 millones de dólares, que incluye bombas disparadas desde tierra que casi podrían duplicar el alcance de la fuerza de ataque ucraniana contra los rusos.

Se trata de las Bombas de Pequeño Tamaño Lanzadas desde Tierra (GLSDB), misiles de pequeño diámetro fabricados por Boeing y Saab que pueden volar hasta 150 km y, por lo tanto, amenazar las posiciones rusas.