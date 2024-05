El diplomático Samuel Ortiz Basualdo asume las riendas de la embajada de Argentina en Perú, un cargo diferente al que ocupó antes en nuestro país como cónsul, un puesto de mirada más amplia que afronta con la confianza de haber vivido tres años en nuestra tierra.

El embajador argentino es funcionario de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina. Desempeñó funciones en el Reino Unido, Venezuela y Panamá, una experiencia que lo respalda para su nueva posición.

Aunque lleva el brazo enyesado por una lesión, hay tanta expectativa por lo que se puede hacer entre Perú y Argentina que nos atendió unos minutos diciendo que la fractura “no impide estrechar una mano amiga”.

Y sí, los lazos entre Perú y Argentina son amplios desde su historia. Este sábado 25 los argentinos celebran la formación de su primer gobierno patrio, uno de los hitos que marcarán su posterior independencia y la de muchos países de nuestra región.

— Al haber sido cónsul, ya tiene cierto tiempo en Perú. Entonces, ¿cuál es la impresión que usted tiene de nuestro país?

Efectivamente, yo llevaba tres años como Cónsul General en Lima y con el cambio de gobierno me ofrecieron tomar esta posición, lo cual es un orgullo. Yo siempre tuve un afecto por el Perú, por toda la historia en común, gestos que ha tenido el Perú, presencia de muchos argentinos en algún momento claves de la historia del Perú, como por ejemplo Roque Sáenz Peña durante la Guerra del Pacífico.. Entonces, siempre Perú era como una presencia en mi casa, desde que era chico: teníamos amigos peruanos que vivían en Argentina así que siempre hubo una cuestión muy cercana. Después, viví en Perú y como cónsul uno está más enfocado en la comunidad argentina, atendiendo sus problemas y la realidad peruana se ve un poco de costado, sin que deje de ser interesante. Sabía que Perú era un país donde me iba a sentir cómodo, donde iba a trabajar cómodo, donde iba a encontrar ayuda de todos para desempeñar funciones, y así ha sido. Lo que no me imaginé tanto es la comida peruana. En vez de llevarme exceso de equipaje, me llevaré exceso de kilos cuando me vaya. Eso es lo que más me sorprendió, considerando que tenía una cierta idea de Perú.

— Ahora usted está asumiendo el cargo de embajador. Son funciones distintas frente a lo que ha hecho antes…

Los cónsules miramos más hacia la comunidad argentina y trabajamos en base a eso. Los embajadores son la relación política. En vez de mirar a la comunidad argentina, nos toca mirar más hacia los diversos factores de poder en cada país, relacionarnos con el Ejecutivo, con el Congreso, con los empresarios, con la cultura, etcétera. Y eso es un desafío diferente.

— En su presentación en la página de Facebook de la Embajada de Argentina señala que usted anhela trabajar para fortalecer los lazos entre nuestras naciones. ¿Por dónde se empezaría para fortalecer esos lazos?

La pregunta sería más bien qué más se puede hacer, porque los lazos son tan profundos y las relaciones tan positivas que hay que buscar campos de acción, que todo eso pueda crecer. Por ejemplo, hace unos días firmamos un memorándum para establecer mayores conexiones aéreas entre Perú y Argentina. Eso, por ejemplo, es favorecer la conectividad entre los dos países y el flujo de personas. Después, queremos trabajar para que el movimiento de personas entre los dos países sea lo más ordenado, previsible y sencillo posible para que los vínculos entre nuestros países crezcan. Después, el comercio: Perú es nuestro tercer socio comercial en América del Sur y es uno de nuestros diez primeros socios comerciales en general, y, por supuesto, exportamos alimentos, automóviles, pero hay mucho más que se puede hacer también, hay que intercambiar pero puede ser un intercambio en servicios, en bienes culturales, hay muchísimo que se puede seguir haciendo.

— En el factor cultural hay algo que llama la atención. Entiendo que están en medio de una celebración en estos días. Coméntenos esta actividad y si es que cumplirán alguna agenda.

En Argentina hay como dos fiestas patrias: el 25 de mayo y el 9 de julio. El 25 de mayo se celebra el primer gobierno patrio, es la lo que se conoce como la Revolución de Mayo. En mayo de 1810, con la España ocupada, empezaron a surgir movimientos en distintos lugares de América: en Caracas, en Colombia, en Bogotá, en Quito, en Santiago, en varios lugares, movimientos en los cuales ante la invasión napoleónica de España las diferentes ciudades de América del Sur empezaron a hacerse cargo de sus destinos. Entonces se firmó lo que se llamó el primer gobierno patrio, un cabildo abierto en Buenos Aires, y se creó una Junta Provisional de Gobierno, que gobernaba las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ese fue el puntapié inicial del proceso de independencia argentina. Después se llegó al 9 de julio de 1816 donde se declara la independencia de la Provincias Unidas del Sur y de algunas regiones que hoy día forman parte de otros países. Entonces, básicamente el 25 de mayo es el primer paso hacia la independencia argentina.

— ¿Y en base a esa fecha se realizarán algunas actividades acá?

Vamos a hacer algunas celebraciones. Vamos a colocar una ofrenda floral en la plaza donde está el monumento al General San Martín y tenemos alguna celebración prevista a nivel diplomático.

Para Ortiz Basualdo el intercambio entre peruanos y argentinos no solo debe ser comercial, sino también cultural. (Foto: Difusión)

— Hablando de nivel diplomático, en la primera semana de mayo entregó sus credenciales a la presidenta Dina Boluarte. ¿Ha podido conversar con ella?

No. Fue una ceremonia muy emotiva. Me tocó una fibra muy personal, una ceremonia con todos los fastos y todos los rituales. No es lo mismo presentarlas en Perú que en alguna nación lejana con la cual las relaciones son formales, y no lo intensas que son entre la Argentina y Perú. Intercambiamos algunas palabras con la presidenta, se le entregaron las cartas credenciales, más que nada. Le dije parte de lo que te estaba comentando, del honor de servir a la Argentina en Perú , es una gran honra para cualquier diplomático argentino y yo me siento muy orgulloso.

— En el plano económico tanto a Perú como Argentina no les va muy bien en estos momentos. ¿Qué actividades comerciales se deberían impulsar como para que salgamos de esta especie de atoro?

Sí, es cierto, Argentina está en una situación económica muy complicada a raíz de los últimos desaciertos. En el fondo los desaciertos en la Argentina empezaron hace muchos años, pero indudablemente una de las primeras cosas, del lado argentino, lo que se ha hecho es liberar cualquier traba a las exportaciones. Exportar todo lo que podamos, ¿no? En cuanto a Perú, yo no estoy en condiciones de decirle lo que tiene que hacer, pero sí hay que tener en cuenta que el comercio es lo que enriquece a los países y cuanto más productos tengamos para intercambiar, más va a favorecer a nuestros dos pueblos.

— En torno a intercambios comerciales, han pasado más de cinco meses desde que el presidente Javier Milei asumió el cargo y no lo hemos visto todavía por Perú. ¿Quizá el Foro APEC de noviembre podría ser una oportunidad para tenerlo por acá?

El canciller Javier González-Olaechea mencionó que podría ser uno de los invitados. Yo todavía no sé nada. El presidente tiene una característica muy especial. A él le atraen todas las oportunidades de reunirse con empresarios. Para él las visitas tienen que tener un componente económico muy fuerte , y no solamente vender más, pero es oportunidad de invertir, de crear empresas, de desarrollar emprendimientos, eso le interesa mucho. Ahora el foro APEC es una ventana hacia una región importantísima del mundo, así que no sé si vendrá, pero estoy seguro que es un foro que él debe seguir con mucha atención.

— Hay un tema que no puedo dejar de preguntar, y es de interés para varios peruanos que viven en Argentina, que sobre todo estudian en Argentina. Hay reformas a nivel educativo y queríamos saber si podrían afectar a los estudiantes peruanos que están en las universidades públicas.

Argentina está en un tiempo bisagra, en que hay muchos cambios. S e habla mucho de los temas universitarios pero todavía no hay nada en concreto. Hay un tema que sí quiero aprovechar para comentar en base a la experiencia anterior como cónsul: no es que las autoridades migratorias argentinas se hayan vuelto más estrictas, sino que están haciendo cumplir normas con las cuales se actuaba con un poco de flexibilidad antes. Entonces, hay muchos (no solo peruanos, sino de toda la región) que iban a Buenos Aires como turistas y el oficial de migración le pregunta “¿Usted a qué viene? No, yo vengo acá porque quiero anotarme en la universidad”. Entonces no lo dejaban entrar porque era un falso encuadre turístico, un falso cuadro migratorio. Después, mucha de esa gente que no pudo entrar a la Argentina se presentó ante el consulado, tramitó su visa de estudios y entró sin ningún problema. Lo que yo le pido a los peruanos que quieren estudiar en la Argentina es que se informen, que nos consulten en el consulado la documentación que necesitan porque no van a tener problemas para llegar, para inscribirse. Los que ya están estudiando tienen sus visas en orden y no se van a tocar, van a seguir perfectamente. Pero aquellos que terminan la educación secundaria, están pensando estudiar una carrera en la Argentina, que averiguan bien. Si están decididos a estudiar en una universidad argentina, que tramiten su visa, es mucho más fácil tramitar la visa en Lima que hacerlo en Buenos Aires después.

— ¿Algún mensaje para los peruanos y la comunidad argentina?

Decirles que estamos a disposición de todos. El presidente Milei, cuando asumió dijo tres palabras que calaron muy profundo: “No hay plata”. En base a ello, tanto mi equipo como yo estamos tratando de exprimir nuestras neuronas para hacer todo lo que podamos para acercarnos a la comunidad argentina, para que los argentinos se sientan lo más cómodos posible en Perú, que no tengan problemas, nos apoyamos y que estamos a la orden.