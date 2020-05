Ramiro Valencia, un hombre que decía frecuentemente que su mayor deseo era regresar a su humilde rancho en México y que vivió 28 años en Siux City, una pequeña localidad en el noreste de Nebraska en Estados Unidos, murió tras haber sido diagnosticado con el nuevo coronavirus.

Según “Univisión”, el objetivo del mexicano desde que emigró a Estados Unidos en 1992 con su hermano menor era trabajar duro para volver después a su país y disfrutar de su jubilación en La Cinta, su rancho en la zona de Guanajuato en México.

Al llegar a Estados Unidos, Ramiro Valencia obtuvo un empleo en una planta de procesamiento de carne de Tyson Foods en Dakota City. Al ver esta oportunidad, decidió quedarse un tiempo. En el transcurrir de los días, el hombre ahorró lo suficiente para regresar a su país por sus hijos y esposa.

“Estaba muy contento en su trabajo, le gustó el lugar y por eso se trajo a su familia”, aseguró su cuñada Evangelina Valencia.

Imagen referencial. Los trabajadores hacen cola para ingresar a la planta procesadora de carne Tyson Foods en Logansport, Indiana, el jueves 7 de mayo de 2020. (AP/Michael Conroy).

“Siempre decía: ‘Ya nada más llego a tal edad y me voy a disfrutar mi casita que hice allá'. También le decía a su esposa: ‘Al rato nos vamos, mujer, que allá está mi mamá sola’”, agregó.

Ramiro jamás buscó otro trabajo. Tyson Foods le ofreció siempre mejores puestos hasta que un día dio un paso al costado en las líneas de producción y fue trasladado a la lavandería de la planta. El inmigrante mexicano nunca faltó ningún día al trabajo. Incluso, lo siguió haciendo luego de reportarse el primer caso de coronavirus y la primera muerte de un trabajador por esta enfermedad.

Sin embargo, Ramiro evidenció dolores, pero pensaba que eran por sus trabajos de limpieza. "Dijo: ‘Yo me siento como que me caló el químico’. Pero pasaron los días y ya no volvió a ir a trabajar. Fue al doctor, le dijeron que se hiciera la prueba del coronavirus y dio positivo”, confesó su cuñada.

Tras el paso de unas semanas, Ramiro falleció a los 57 años de edad. Su familia informó que este lunes fue sepultado en Dakota City. El deseo de este hombre siempre fue que lo entierren en Guanajuato, pero su familia no aceptó que lo incineraran para llevarlo a México.

Unos cuantos amigos asistieron a su velorio y se turnaron para despedirlo en la funeraria y el panteón, confirma el medio “Univisión”.

Además, la viuda también tiene coronavirus y es uno de los 4.300 trabajadores de Tyson Foods en la zona de Dakota City. “Uno no puede darle un abrazo de ánimo, ni nada. Solo por teléfono. Eso es lo más triste de esta situación”, dijo la cuñada Evangelina Valencia.

La cuñada también manifestó que la compañía no ha dado ningún apoyo para el funeral de Ramiro y no se han comunicado para darle el pésame. La familia tuvo que abrir una cuenta en GoFundMe para los gastos del entierro. Finalmente, se logró recaudar más de 7.500 dólares.

Balance mundial de la pandemia del nuevo coronavirus y mapamundi con el número de muertes por país, al 14 de mayo a las 11:00H (GMT). (AFP).

Liz Croston, portavoz de Tyson Foods, sostuvo lo siguiente a través de un comunicado: "Estamos profundamente tristes por la pérdida de un miembro del equipo en nuestras instalaciones de Dakota City. Sus familiares y seres queridos están en nuestros pensamientos y oraciones”.

Croston indicó que la prioridad de la empresa es la seguridad y salud de sus trabajadores, pero no indicó si apoyan económicamente a las familias de empleados fallecidos.

Varios medios en Estados Unidos vienen informando sobre los brotes del nuevo coronavirus en plantas de alimentos. Además, las empresas aseguran que cumplen con los protocolos de seguridad en sus instalaciones.

_____________________

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

__________________________

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo sobre el coronavirus.

__________________________

VIDEO RECOMENDADO

Israel publica carta inédita de nazi Adolf Eichmann que pidió clemencia. (AFP).