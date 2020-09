Moderna Inc dijo el miércoles que no estará lista para solicitar la aprobación de emergencia de su posible vacuna contra el COVID-19 antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre, informó el Financial Times.

El presidente ejecutivo de la compañía, Stéphane Bancel, dijo a FT que no esperaba tener la aprobación total para distribuir el medicamento a todos los sectores de la población de Estados Unidos hasta la próxima primavera boreal.

Moderna no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios de Reuters.

