La felicidad se desbordaba del rostro de Hillary Clinton tras el primer debate. Su opositor, Donald Trump, también sonreía, aunque con reserva. Hasta ese momento, nadie podía imaginar que el empresario, el outsider, se impondría en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Hoy, Trump volverá a presentarse en un podio para demostrar porque es una buena opción elegirlo nuevamente como presidente, y, por supuesto, para atacar a su rival político de turno, Joe Biden. ¿Qué se puede esperar de esta contienda televisada? La respuesta quizás se encuentre al revisar su careo con Clinton en el 2016. Por ello, aquí revisamos los momentos más resaltantes y polémicos de los tres debates entre el republicano y la demócrata.

PRIMER DEBATE

¿Por qué Trump dijo que Clinton no tenía apariencia de presidente? La pregunta del periodista Lester Holt hizo que el republicano retrocediera. Para salvarse, intentó utilizar sinónimos (dijo resistencia), pero su rival respondió con fuerza. “Cuando él haya viajado a 112 países y haya negociado un acuerdo de paz, un alto al fuego, la liberación de disidentes, una apertura de nuevas oportunidades en países de todo el mundo, y pase once horas testificando ante un comité del Congreso, entonces podrá hablar conmigo de la resistencia”.

Y no se detuvo. Clinton golpeó acusándolo de machista, de no declarar sus impuestos, por cuestionar el origen de Barack Obama. También lo llamó racista. Trump no pudo defenderse, y solo le quedó mostrarse como un exitoso hombre de negocios, y como aquel que iba a poner orden en el país, y un aliado de las empresas. “Quiero que Estados Unido sea grande otra vez, y no creo que Hillary lo pueda lograr”, añadió.

Donald Trump y Hillary Clinton durante el primer debate del 2016. (Photo by Jewel SAMAD / AFP)

Entre las frases que se recuerdan de esa noche destacan:

“ Un hombre que puede ser provocado con un tweet no debería tener sus dedos en ningún lugar cercano a los códigos nucleares ”

” “Clinton no quiere usar un par de palabras: ley y orden. Necesitamos ley y orden. Sin ello no vamos a tener un país”

SEGUNDO DEBATE

Clinton y Trump no se estrecharon las manos al subir al escenario. Un frío “hola” y el movimiento de cabeza fueron los símbolos de que esa noche no habría cuartel. Y así fue.

Entonces se había filtrado un video en el que Trump utilizaba frases de alto calibre para hablar sobre las mujeres (“Me moví tras ella como un perro, pero no pude tirármela”), así que Clinton fue directo a la yugular.

– Él ha dicho que el video no representa quién es –apuntó la demócrata–, pero para cualquier que lo haya oído, sabe que representa exactamente quién es él...

– Fue una charla entre amigos. No estoy orgulloso de ello –respondió Trump–. Respeto a las personas, a mi familia. Pero si miras a Bill Clinton... Lo mío fueron palabras y lo suyo acciones. No ha habido nadie en la historia de la política de este país que haya sido tan abusivo con las mujeres.

Más adelante, Trump tomaría la acción y recordaría un error de Hillary Clinton, quien rompió la ley al utilizar su mail personal para hacer una diligencia mientras era Secretaria de Estado.

– Odio tener que decir esto, pero si gano, voy a ordenar al Fiscal General que inicie un proceso para investigarte. Hay muchas personas que han sido castigadas por hacer una quinta parte de lo que tu hiciste

Clinton respondió: "Fue un error y asumo la responsabilidad. No lo haría de nuevo...

Trump interrumpió. Luego de que lo reprendieran, lo volvió a hacer.

– Ok, Donald. Si quieres desviar la atención de tu campaña y de cómo los republicanos te abandonan...

– Veamos que pasa en las elecciones –volvió a interrumpir–.

Entre las frases que se recuerdan destacan:

(Cuando el moderador Anderson Cooper le preguntó a Trump si había usado los US$916 millones en pérdidas para evitar pagar impuestos) “Sí, por supuesto que lo hice”.

(Cuando se les preguntó qué cosa buenas dirían el uno del otro) Clinton dijo: “No estoy de acuerdo con casi nada de lo que hace o dice, pero respeto a sus hijos, son muy capaces y devotos. Eso dice mucho de Donald”. En respuesta, Trump añadió que ella era una luchadora. “No estoy de acuerdo con eso por lo que ella pelea, no estoy de acuerdo con sus decisiones, pero es una luchadora”.

¿Joe Biden podrá superar a Donald Trump esta noche? (Foto: JIM WATSON / AFP).

TERCER DEBATE

En el último careo, los postulantes sacaron a relucir todo su arsenal. Nada quedó fuera del encuentro. Bastaría con recordar las frases más resaltantes para darse cuenta de la dimensión del debate.

La economía

Clinton: “Subiremos los impuestos a los más ricos y a las corporaciones. El plan de Trump es recortar los impuestos y eso podría llevarnos a una recesión”.

Trump: “Desarrollaremos una maquinaría económica que no se vio en décadas. Podemos crecer 5 o 6% al año. Si Hillary llega al poder, el crecimiento sería menos que cero”.

Rusia

Clinton: “Han hecho ciberataques a EE.UU. y usted los alentó, y está dispuesto a seguir el camino de Putin. Él preferiría tener una marioneta como presidente”.

Trump: “A ella no le cae bien Putin porque fue más inteligente que ella y Obama. No lo conozco, no es mi amigo. Él no le tiene respeto. Usted es su marioneta”.

El aborto

Clinton: “Todas las regulaciones del aborto deben tener en cuenta la vida y salud de la madre”.

Hillary: “Estoy en contra y designaría a jueces que también lo estén”.

Pero lo que parece que volverá a suceder es la negativa de Trump a aceptar una derrota, o por lo menos de hacerlo sin dar tantas vueltas. Entonces, el moderador Chris Wallace le preguntó sobre sus comentarios de que la elección estaba amañada. ¿Aceptaría una posible derrota? “Lo veré en su momento, mantendré en suspenso”.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Donald Trump pagó US$750 de impuestos federales

TE PUEDE INTERESAR