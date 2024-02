Mirada de experto

Entrevista a Fernando Belaúnde-Matossian, internacionalista

¿Qué representa para la política estadounidense que un expresidente enfrente por primera vez un proceso criminal?

Es importante porque es la primera vez que algo así pasa. El problema es que parece que Trump estuviese hecho de teflón, nada parece perjudicarle ante sus electores. Pero quedará analizar el impacto que tenga en los independientes que tenían intención de inclinarse a su favor.





¿Recuerda algún otro líder político que haya tenido seguidores tan fieles pese a todos los escándalos y procesos en su contra?

En Estados Unidos no veo ningún caso, si no me equivoco sería la primera vez que ocurre algo así. En general, varios políticos siempre han tenido el efecto teflón, pero lo cierto es que no enfrentaban acusaciones tan graves como las que pesan sobre Trump.





Los abogados han dicho que Trump deberá pasar los próximos dos meses trabajando en su defensa y no en su campaña, ¿cuánto afectará en su deseo por obtener la nominación republicana?

Es cierto que tendrá que concentrarse en este proceso, pero en estos momentos Trump no necesita hacer campaña porque está dominando las primarias republicanas, esto sería mucho más perjudicial si fuese durante la campaña presidencial. Además, si gana en Carolina del Sur como las encuestas predicen, puede que Nikki Haley termine retirándose y eso le restaría aun más preocupación por hacer campaña.