El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, anunció el miércoles que hay un acuerdo para votar el sábado el esperado paquete de ayuda militar para Ucrania e Israel por 95.300 millones de dólares, que lleva estancado desde que fue presentado por el presidente Joe Biden en el último trimestre del año pasado. Además, también habrá dinero para la región del Indopacífico. En total son tres proyectos de ley.

El paquete es similar a un proyecto de ley de ayuda exterior que fue aprobado por el Senado a mediados de febrero pero que no está vigente porque la última palabra la tiene la Cámara de Representantes.

“Apoyo firmemente este paquete para darle a Israel y a Ucrania este apoyo crucial”, dijo en un comunicado el presidente Biden.

El presidente de Estados Unidos Joe Biden habla durante un evento en la sede de United Steelworkers en Pittsburgh, Pensilvania, el 17 de abril de 2024. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP). / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Una vez aprobada, “promulgaré esta ley de inmediato para enviarle al mundo el siguiente mensaje: apoyamos a nuestros amigos y no dejaremos que Irán o Rusia triunfen”, añadió Biden.

El presidente también sostuvo que apoya “firmemente” que se vote por separado la ayuda a Ucrania e Israel, en lugar de que sea en un paquete legislativo.

Desde fines del año pasado, Johnson se negaba a someter a voto el paquete de ayuda exterior debido a que el ala más dura del Partido Republicano se opone a aprobar más ayuda militar a Ucrania, una posición que tiene el respaldo del expresidente Donald Trump, quien es favorito en las encuestas para ganar las elecciones de noviembre de este año ante Biden.

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, asiste a una conferencia de prensa en el Capitolio el 16 de abril de 2024. (Foto de Julia Nikhinson / AFP). / JULIA NIKHINSON

Los republicanos más radicales exigen que primero Biden garantice la seguridad en la frontera y detenga el flujo de ingreso de migrantes indocumentados.

Pero como anota la agencia EFE, el ataque de Irán a Israel del fin de semana puso presión sobre Johnson para sacar adelante al menos la ayuda al principal aliado de EE.UU. en el Medio Oriente y que goza de gran respaldo entre los republicanos.

En cuanto a Ucrania, no está garantizado el voto de los republicanos de extrema derecha. ABC News reportó el miércoles que el ala dura del partido de Johnson se está burlando de su plan calificándolo de #AmericaLast Act. Se quejan de que incluya 481 millones de dólares para pagar la vivienda, las facturas médicas y los honorarios legales de los refugiados ucranianos que llegan a Estados Unidos.

El Capitolio de Estados Unidos en Washington DC, el 24 de marzo de 2024. (Foto de Daniel SLIM/AFP). / DANIEL SLIM

“El presidente republicano de la Cámara está buscando una regla para aprobar casi US$100 mil millones en ayuda exterior, mientras, incuestionablemente, criminales peligrosos, terroristas y fentanilo cruzan nuestra frontera... me opondré”, dijo Chip Roy, republicano por Texas, en una declaración en la red social X.

Por su parte, la representante republicana por Georgia Marjorie Taylor Greene manifestó en X: “El presidente Johnson votó en contra de 300 millones de dólares para Ucrania antes de que le diéramos el mazo (presidencia de la Cámara) junto con la mayoría de los republicanos, nadie entiende por qué ahora su máxima prioridad es dar a Ucrania 60 mil millones de dólares más. Usted está seriamente en desacuerdo con los republicanos al seguir aprobando proyectos de ley que dependen de los demócratas”.

Cabe precisar que desde el inicio de la invasión rusa en febrero del 2022, Estados Unidos ha proporcionado más de 44.000 millones de dólares en asistencia militar a Ucrania, lo que supera con creces los aportes de los cuatro mayores contribuyentes siguientes —Alemania, el Reino Unido, Noruega y Dinamarca— combinados, según el Instituto Kiel para la Economía Mundial.

La ayuda militar de Estados Unidos y Europa a Ucrania. (AFP).

Esto es lo que contienen los tres proyectos de ley:

Ucrania

Militares ucranianos conducen un vehículo de combate de infantería (FIV) frente a la estación de tren destruida en la ciudad de Kostyantynivka, región de Donetsk, el 11 de abril de 2024. (Foto de Anatolii STEPANOV / AFP). / ANATOLII STEPANOV

El paquete para Ucrania contiene una ayuda por 61.000 millones de dólares. Los republicanos del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes dijeron que más de un tercio de esa cantidad se dedicaría a reponer armas y sistemas de municiones para el ejército estadounidense, de acuerdo con la agencia AP.

El dinero proporcionado a Ucrania para la compra de sistemas avanzados de armamento y otros equipos de defensa a Estados Unidos es de aproximadamente 13.800 millones de dólares.

Unos US$ 23.000 millones se destinarían a reponer las armas, arsenales e instalaciones estadounidenses, y más de US$ 11.000 millones financiarían las operaciones militares actuales de Estados Unidos en la región.

La diferencia con el proyecto aprobado por el Senado es que US$ 10.000 millones de la ayuda económica a Ucrania son en forma de préstamo reembolsable, según informó CNN.

El presidente Biden estaría autorizado a fijar las condiciones del préstamo a Ucrania y también se le daría el poder de cancelarlo, anota AP.

Johnson señaló que Trump respaldó el “concepto de préstamo”. No dijo si el ala dura del partido en la cámara está conforme o en desacuerdo con ello.

El presidente de la Cámara de Representantes también dijo que el paquete incluye el requisito de que la administración Biden proporcione un plan y una estrategia al Congreso para lo que busca lograr en Ucrania. El plan sería requerido dentro de los 45 días posteriores a la promulgación del proyecto de ley. Los republicanos de la Cámara de Representantes se quejan con frecuencia de que aún no han visto una estrategia de Biden para ganar la guerra, refiere AP.

El informe de la administración Biden debe ser un plan plurianual que detalle “objetivos específicos y alcanzables”, dice el proyecto. También pide una estimación de los recursos necesarios para lograr los objetivos estadounidenses y una descripción de las implicaciones para la seguridad nacional si no se cumplen los objetivos.

Israel

Un avión de combate F-15 del ejército israelí sobrevuela el centro de Israel el 15 de abril de 2024. (Foto de Menahem KAHANA / AFP). / MENAHEM KAHANA

El proyecto para Israel y proporcionar ayuda humanitaria a los ciudadanos de Gaza asciende a más de US$ 26.400 millones.

La Cámara de Representantes especifica que los fondos son para apoyar el esfuerzo de Israel “para defenderse de Irán y sus representantes, y para reembolsar las operaciones militares de EE.UU. en respuesta a los recientes ataques”.

El paquete incluye US$ 4.000 millones para los sistemas de defensa antimisiles Domo de Hierro y Honda de David y US$ 1.200 millones para el sistema de defensa Rayo de Hierro, que contrarresta las amenazas de cohetes de corto alcance y morteros.

También proporcionaría US$ 4.400 millones para reponer artículos y servicios de defensa proporcionados a Israel y 3.500 millones para la adquisición de sistemas avanzados de armamento y otros artículos a través del Programa de Financiación Militar Extranjera, refiere CNN.

Además, proporcionaría flexibilidad para las transferencias de artículos de defensa a Israel procedentes de las reservas de EE.UU. en otros países.

Según AP, algunos conservadores criticaron la ayuda a Gaza, pero si se dejaba de lado Johnson corría el riesgo de perder el apoyo demócrata. La asistencia humanitaria al enclave palestino asciende a más de 9.000 millones de dólares.

CNN hizo notar que el proyecto del Senado proporcionaba US$ 14.100 millones en ayuda a Israel, incluidos fondos para sistemas de defensa antimisiles y financiación militar extranjera para ayudar a Israel a restablecer la seguridad territorial y la disuasión, y US$ 9.200 millones en ayuda humanitaria.

Región Indopacífico

Esta fotografía proporcionada por el Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán tomada el 9 de abril de 2023 muestra a soldados taiwaneses operando un sistema de misiles durante un ejercicio. (AFP). / HANDOUT

El paquete incluye US$ 8.100 millones para contrarrestar las acciones de China en la región del Indopacífico.

De ese dinero, US$ 3.300 millones serán destinados al desarrollo de infraestructuras submarinas, US$ 2.000 millones en financiación militar exterior para Taiwán y otros aliados clave, y US$ 1.900 millones para reponer artículos y servicios de defensa proporcionados a Taiwán y socios regionales.