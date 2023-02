OPINIÓN

Hay un débil compromiso de las empresas para mejorar lo que sucede en sus redes sociales

Por Manuel Santillán, doctor por la European University Viadrina de Alemania y experto en estrategias de comunicación, Internet, redes sociales y tecnología





En términos generales, hay una preocupación no solo de la Unión Europea sino también del Congreso de Estados Unidos para ver cómo exigir a las empresas de tecnología que sean más cuidadosas con la privacidad de las personas por un lado y con lo que ellas permiten que aparezca en sus plataformas por el otro.

Las empresas de tecnología dicen que ellos no quieren ser filtros, no quieren asumir esa responsabilidad porque, además, eso significa el empleo de grandes recursos humanos. Incluso hay una exempleada de Facebook que declaró que las empresas de tecnología en realidad no están muy interesadas en aplicar filtros rigurosos porque verían mermados sus ingresos.

Así, por un lado vemos las demandas hacia las empresas para que busquen revisar los contenidos y a la vez respetar los derechos de los usuarios, y por otro lado las mismas empresas de tecnología, que sí saben de problema, tienen un débil compromiso en procurar que en algo mejore lo que está sucediendo en sus redes sociales.

Hay mucho contenido terrorista, otros que afectan derechos de las personas, también los que incitan al odio, hay contenido extremista, peligroso, hay muchas agrupaciones de extremos políticos, teorías conspirativas, noticias falsas, todo eso es un problema que no tiene solución.

Es un tema muy delicado que todavía se está discutiendo. No se encuentra una fórmula para ver qué hacer.

Mientras tanto, las cosas siguen evolucionando, ahora ya tenemos inteligencia artificial, pero estos avances tecnológicos van más rápido que la implementación de nuevas regulaciones.