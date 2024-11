Fundado en 2006 y adquirido por Elon Musk en el 2022, el servicio de microblogging antes conocido como Twitter es todavía una de las redes sociales más importantes del mundo, con un aproximado de 335 millones de usuarios activos mensuales, según datos de Statista. The Guardian también tenía una fuerte presencia en la plataforma, a la que se unió en noviembre del 2009, contando con casi 11 millones de seguidores en su cuenta oficial.

En un comunicado enviado en lo que sería su última comunicación en la plataforma, el reputado medio británico señaló de que se trató de una decisión que estaban sopesando desde hace tiempo en vista de la difusión de racismo y teorías conspiratorias en la plataforma, opinión que la reciente campaña presidencial en EE.UU. terminó por subrayar. “Creemos que los beneficios de estar en X son ahora superados por los negativos y que los recursos podrían ser utilizados para promover nuestro periodismo en otro lugar”, afirma “The Guardian”.

Para conocer sobre las consecuencias que podría tener la decisión del periódico inglés, El Comercio habló con Manuel Santillán-Vásquez, profesor en Comunicaciones en la Universidad de Lima, quien considera que las implicancias para X pueden ser negativas, ya que pierde un medio que le genera tráfico en la plataforma y posiblemente ingresos en la pauta publicitaria, y que solo puede resultar positivo para The Guardian.

“Se están retirando de un espacio que, según últimos estudios, está permitiendo contenidos que generan odio y desinformación, por lo que su decisión de no mantenerse en este espacio es, en mi opinión, una que se ha tomado desde los principios éticos y calidad periodística”, enfatiza.

The Guardian se unión a X, entonces Twitter, en noviembre de 2009, y logró 11 millones de seguidores en la plataforma. / X Corp

Por su parte, Erick Iriarte, abogado especialista en derecho digital, apunta que el medio británico no se ha desvinculado completamente de la plataforma. “Una de las cosas que ha dicho The Guardian es que si bien se retira de seguir publicando a través de X, los usuarios pueden seguir compartiendo su información a través de la red social, por lo que su contenido va a seguir circulando en la medida en que sus lectores la sigan compartiendo”, resalta. “Entonces, en primera medida, lo que deberá hacer el diario es afianzar su vinculación con sus lectores para que estos sigan siendo instrumento de comunicación.”

“Lo que se tendrá que determinar es si el alejamiento de The Guardian es algo permanente y si tiene a disposición otras plataformas con más peso, efectividad y alcance”, reflexiona Iriarte, quien también es presidente del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana. “Hay que ver si este es el inicio de una tendencia para que otros medios den un paso al costado y dejen que la generación de opinión se haga entre las personas sin su mediación, con los riesgos que podría traer consigo ello”.

Precedentes y escenarios similares

Esta no es la primera vez que una marca le da la espalda a la red social de Elon Musk. Grandes empresas como Disney, Apple y Warner Bros. paralizaron temporalmente la publicidad en X en noviembre del 2023 luego de que Musk promoviera una teoría conspiratoria antisemita, situación que el magnate respondió con palabras soeces. Más recientemente, X Corp demandó al consorcio publicitario Alianza Global para Medios Responsables o GARM (por sus siglas en inglés) por supuestamente liderar un boicot ilegal contra su red social, presión legal que finalmente terminó con la “descontinuación de actividades”.

Para Iriarte, esta última situación y la de “The Guardian” distan mucho, por lo que no deberíamos esperar una respuesta similar. “Creo que es un escenario muy diferente, The Guardian solo está dejando de utilizar la red social, una situación distinta de cuando afecta a tu línea de financiamiento como es el caso de los anunciantes”, opina. “Aunque probablemente esta situación sea una señal de alerta para que dentro de la empresa se pregunten qué está pasando, si esto puede ser tendencia y si tienen que cambiar sus estrategias para evitar que la sigan cuestionando.”

Quizá el caso de “The Guardian” tenga entonces más similitud con el de NPR (National Public Radio) y PBS (Public Broadcasting Service), que dejaron de utilizar el todavía llamado Twitter en abril del 2023 luego de que fueran etiquetados por la plataforma como “medios afiliados al Estado”, convirtiéndose en los dos primeros grandes medios occidentales en abandonar la red social.

Y es que el problema radica en a dónde ir, ya que todavía pocas redes sociales ofrecen la misma experiencia y audiencia que X.

Threads fue lanzada el pasado 5 de julio del 2023 como una alternativa a X (antes Twitter). / LOIC VENANCE

“¿Qué tenemos entre las plataformas de esas características, con mensajes cortos de pocos caracteres y esas opciones de interacción? Threads, de Instagram, ha dejado de crecer y no creo que signifique una amenaza al posicionamiento de X”, considera Santillán-Vásquez. “A mi parecer solo esas dos lideran, por lo que no creo que X esté muerto hoy ni lo va a estar pronto tampoco, ya que mucha gente y muchos medios todavía se informan de ahí. Hay para rato con eso todavía.”

Sin embargo, remarca la posición delicada en la que se encuentra la red social. “En términos económicos, la red social está muy maltratada. Ha visto perjudicadas sus finanzas, en términos de posicionamiento como plataforma ha dejado de crecer y está siendo criticada por contenidos nocivos. Es una empresa que se mantiene porque tiene débiles competidores, pero también arrastra serios cuestionamientos”, acota.

Otro medio y figuras que se alejan

Como para empezar a responder la pregunta de nuestro titular, horas después del anuncio de “The Guardian”, “La Vanguardia” (Barcelona) se convirtió en el primer medio español en abandonar la red social de Musk. “La reciente campaña electoral en Estados Unidos o las mentiras que se han divulgado en relación con la DANA de Valencia han contribuido a la decisión tomada por nuestro diario”, recalcó su director Jordi Juan en la versión impresa del diario catalán.

De todas maneras, el periódico catalán no impedirá a sus periodistas postear contenido de la casa en la red social, con lo que deja libertad a su redacción de decidir si emula a nivel personal al periódico o no.

“The Guardian” y “La Vanguardia” no han sido los únicos usuarios de X en anunciar recientemente su abandono de la plataforma. Celebridades como la actriz Jamie Lee Curtis también avisaron de su marcha de la red social.

“Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las cosas que sí puedo. Y la sabiduría para reconocer la diferencia”, escribió la actriz de “Halloween” en una publicación de Instagram en la que mostraba que había eliminado su cuenta de X.

No está sola: su colega Bette Midler y el periodista estadounidense Don Lemon también anunciaron que no participarán más en la red social. “Me ha encantado conectar con todos ustedes en X, pero es hora de que abandone la plataforma. Una vez creí que era un lugar para el debate honesto y la discusión, la transparencia y la libertad de expresión, pero ahora siento que no sirve a ese propósito”, escribió el presentador de televisión. Inclusive el Festival de Cine de Berlín también anunció que dejará X a partir del 31 de diciembre, aunque en esta ocasión no explicó la razón de su decisión y si esta tenía razones políticas.