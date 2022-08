Alrededor de las 7:00 p.m., un joven de veinte años ingresó por la puerta trasera al centro comercial The Forum, en la localidad de Bend, una pequeña ciudad a unos 200 kilómetros al sureste de Salem, dispuesto a asesinar. Portaba un rifle, una escopeta y en su automóvil guardaba tres bombas molotov, además de municiones.

Ethan Blair Miller, residente de Bend, disparó primero con el rifle estilo AR-15 contra un estacionamiento del supermercado y de una tienda Big Lots, sin que hubiese víctimas en ninguno de estos dos lugares.

Al entrar en la tienda de comestibles Safeway, Blair Miller abrió fuego contra las personas que estaban caminando por el local. Mató a dos personas e hirió a dos.

Durante ese trajín, Donald Ray Surrett Jr., empleado del supermercado, trató de desarmar al asesino dentro de la tienda. El ‘héroe’ del tiroteo, como lo ha llamado la policía, fue una de las dos víctimas.

“Está claro que muchas más personas podrían haber muerto si no fuera por el heroísmo de Donald Ray Surrett, Jr., quien intervino para ayudar a detener al atacante, y de los agentes que entraron mientras seguía habiendo disparos”, expresó la gobernadora Kate Brown en un comunicado.

El centro comercial Forum en Bend permaneció cerrado el lunes mientras la policía investigaba un tiroteo en el Safeway que dejó a dos personas y al presunto pistolero muertos el 28 de agosto de 2022. (Foto de Dave Killen / The Oregonian) / Dave Killen/The Oregonian

El autor del crimen continuó dentro del supermercado, disparó y mató a la otra víctima, un hombre de 84 años que se encontraba comprando.

Oficiales de la policía llegaron en 3 minutos al lugar y lograron escuchar algunos disparos aún. Sin embargo, vieron al hombre armado muerto por una herida de bala autoinfligida, según informó la portavoz del Departamento de Policía de Bend, Sheila Miller.

Las autoridades encontraron las armas, el rifle y la escopeta, al costado del atacante muerto, según declaró el jefe de policía Mike Krantz.

Afortunadamente, las personas que resultaron heridas en la tienda no presentaban daños que amenacen seriamente su salud.

Según contó un trabajador de la tienda identificado como Robert al Central Oregon Daily News, él y otros tres compañeros se escondieron en una cámara frigorífica al escuchar los disparos.

Josh Caba, un padre de familia que estaba con sus cuatro niños en el centro comercial, contó al medio KTVZ que fue “una experiencia horrible”. “Escuchamos no sé cuántos disparos al frente, seis o siete. Inmediatamente me volví hacia mis hijos y les dije: ‘¡Corran!’ La gente gritaba” narró.

Posibles motivos y anuncio

CNN informó que Ethan Miller escribió en un blog de “Wattpad” sus planes y razones para llevar a cabo la matanza. Aunque las cerca de 35 publicaciones ya han ido eliminadas.

En uno de los post, el atacante culpó al coronavirus y al confinamiento de afectar a su salud mental. Otra entrada decía que su plan inicial era disparar dentro de una escuela el 8 de setiembre y que se había inspirado en el tiroteo en Columbine High School.

También mencionó tener intenciones de matar a más de cuarenta personas. Felizmente, no lo logró.

Oficial de policía en el lugar del tiroteo en el centro comercial Forum en East Bend, Oregon, el domingo 28 de agosto de 2022. (Ryan Brennecke/The Bulletin vía AP) / Ryan Brennecke

“Si estás leyendo esto, definitivamente estoy MUERTO y acabo de cometer una ‘TRAGEDIA NACIONAL’”, dijo Miller en una de sus publicaciones, según cita New York Post.

“Fui ‘el niño tranquilo con problemas de ira’ durante toda la escuela, así que tal vez no sea una gran sorpresa para algunos de ustedes”, continuó.

Excompañeros de clase de Miller “lo describieron uniformemente como violento, agresivo y ‘la persona de la clase con más probabilidades de ser un tirador en la escuela’”, tuiteó el editor de noticias de Oregon Public Broadcasting, Ryan Haas.

“Necesitaba ayuda significativa con problemas de depresión e ira. La atención de la salud mental mucho antes de que llegara al punto que tuvo el domingo puede haber ayudado”, continuó Haas.

Un excompañero de clase, Isaac Thomas, confirmó que Miller había sido empujador de carritos en el mismo Safeway al que entró a disparar. “Tiene sentido que eligiera Safeway porque trabajaba allí y conocía el diseño”.

Thomas también recordó que Miller era bien conocido por sus amenazas violentas y perturbadas. “En un momento dijo que me iba a disparar y yo dije: ‘Supéralo’ porque no pensé que tuviera un arma. Pero, supongo que me equivoqué”.

Alarmantes cifras

Según especialistas, Estados Unidos va camino de igualar o superar su peor año registrado en cuanto a número de tiroteos masivos. Según los datos recopilados por el Gun Violence Archive, en el 2021 se cometieron 692 de estos ataques.

En lo que va del año 2022, después nueve meses, ya se han registrado ya cera de 360 tiroteos en todo el país.

Otra cifra alarmante es la de los tiroteos escolares en EE. UU., que alcanzaron su máximo de dos décadas en 2021, con 93, según un informe del Centro Nacional de Estadísticas Educativas. En lo que va del 2022 han muerto aproximadamente cinco menores de edad cada día a causa de la violencia con armas.