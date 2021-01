El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ofreció este miércoles un potente discurso en su investidura tras jurar su cargo, en el que hizo un llamado a la “unidad” para cuidar la “frágil y preciosa” democracia.

Estas son las frases más destacadas en su intervención de 21 minutos.

1.- DEMOCRACIA

“Celebramos el triunfo de una causa, la causa de la democracia. Es frágil, preciosa. La democracia ha prevalecido”.

2.- RENOVACIÓN

“Es un día histórico y de esperanza, de renovación y resolución”.

3.- DEFENDER LA VERDAD

“Hay verdad y mentiras. Mentiras dichas por poder y por beneficios. Y cada uno de nosotros tiene una obligación y una responsabilidad como ciudadanos, como estadounidenses, y especialmente como líderes (...) para defender la verdad y derrotar las mentiras”.

4.- MOMENTOS DIFÍCILES

“Amigos, este es un momento de prueba. Todos los colegas con los que he servido en la Cámara y el Senado aquí sabemos que el mundo nos está viendo hoy. EE.UU. ha sido puesta a prueba y saldremos más fuertes”

5.- KAMALA HARRIS

“Hoy marcamos la jura de la primera mujer en la historia elegida como vicepresidenta. Que no me digan que las cosas no pueden cambiar”.

6.- UNIDAD

“El desacuerdo no debe llevarnos a la separación. Sin unidad, no hay paz, sólo amargura y furia (...) Debemos terminar esta guerra no civil”.

7.- RECONCILIACIÓN

“Seré el presidente de todos los estadounidenses. Lucharé tan duro por los que no me apoyaron como por los que lo hicieron “.

8.- LIDERAZGO

“Lideramos no sólo por el ejemplo de nuestro poder, sino por el poder de nuestro ejemplo”.

9.- CRISIS

“Seremos juzgados, ustedes y yo, por cómo resolvamos esta cascada de crisis de nuestra era. ¿Nos levantaremos para la ocasión? ¿Seremos capaces de superar este hora extraña y difícil?”.

10. ALIADOS INTERNACIONALES

“Repararemos nuestras alianzas y nos implicaremos con el mundo de nuevo, no para encarar los desafíos de ayer sino los retos de hoy y mañana”.

