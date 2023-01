Scorpion fue creada en el 2021 y estaba integrada por tres equipos de unos 30 agentes. La misión de esta unidad de élite era combatir a delincuentes violentos en áreas que registraban un alto índice delictivo.

A Scorpion pertenecían los policías Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Emmitt Martin III, Desmond Mills Jr., Justin Smith, acusados de asesinato, agresión y mala conducta, entre otros cargos, en el caso de Tyre Nichols.

Los primeros 5 agentes que fueron detenidos por la muerte de Tyre Nichols (MPD).

El lunes fueron suspendidos otros dos policías: Preston Hemphill y un agente que no fue identificado.

El 7 de enero, estos policías golpearon a Tyre Nichols, de 29 años. La acción quedó registrada por las cámaras corporales que llevaban los agentes, así como por las que estaban en la calle.

La Policía de Memphis publicó el viernes cuatro videos de la violenta detención, los cuales tienen una duración de más de una hora. Los videos muestran la paliza y descargas eléctricas que le propinaron a Tyre Nichols tras un control de tráfico rutinario.

Inicialmente, la policía dijo que Nichols había sido detenido bajo sospecha de conducción imprudente, lo que no ha sido comprobado.

En los videos se ve a los policías propinando al joven puñetazos, patadas en la cabeza y golpes con porras, lo ahogan con gas pimienta y usan una pistola eléctrica para reducirlo.

Esta imagen fija de un video de una cámara callejera de Memphis muestra a los agentes de policía golpeando a Tyre Nichols. (AFP). / HANDOUT

En ningún momento se ve a Nichols tratar de atacar a los policías. El hombre intenta huir y lo atrapan.

”Mami. ¡Mami! Mamá”, grita en uno de los videos. De acuerdo con la prensa local, la golpiza ocurrió a unos 100 metros de la casa de su madre.

Tyre Nichols fue auxiliado por una ambulancia más de 20 minutos después de la golpiza y murió el 10 de enero en un hospital de Memphis.

Además… Cronología de los hechos 8:24 p.m.: La cámara corporal de un agente muestra el primer contacto que la policía tuvo con Tyre Nichols el 7 de enero. Se puede ver a varios agentes acercándose a su vehículo, sacando sus armas y gritándole para que salga del vehículo. “Te van a volar la cabeza”, grita un agente. Lo sacan del automóvil y lo obligan a tirarse al suelo en medio de gritos agresivos y amenazas de descargas eléctricas. "Solo estoy tratando de irme a casa… No estoy haciendo nada", dice el hombre. 8:25 p.m.: Un agente rocía gas pimienta en la cara de Nichols. Luego, Nichols lucha por ponerse de pie y comienza a huir. Otro policía le dispara una descarga eléctrica. Siete minutos después, otro grupo de policías anuncia por radio que ven a Nichols y comienzan a perseguirlo a pie. 8:32 p.m.: Se ve a dos agentes encima de Nichols. El hombre está tratando de hablar, pero uno de los agentes le dice que "cierre la boca". Los agentes continúan golpeando y rociando a Nichols, forcejeando con él en el suelo y diciéndole que les dé las manos. Nichols grita varias veces "mamá". 8:34 p.m.: Un agente les dice a los otros policías que tengan cuidado, luego saca una porra de policía plegable y le grita a Nichols: “Te voy a dar una paliza. Dame tus malditas manos". Una cámara de vigilancia de la policía que está en un poste capta al agente golpeando a Nichols varias veces con la porra. Nichols lucha por ponerse de pie mientras lo golpean. Los policías continúan tratan de tirar a Nichols al suelo, le golpean en la cara antes de que Nichols caiga de rodillas. Se puede ver a dos oficiales encima de Nichols mientras está tirado en el suelo. 8:36 p.m.: Más agentes corren hacia la escena y dos policías patean a Nichols. Un minuto después, los agentes se alejan de Nichols, quien continúa tirado en el suelo, retorciéndose, con las manos detrás de la espalda. 8:38 p.m.: Los agentes arrastran a Nichols y lo apoyan contra un auto de la policía, encendiéndolo ocasionalmente con sus linternas mientras recorren el área. Dos agentes chocan los puños un minuto después. A veces, Nichols se desploma de lado en el suelo. 8:41 p.m.: Llegan al lugar dos médicos con equipo. En las imágenes de la cámara colocada en el cuerpo, se puede escuchar a una persona decir: “Va a pasar un tiempo para una ambulancia”. Pasan 21 minutos desde que los paramédicos parecen llegar a las 8:41 p.m. hasta cuando una ambulancia finalmente aparece ante la cámara a las 9:02 p.m.

El asesinato de Tyre Nichols. (AFP).

Un brutal escuadrón de élite

Scorpion son las siglas en inglés de Operaciones de Delitos Callejeros para Restaurar la Paz en Nuestros Vecindarios. Fue creado por el alcalde de Memphis, Jim Strickland, en el 2021.

El sábado, la directora de policía de Memphis, Cerelyn Davis, decidió desactivar la unidad. Ello un día después de que los videos fueran divulgados.

La familia de Nichols celebró la decisión. En un comunicado difundido por sus abogados, calificó la medida como “apropiada y proporcional a la trágica muerte de Tyre Nichols” y también de “decente y justa para todos los ciudadanos de Memphis”.

Además… Las razones de la brutalidad policial Esther Pineda G., doctora en Ciencias Sociales y autora del libro “Brutalidad policial y asesinato selectivo: Discriminación racial en Estados Unidos de América”, se refirió al tema de la violencia policial en un hilo de Twitter: En Estados Unidos, durante décadas se han implementado por parte de las fuerzas de seguridad los racial profiling (perfiles raciales). Estos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representan "una acción represora que se adopta motivada en estereotipos de raza, color, etnicidad, idioma, descendencia, religión, nacionalidad o lugar de nacimiento, o una combinación de estos factores, y no en sospechas objetivas, con base en la errónea suposición de la propensión de las personas con tales características a la práctica de determinado tipo de delitos". Se puede afirmar entonces que existen motivaciones racistas cuando las detenciones, el uso innecesario y excesivo de la fuerza, y los actos de brutalidad policial son dirigidos de manera sistemática, recurrente, desproporcionada e injustificada a la población racializada. Según el registro "Fatal Force" del Washington Post, entre los años 2017 al 2020 fueron asesinadas por disparos de la policía 3.995 personas en EE.UU., de estos 950 eran afroamericanos lo que representa el 23,7% del total de las víctimas. Esto a primera vista puede verse como una cifra menor, pero cobra gran relevancia cuando se entiende que los afroamericanos representan menos del 13% de la población estadounidense. Es decir, la tasa a la que la policía mata a los estadounidenses negros es más del doble que la de los blancos. ¿Pero cuando un afroamericano es asesinado por policías negros también se puede hablar de un crimen racista? Sí, por lo siguiente: 1) Porque estos perpetran el crimen sobre la base de perfiles raciales instaurados en la institución policial. 2) Porque muchos de estos oficiales negros mantienen una perspectiva endorracista, es decir, en la que han internalizado y legitimado los imaginarios racistas. 3) Porque consideran que al reproducir dichos imaginarios racistas les será posible acceder a las posiciones de poder históricamente monopolizadas y administradas por los blancos. 4) Porque la brutalidad policial en algunos casos es ejercida por funcionarios policiales afroamericanos contra otros sujetos racializados en búsqueda de aceptación y validación en la institución policial.

Univisión anota que Scorpion fue creada para combatir delitos graves, como robos de automóviles y la actividad delictiva de las pandillas. Sin embargo, sobre ella pesan denuncias de activistas locales por presunto acoso e intimidación a residentes de la comunidad.

Según un reporte de BBC, los agentes de Scorpion han actuado bajo prejuicio y con brutalidad contra algunos vecinos. Mientras que The New York Times sostiene que han operado en ocasiones en vehículos no identificados para realizar paradas de tráfico y confiscar armas.

“Estaban en autos sin identificación, ¿por qué están realizando paradas de tráfico?”, se preguntó Antonio Romanucci, abogado de la familia Nichols y quien acusó a la unidad de mala conducta por el incidente en el que murió el joven, según la BBC.

Desde octubre de 2021 hasta enero de 2022, la unidad realizó 566 arrestos, dijo el año pasado el alcalde Jim Strickland. Asimismo, reportó que los agentes que la integraban incautaron más de US$100.000 en efectivo, 270 vehículos y 253 armas, de acuerdo con la BBC.

Tyre Nichols tenía 29 años. (Reuters).

Tras la muerte de Nichols, Cornell McKinney, un vecino de Memphis, denunció ante una televisora local que el pasado 3 de enero tuvo un encuentro tenso con agentes de Scorpion. Contó que los agentes, quienes viajaban en vehículos sin identificación, le apuntaron con un arma a la cabeza y lo amenazaron con “volarle la cabeza”, tras acusarlo de transportar drogas.

El denunciante aseguró que puso una queja ante el Departamento de Policía de Memphis después del incidente, pero dijo que aún no había recibido respuesta.

En un hecho ocurrido hace ocho años, cuando todavía no estaba formada Scorpion, un hombre acusó a uno de los policías imputados de asesinato por la muerte de Nichols, Demetrius Haley, de haberlo golpeado brutalmente cuando estaba preso. El hombre alegó en una demanda judicial que Haley, quien en ese entonces era guardia de la prisión en la que estaba recluido, lo atacó junto a otros dos guardias, después de que lo encontraron con un teléfono móvil ilegal, indicó Univisión.