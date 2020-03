Madrid. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España, José Luis Ábalos, manifestó que el estado de alarma decretado para contener el coronavirus se extenderá más de los 15 días exigidos por la ley.

Según indica el medio español “El País”, el funcionario indicó a Radio Nacional de España que estas dos semanas no le darán al país la capacidad necesaria para “ganar la batalla” contra la pandemia.

Ábalos sostuvo que el gobierno español buscará unas nuevas estrategias para “prorrogar la situación”. De esta manera, se permitirá que el virus no se propague y que los ciudadanos permanezcan en sus viviendas.

“Es evidente que no tenemos un calendario cierto. Si no tomamos medidas especialmente duras para frenar la propagación del virus y por tanto el impacto en la salud y la vida... no tendría ningún efecto", aseguró.

Balance mundial de la epidemia del nuevo coronavirus al 16 de marzo a las 09:00H (GMT).

No obstante, Ábalos sostuvo que “Europa tendrá que tomar medidas relacionadas con el cierre de fronteras”. Estas declaraciones fueron dadas a pocas horas de que se desarrolle el Consejo europeo de ministros.

En medio de la preocupación de los ciudadanos españoles, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska indicó que el “cierre de las fronteras es una posibilidad real”.

En una entrevista con la cadena SER, Grande-Marlaska señaló también que se viene desarrollando con total normalidad el cumplimiento de las medidas tomadas por el gobierno español. Incluso, destacó la “importante coordinación” de las autoridades para que no exista ningún inconveniente mayor.

Sin embargo, Grande-Marlaska fue más cauto que Ábalos y afirmó que hay que esperar los 15 días del estado de alarma para evaluar un posible aplazamiento, que tendría que ser aprobado por el Congreso de los diputados.

Comercios cerrados y calles vacías fueron imágenes frecuentes durante las últimas horas en España. Después de que las regiones aprobaran medidas parciales durante varia semanas, el Ejecutivo español declaró el sábado el estado de alarma durante 15 jornadas al menos para obligar a la población a permanecer en casa y prevenir así el contagio masivo, que ha saturado el sistema sanitario.

Solo se autorizan los desplazamientos imprescindibles para comprar alimentos y productos farmacéuticos, trabajar, acudir a centros sanitarios o atender a personas desvalidas, así como los viajes por causa de fuerza mayor.

Es decir, no se permiten actividades de ocio ni deportivas en espacios públicos y quedan cerrados centros educativos y deportivos, museos, cines, teatros, bares, restaurantes.

Con información de EFE

_______________________________

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus: España impone una cuarentena casi total para frenar al Covid-19