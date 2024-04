Este jueves 11 Bogotá inició un plan indefinido de racionamiento de agua con el que planea hacer frente a la grave sequía que viene sufriendo desde mediados del 2023.

Para hacer efectivo este racionamiento, el municipio capitalino dividió a la ciudad en 9 zonas y cada una de ellas verá el servicio de agua suspendido por 24 horas antes de pasar a la siguiente.

Cada 15 días, además, las autoridades evaluarán la efectividad del racionamiento.

El siguiente mapa cómo se ha dividido a Bogotá en 9 sectores para aplicar el plan de racionamiento de agua. / "El Tiempo", de Colombia / GDA

Con esta medida, el gobierno de Bogotá espera ahorrar 2 metros cúbicos de agua por segundo hasta alcanzar, por lo menos, el 20,3% de capacidad en los embalses del sistema Chingaza para fin de mes.

Chingaza está compuesto de dos embalses que surten de agua al 70% de Bogotá y que actualmente se encuentra al 16,32% de su capacidad debido a la sequía de los últimos 10 meses en la región, provocada por el fenómeno de El Niño, especialmente acentuada por un mes de marzo en el que casi no se registraron lluvias.

Esta medida, aseguran las autoridades colombianas, afecta a por lo menos 7 de los casi 11 millones de habitantes de Bogotá. Sin embargo, la urgencia por tomar la decisión salta a la vista con solo observar las imágenes que comparan el estado de los embalses antes de la sequía y actualmente.

Así luce el embalse de San Rafael, encargado de suministrar agua al norte de Bogotá y a los municipios de La Calera, Sopó y Guasca. / Alcaldía de Bogotá

Pero esta crisis no solo es producto del cambio climático sino también del consumo irresponsable del agua por parte de los ciudadanos. Según explicó la gerente del acueducto de Bogotá, Natasha Avendaño, a la BBC, el promedio de consumo por metro cúbico ha ido en aumento con respecto al año anterior.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha asegurado que el sistema hídrico de la capital se encuentra en su nivel más bajo desde que inició sus operaciones en la década de 1980.

Ante esto, el burgomaestre brindó algunas recomendaciones que provocaron diferentes reacciones entre la población y no tardaron en viralizarse por redes sociales. “El fin de semana, si usted no va a salir, pues no se bañe”, dijo Galán en televisión nacional.

El viernes 12, la autoridad edil calificó como “bien, pero aún no suficiente” los resultados de la primera jornada de restricciones en la que se registró un consumo de 15.8 metros cúbicos por segundo, cuando la meta es 15.

¿Cuándo lloverá?

Los efectos de El Niño sobre Bogotá y el riesgo de que los estragos se puedan extender a otras regiones han llevado al gobierno colombiano a crear un Puesto de Mando Unificado, PMU, integrado por los ministerios de Ambiente, Minas y Energía y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

“Necesitamos hacer un llamado fuerte a nivel nacional de ahorro de agua y energía. No estamos en un escenario de riesgo inminente de desabastecimiento, pero debemos ser cuidadosos y estar alerta”, advirtió desde ahí la ministra de Ambiente, Susana Muhamad.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), por su parte, ha brindado luces de esperanza para la población al anunciar que durante los próximos dos meses se debilitaría El Niño y dejaría paso a la llegada del fenómeno de La Niña, lo que haría prever un trimestre frío para junio, julio y agosto.

La transición provocaría un aumento de entre el 10% y 30% de las lluvias en el país, según Ideam.

Además, el director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), Guillermo Escobar, anunció que se esperan precipitaciones “por encima de lo habitual” durante mayo en Bogotá.

Ingreso de humedad hacia el país. Lluvias y tronadas para las próximas horas se prevén en Santander, Boyacá, occidente de Antioquia,Risaralda, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Vaupes, Casanare, Meta, Vichada, Cundinamarca y Tolima. pic.twitter.com/8WwbZF3bpD — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) April 2, 2024