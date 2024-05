Además…

Israel siente que tiene impunidad

Por Francisco Belaunde Matossian

Analista internacional





¿Por qué Israel no acata la orden de la CIJ? Siempre se dice que el derecho internacional es relativo y aleatorio, en el sentido de que uno está sujeto a sus disposiciones si es parte de los tratados, pero la aplicación de sus órdenes es muy complicada porque no hay policía internacional que obligue a los Estados a hacerlo.

Entonces, queda un camino para que un país pueda ser castigado por no cumplir las normas: el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero en este organismo está Estados Unidos, que va a vetar cualquier resolución contra Israel; por ello este país siente que tiene absoluta impunidad.

Estados Unidos también ha presionado a Israel para no operar en Gaza, pero no le han hecho mucho caso. Además, el propio presidente Biden ha dicho que está dispuesto a sancionar a los fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI) por haber solicitado una orden de detención contra Netanyahu. Así, con Washington no se puede contar.

Ahora, el problema para Israel es básicamente político y de aislamiento. La situación en Gaza podría hacer que, eventualmente, algunos países adopten sanciones de algún tipo en su contra de manera individual, como las económicas.

En cuanto a si lo ocurrido en Rafah puede hacer a Israel repensar la guerra en Gaza, eso podría darse debido a las presiones que cada vez son mayores, más después la orden de la CIJ. Pero hay que tener en cuenta que internamente el Gobierno de Israel está formado por extremistas. Si bien es verdad que en el Gabinete de Guerra hay moderados, de todas maneras los extremistas del Ejecutivo tienen peso. Entonces, Netanyahu deberá medir las reacciones de estos si quiere mantenerse en el poder.