Yo siempre fui “al gol”. Un concepto que describe a la persona que no tuvo suerte de ser elegido para ninguno de los dos equipos cuando se jugaba un partido de barrio, pero si una de las escuadras hacía el primer gol, conseguía al artillero en espera solo por el simple hecho de tener más jugadores que los contrarios, para hacer bulto. Ese era yo en el fútbol, un bulto.

Pero hoy que Perú juega los cuartos de final de la Copa América con Paraguay ya no me siento así. Siento que soy el salvado, el primero en ser escogido. La oportunidad de olvidarme de la preocupación de ser elegido (o en este caso de cualquier preocupación) y estar en la seguridad de un deporte que me gusta, aunque no sea para nada bueno.

Me relaja pensar en la alineación de la selección esta tarde. En Gareca y cuál será su humor hoy. En qué nos espera si le ganamos a Paraguay y todos esos cálculos de la felicidad. Luego de noventa minutos, los temas importantes como la velocidad con la que se desarrolla el plan de vacunación para COVID -19, la política nacional y la economía, volverán a ser nuestro principal foco, como debe ser.

