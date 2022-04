Conforme a los criterios de Saber más

“El COVID-19 ya no necesita controlar nuestras vidas”, anunció el presidente estadounidense Joe Biden en el discurso sobre el Estado de la Unión, hablando ante una sala de miembros del Congreso desenmascarados, aunque con prueba negativa. Luego ofreció, magnánimamente: “Si estás inmunocomprometido o tienes alguna otra vulnerabilidad, tenemos tratamientos y mascarillas gratuitas de alta calidad. No estamos dejando a nadie atrás o ignorando las necesidades de nadie a medida que avanzamos”.

Pero eso no es exactamente cierto. A lo largo de la pandemia, los estadounidenses inmunocomprometidos con mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19, o aquellos que, como yo, viven con familiares vulnerables que estamos desesperados por proteger, a menudo nos hemos sentido como un desafortunado paréntesis. Somos reconocidos, pero fácilmente olvidados.

La pandemia no ha terminado y, sin embargo, a medida que se propaga otra subvariante, hay poca consideración real por aquellos cuya capacidad de participar en la sociedad depende del comportamiento de todos los demás. Todos hemos sufrido el aislamiento, pero la prisa por revertir las precauciones parece abandonar a algunos para permanecer aislados para siempre.

Parece que nadie sabe cómo sería hacer lo contrario. Eso es porque la sociedad rara vez ha tenido en cuenta a los más vulnerables cuando se trata de cómo se navega la vida cotidiana. No durante esta pandemia, y ciertamente no antes de ella. El mayor bien para el mayor número implica invariablemente la existencia de unos pocos prescindibles.

Desde que me mudé al lado precario de la sociedad, cuando mi hija de 13 años recibió un trasplante de hígado como parte de su tratamiento contra el cáncer en marzo del 2020, he estado pensando en lo que le debemos a los vulnerables.

Los pacientes con cáncer a menudo tienen sus sistemas inmunológicos temporalmente eliminados durante la quimioterapia. Otros tienen afecciones o enfermedades, autoinmunes y de otro tipo, que alteran su capacidad para combatir las infecciones. Existen algunos estudios esperanzadores que muestran que nuestros seres queridos sobrevivirían al COVID-19, pero ninguno de nosotros quiere ser parte del experimento para ver si eso se confirma.

Entiendo que, en el panorama general, no somos tantos; acomodarnos puede parecer oneroso. Pero esta es solo una forma de ver el problema. ¿Qué pasaría si también calculáramos los beneficios de enseñar empatía e inclusión?

En otras palabras: ¿qué pasaría si pudiéramos ver este tiempo como una oportunidad para una corrección? El COVID-19 amplió el alcance y la definición de vulnerabilidad, permitiendo a todos, aunque sea brevemente, comprender visceralmente la necesidad de protegerse unos a otros. Nos preocupamos por nuestros padres ancianos, nuestro yo asmático. Estábamos “todos juntos en esto”, aplaudiendo cada noche por los valientes trabajadores de primera línea. ¿Qué pasaría si aplicáramos ese entendimiento en el futuro?

En términos prácticos, eso podría significar que la familia de un niño sometido a quimioterapia podría pedir a sus compañeros de clase y maestros que se pongan mascarillas para protegerlo contra el COVID-19, sin tener que demandar a la escuela para que cumpla. Las oficinas pueden crear espacios enmascarados u ofrecer pruebas in situ y arreglos de trabajo flexibles. Los restaurantes continuarían protegiendo al personal pidiendo a los clientes que presenten tarjetas de vacunas y no se presenten enfermos. Después de todo, no es como si el COVID-19 hubiera desaparecido. La variante BA.2 está en aumento.

Volver a lo que una vez fue no es posible para todos; necesitamos una nueva normalidad, una que reconozca que todos merecen la oportunidad de participar en la vida diaria. Como me sugirió la filósofa Martha Nussbaum, podríamos comenzar simplemente preguntándoles a los vulnerables qué necesitan.

Le pregunté a Nussbaum sobre su enfoque en la sociedad y la vulnerabilidad en su trabajo. Lo que está pidiendo, me dijo por correo electrónico, es “por una sociedad que, como cuestión de justicia y derechos básicos, proteja nuestra vulnerabilidad de muchas maneras”. Esto significaría ampliar el seguro de salud integral y la prevención del delito, y abordar la discriminación y los entornos de trabajo inseguros. “Deberíamos en este momento hacer un balance de nuestra nación, preguntando dónde estamos y qué hemos logrado, y dónde hemos fracasado”, me dijo.

Sé que todo el mundo está harto. Me pregunto si es injusto insistir en que a los demás les importe. Soy una petición especial. Soy un problema. Me gustan las reglas. Cuanto más se abre el mundo, más acorralada me siento. No quiero que volvamos al aislamiento.

Lo que me gustaría es una sociedad que realmente vea y se preocupe por mi hija. Un mundo donde no seamos un porcentaje despreciable, sino personas que agregan valor y, por lo tanto, que vale la pena considerar y contabilizar. Quiero que la sociedad nos acoja a participar. Hasta ahora, he estado demasiado agotada para estar orientada a las soluciones. Acabamos de esforzarnos tanto por sobrevivir. No deberíamos tener que estar solos, preocupándonos por esto, luchando por respuestas.

