Arequipa: cuestionan pintado de ciclovía en el Centro Histórico | FOTOS

La implementación de las ciclovías en el Centro Histórico de Arequipa ha generado críticas y cuestionamientos. Los ciclistas piden mayor seriedad en el trabajo y especialistas sostienen que la propuesta será un fracaso porque no existe un estudio técnico. Este proyecto tendrá una inversión de S/ 140.000.



El pasado 14 de abril se inició la señalización de la ciclovía en la calle Santa Catalina y La Merced. Son 10 cuadras que cruzan la Plaza de Armas que fueron pintados de blanco. Se dividió la vía para que los vehículos compartan el espacio con las bicicletas. La noche del domingo se instaló un estacionamiento para bicicletas, que es una valla de metal, y este lunes se colocó botallantas en la primera cuadra para aislar a los autos.

► INEI: aumenta el número de peruanos con sobrepeso y obesidad

► Amazonas: video muestra el momento de la caída de un helicóptero del Ejército Peruano

► La Libertad: nuevo jefe policial rechaza pedido para que Ejército patrulle calles



El Comercio recorrió la ciclovía y el primer problema que enfrenta el ciclista es que los transportistas no respetan los límites trazados. El segundo, la señalización lo hicieron sobre una zona azul, los ciclistas no pueden seguir su ruta porque son bloqueados por autos estacionados. Tercero, no existe manera de llegar al punto de partida, y cuando termina la señalización el ciclista continúa manejando por calles de alto tránsito con riesgo a accidentes.

- Cuestionamientos -

Para el especialista y consultor en transporte, Elvis Jump, el proyecto será un fracaso porque no tiene un sustento técnico y no se realizó un estudio de la demanda, del desplazamiento y de la utilidad de la ciclovía en el Centro Histórico. A su parecer, la propuesta es apresurada y no va tener resultados positivos.

“Las infraestructura para las ciclovías tienen que ser diseñadas y construidas. Pintar una vía no es la solución. Estas ciclovías se encuentran en medio de la ciudad pero no se tiene cómo llegar ahí, ni cómo salir. No hay un origen ni destino claro. Si se acondiciona o adecuan las vías, estas requieren de ciertas condiciones mínimas para funcionar y no se está cumpliendo”, apuntó Jump.

La tercera cuadra de Santa Catalina está considerada como zona azul. El gerente de Transportes, Ricardo Lira, indicó que están solucionando ese tema y en 10 días presentarán un proyecto de Ordenanza Municipal donde eliminarán el estacionamiento libre de esa calle. En otras cuadras por donde pasa transporte urbano apoyará colocando inspectores para que los transportistas respeten el espacio de los ciclistas.

- Observaciones -

La coordinadora del colectivo Enbiciados, Claudia Barreda (quienes promovieron la ciclovía), lamentó que la municipalidad no se esté tomando en serio el proyecto. Cuestionó los retrasos en los trabajos y que no se haya realizado la sensibilización. Dice que actualmente hay conflictos entre los usuarios de las vías.

“No hubo la sensibilización a los automovilistas. Ha sido un error pintar la línea, sin tener listo toda la infraestructura. Creemos que solo han pintado para presentarlo como un logro de los 100 primeros días y ahora hay falta de interés de culminarlo. Se está generando altercados entre los ciclistas y los automovilistas”, declaró Barreda.

El encargado del proyecto y gerente del Centro Histórico, Willian Palomino, explicó que la ciclovía se está implementando progresivamente y que cuentan con la autorización de la Dirección de Cultura. Pese a las críticas continuarán con la implementación de estacionamientos para bicicletas. El alcalde provincial, Omar Candia, dijo que implementar cinco kilómetros de ciclovías, en el centro de la ciudad.

“Es parte de un proceso de planeamiento que ha venido desde el 2006. Nosotroshemos agarrado todo ese bagaje técnico y lo hemos implementado. Hemos hecho la señalización y las pruebas piloto en vacío. Luego aislamos la vía (con botallantas) porque los choferes no respetan y la tercera etapa es poner paraderos y bicicletas públicas. A fin de año debemos tener las ciclovías completas en funcionamiento”, agregó.