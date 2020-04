El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el número de fallecidos por coronavirus (COVID-19) en el país se elevó a setecientos, 66 decesos más en comparación con el día anterior. Este es el mayor incremento de víctimas en los informes diarios desde que empezó la pandemia.

Los últimos decesos reportados ocurrieron en seis regiones, pero Piura fue la más golpeada, donde se incrementó de 45 a 79 (34 más). Le siguió Lima, que pasó de 290 a 303; Loreto de 29 a 36; el Callao de 40 a 44 (4); Áncash de 29 a 33; Ucayali de 11 a 14; y Tacna, que ya registra un fallecido.

El domingo pasado, la tasa de letalidad más alta la tenía Lambayeque, con 12,1%. Es decir, de cada cien contagiados con el virus, alrededor de 12 fallecían; y ahora es de 8,57%. Sin embargo, frente a las nuevas cifras, Piura lo desplazó. Su tasa de letalidad, en ese entonces, era de 8,8% y ahora es de 11,8%. La tasa de letalidad promedio en el país es de 2,76%.

Consecuencia

El médico infectólogo y vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, opinó que esto es consecuencia de que las personas no acatan la cuarentena ni las demás disposiciones sanitarias que buscan detener los contagios por COVID-19.

“En Piura, las personas salieron a la calle, igual que en Lambayeque y Trujillo. No es de ahora. Retrocedamos 15 días y miremos las noticias. En el norte, la gente salía a la calle. Ahí están las consecuencias. En Piura, es consecuencia de eso. La gente no acató [la cuarentena] en el norte, por eso declararon la ampliación del toque de queda”, señaló

De acuerdo con Maguiña, frente a este panorama, “lo único que nos queda es resistir nada más esta ola de contagios y decirle a la población que no salga de sus casas”.

En este sentido, sostuvo que hubiera sido contraproducente que el Gobierno levantara la cuarentena en vez de aplazarla, como ha sucedido. La cuarentena se amplió hasta el 10 de mayo.

Estimó que en la primera semana de mayo se debería registrar una inflexión en la curva de contagios por el coronavirus.

En tanto, el médico infectólogo Eduardo Gotuzzo subrayó que el aplanamiento de la curva de contagios no va a ocurrir de manera automática, sino que se requiere que las personas colaboren, acatando la cuarentena, respetando la distancia social, usando bien las mascarillas, entre otras cosas.

“Si la gente sigue así, la curva no va a aplanarse. Hay que enseñar a las personas que esto no se para de manera automática. La gente tiene que colaborar en reducir [los contagios], si no, vamos a seguir igual. Hay que hacer el esfuerzo por cambiar”, enfatizó.

Balance

Según el reporte de ayer del Minsa, el número de personas contagiadas por coronavirus era de 25.331, mientras que el domingo pasado era de 15.628. En este lapso, la cifra de contagios aumentó 9.703 (62% más).

Ayer en su visita a un mercado en Jesús María, el ministro de Salud, Víctor Zamora, señaló que los servicios de salud tienen un límite y que, por momentos, en algunos lugares del país estos se han visto superados por la enfermedad debido a que este “virus es extraordinariamente violento”.

“La capacidad en Loreto y en algunas partes del país se ha visto, en algunos momentos, rebasada y, entre otras razones, es porque hace dos, tres o cuatro semanas hemos venido llamando a toda la población a quedarse en casa, a evitar el contacto entre las personas, a lavarse las manos y, como vemos en las imágenes, en algunos lugares como Iquitos, Piura, Tumbes y Lambayeque la regla social no ha sido respetada al nivel que esperábamos”, declaró.

El virus en las regiones

El ministro Zamora informó que en los próximos días llegarán al país 800.000 pruebas rápidas y 350 mil pruebas moleculares para realizar los diagnósticos de coronavirus. De esta manera, se espera alcanzar la meta de aplicar 12.000 pruebas diarias para COVID-19.

La región con la mayor cantidad de contagios por coronavirus, sin contar Lima y el Callao, es Lambayeque, con 1.388 casos.

Le sigue Loreto, con 742 personas infectadas. Luego de los decesos reportados ayer, su tasa de letalidad se elevó a 4,85%, mientras que el domingo pasado era de 2,54%.

El siguiente lugar lo ocupa Piura, con 669 casos; el cuarto La Libertad, con 481. Su tasa de letalidad es de 4,78%, y el domingo era de 7,33%.

Luego, se encuentra Áncash, con 464 contagios. Su tasa de letalidad es de 7,11%

Ayuda para Loreto

Un grupo de 21 profesionales, entre médicos y enfermeras contratados por el Ministerio de Salud (Minsa), partió hacia Loreto para sumarse a las acciones de respuesta frente al COVID-19.

Hoy salen otros 22 a reforzar los servicios en esa región. La contratación de estos profesionales se realizó bajo el Decreto de Urgencia de la Emergencia Sanitaria, vía la modalidad CAS.





¿Cuánto dura el período de incubación del COVID-19?

Primero hay que entender que el período de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad.

De acuerdo con estimaciones, el periodo de incubación del COVID-19 oscila entre 1 y 14 días, y en general se sitúa en torno a los cinco días.

Por el momento se continúan analizando y actualizando estos datos para tener una información más precisa y detallada.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: decenas de personas siguen esperando ser trasladados a su región