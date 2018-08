Ica: turista alemán muere en accidente de carro tubular en Huacachina

Un turista de nacionalidad alemana identificado como Lothar Werner, de 49 años, falleció la tarde del viernes durante un accidente de un carro tubular en el balneario de Huacachina, en la region Ica.

De acuerdo al reporte policial, el vehículo tubular con placa de rodaje Y2B-863, se volcó en el desierto de Huacachina aproximadamente a las 6:00 de la tarde. Además, resultaron heridos cinco ciudadanos extranjeros provenientes de Francia, Alemania, Dinamarca y Croacia, quienes fueron trasladados al hospital regional.

Preliminarmente se informó que el vehículo es propiedad de la empresa Deserwarrier El Chamo EIRL. En el momento del accidente, el tubular estaba siendo conducido por Alexander Miguel Ramos Semique, de 20 años, quien fue detenido por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo y lesiones graves culposas. Según la PNP, el joven (quien sería hijo del dueño de la empresa) no tenía licencia de conducir.

En diálogo con El Comercio, Alan Watkin, director regional de Turismo de Ica, indicó que han identificado que la agencia turística Viventura contrató los servicios de Deserwarrier El Chamo, pese a que ésta, al igual que las empresas que brindan el servicio de tubulares en Huacachina, no están reglamentadas y funcionan informalmente en la zona.

"Esta empresa los llevó a acampar fuera del Área de Conservación Regional Laguna Huacachina (ACRLH) y tampoco pagaron el boleto de ingreso. En el primer viaje llevaron el equipaje de los turistas y luego, regresaron por los pasajeros, es ahí donde el vehículo se voltea y se produce la tragedia", indicó Watkin.

En referencia a la informalidad con la que actúan esta empresas, el funcionario sostuvo que como Gobierno Regional no pueden prohibir su actividad debido a que hay un vacío en la ley que las ampara.

"Los vehículos tubulares no existen como tal ni en el Ministerio de Transportes (MTC), ni en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y como Directur no podemos fiscalizar porque es un vehículo de transporte. No existe actualmente un proyecto de reglamento para identificar a los areneros o tubulares con una placa turística y supervisarlos", añadió el funcionario.

Existen aproximadamente 150 tubulares en Huacachina que brindan el servicio de turismo de aventura y ninguno está formalizado.