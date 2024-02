Tumbes, Piura, Lambayeque y recientemente Moquegua y Puno. Estas son las regiones -las primeras en mayor medida- que vienen siendo afectadas por las intensas lluvias que se han producido en los últimos días. Incluso, en algunas ciudades, las precipitaciones han ocasionado la activación de quebradas, inundaciones y huaicos, dejando afectadas cientos de familias, así como viviendas y otras infraestructuras destruidas.

De acuerdo a últimos reportes del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), las fuertes precipitaciones en el norte del país (Tumbes, Piura, Lambayeque) han dejado hasta el momento más de 1.000 personas afectadas, daños en cerca de 300 viviendas, al igual que en 7 colegios y 10 centros de salud. En tanto, dos puentes resultaron destruidos por el aumento del caudal de los ríos. Estos

Al respecto, el General de Brigada del Ejército, Carlos Yáñez Lazo, jefe del Indeci, dijo a El Comercio que estas cifras se actualizarán con el transcurrir de los días, ya que la evaluación de daños todavía continúa en las regiones del país que han sido afectadas por las lluvias e inundaciones. Asimismo, dio cuenta de las acciones de respuesta que se llevaron a cabo en Piura y Tumbes.

Carlos Yáñez Lazo, jefe del Indeci, dijo que se vienen realizando acciones de limpieza tras huaicos e inundaciones. (Foto: Indeci)

“Piura resultó un poco más afectado que Tumbes. Hubo activación de cuencas ciegas y quebradas. Ante esa situación, inmediatamente los gobiernos locales, regional y el Ministerio de Vivienda instalaron motobombas para realizar la evacuación de las aguas pluviales Asimismo, las Fuerzas Armadas desplegó en Piura sus vehículos a fin de hacer el transbordo de personas en quebradas donde no había pase”, contó Yáñez.

En la zona de Canchaque, las lluvias activaron tres quebradas. Como medida de precaución se evacuó a la población del sector (50 personas) y se la llevó a un albergue. El jefe del Indeci informó que se realizó el mantenimiento del sector más afectado, donde está la quebrada Carrizales, con ayuda de la empresa privada; se desplazó también maquinaria para asegurara la transitabilidad. “Estamos entregando 3 toneladas de alimento a Canchaque para población que puede resultar afectada”, agregó.

E Piura se han destinado maquinaria para limpiar carreteras. (Foto: Indeci)

En el caso de Tumbes, Yáñez comentó que en tan solo dos horas la fuerte lluvia generó que se incremente bastante el caudal de la zona de Bellavista, donde se formó una especie de laguna. Ante ello, detalló que se instalaron dos motobombas del Ministerio de Vivienda, dos del GORE Piura y se empezó a evacuar el agua hacia el río.

En tanto, en la zona de San Isidro, en Tumbes, se destinó maquinaria para limpiar la quebrada que se había activado, asegurando la transitabilidad en la Panamericana Norte.

Destacó maquinaria y ayuda humanitaria

Yáñez dijo que todas estas acciones de respuesta no serían posible si no se hubiera adquirido, a través del gobierno y diferentes sectores, la maquinaria y los equipos con los que ahora se cuentan. “En Piura se ha usado un transvasador, por ejemplo. Hay una serie de equipos que cuando ocurrió el Yaku y el Niño costero el año pasado no se tenían”, destacó.

El jefe del Indeci sostuvo que actualmente hay una buena distribución de maquinaria en todo el norte del país y que debido a ello ha habido se ha dado una “actuación rápida para poder restablecer las áreas que fueron afectadas”.

“Antes se activaban las cuencas ciegas en Piura y no había forma de evacuar las aguas. Faltaban cisternas, motobombas, maquinaria pesada; y ahora se cuenta con ello”, dijo.

Yáñez precisó también que en Piura hay 820 toneladas aproximadamente de bienes de ayuda humanitaria y 30 toneladas de alimentos para entregar a la población que los requiera. “Sí, considero que estamos mucho mejor preparados de lo que estuvimos el año pasado”, agregó.

Respecto al trabajo que vienen desempeñando los gobiernos regionales y locales ante las lluvias intensas, solo comunicó que el trabajo en el que participa Indeci es un trabajo en conjunto, que realiza con apoyo de los gobiernos regionales, los gobiernos locales, y otros sectores. Resaltó que se viene llevando a cabo las coordinaciones pertinentes entre todos estos actores.

En Tumbes calles ya venidas quedaron inundadas por lluvias y falta de drenaje. (Foto: Indeci)

Por su parte, la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, sostuvo que las inundaciones a causa de las intensas lluvias se han producido debido a que no existe un buen drenaje fluvial, responsabilidad que recae en parte en los gobiernos locales.

“Nosotros desde el día uno estamos monitoreando. Siempre hemos dicho que van a haber inundaciones hasta que no se resuelva el problema definitivo de drenaje fluvial. Lo que estamos haciendo es mitigar el daño de las inundaciones. Por eso se construyeron los SARES (Sistema Alternativo de Recolección y Evacuación de aguas de lluvias). Parte de la responsabilidad, y quiero ser enfática, la tienen los gobiernos locales”, expresó.

Situación en regiones a detalle

Tumbes

En esta región varios vehículos quedaron atrapados en las calles de la ciudad de Tumbes al producirse una fuerte lluvia que afectaron seriamente la transitabilidad. La avenida Tumbes se inundó. El agua empozada alcanzó los 10 centímetros de altura. Otra de las vías más afectadas fue la avenida Mariscal Castilla; allí el agua discurrió con fuerza, dificultando el tránsito peatonal. Las lluvias también incrementaron el caudal del río Tumbes.

El problema se vio exacerbado luego de que las compuertas instaladas para prevenir estos eventos y que debían regular el flujo de agua no funcionara en un primer momento, provocando que el agua se acumule e ingrese a las viviendas. En tanto, en el barrio Bellavista las lluvias dejaron plazas y calles bajo el agua. Algunos ciudadanos advirtieron una llegada tardía de equipos de emergencia, como motobombas .

Motobombas ayudaron a retirar el agua de lluvia cumulada en Tumbes. (Foto: Indeci)

En tanto, con un dron del Ejercito peruano se realizó el reconocimiento de zonas afectadas tras activación de quebradas entre los centros poblados La Cruz y el distrito Zorritos, a fin de destacar personal militar y equipos para realizar trabajos en la zona.

Piura

La ciudad de Chulucanas, en el Alto Piura, soportó una fuerte lluvia también. Varios sectores quedaron inundados dificultando el tránsito vehicular. Algunos vehículos quedaron atrapado entre las aguas. Según información del Senamhi se trató la más intensa lluvia de la temporada en la ciudad de Chulucanas.

Las precipitaciones también hicieron colapsar la red de desagüe. Otros distritos afectados fueron Ayabaca, Sapillique, Castilla y Canchaque.

Al menos 1.000 personas resultaron afectadas en Tumbes, Piura y Lambayeque. (Foto: Norte Sostenible/ Ralph Zapata)

Lambayeque

Las lluvias registradas en la sierra de Lambayeque ocasionaron el aumento del caudal del río Olmos. Esta crecida provocó el aislamiento de los caseríos Médano y Orchilla, ya que la fuerza del agua arrasó un puente artesanal que los moradores de dichas zonas construyeron el año pasado para facilitar el tránsito. En tanto, agricultores de Huaca La Cruz, en el distrito de Íllimo, pidieron la colocación de 150 geobolsas en el río La Leche para evitar posibles inundaciones, que destruirían áreas de cultivo.

En su visita a la región, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez, informó que se vienen tomando acciones inmediatas para mejorar la transitabilidad en el distrito de Olmos.

Puno y Moquegua

En Moquegua, un huaico productos de las lluvias inundó en unos pocos segundos las calles del distrito de Torata. El lodo arrastró todo a su paso. Viviendas y campos de cultivo resultaron afectados, así como las carreteras que conectan con Puno y Cusco. En algunas zonas de Moquegua las familias dejaron sus casas y con lo que tenían puesto optaron por retirarse y buscar un lugar seguro ante el temor de la activación de quebradas.

La comisaría de Torata tampoco se salvó del desborde del río y se inundó. Asimismo, otras zonas afectadas son Coscore, Tala, Pascana. Defensa Civil señaló que, después de 15 años, se activó la quebrada de Chacane, que afectó a viviendas y las chacras en el sector de Alegoma.

Mientas tanto, en Puno, en los últimos días se registraron intensas lluvias acompañadas de una fuerte granizada. Debido a ello, personal militar de las Compañías de Intervención Rápida para Desastres de la Cuarta Brigada de Montaña del Ejército viene apoyando en el mantenimiento y despeje de avenidas y carreteras que se encuentran intransitables en Puno, además de asistir a las familias que fueron afectadas por el ingreso de agua a sus viviendas.

Otárola dice que situación no es "desastrosa"

A pesar de las lluvias torrenciales, inundaciones y activación de quebradas principalmente en el norte del Perú, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, sostuvo que dichos eventos naturales no han dejado “efectos desastrosos”. Según el primer ministro, esto se debe a los trabajos de descolmatación y a que se destinó más de S/6 mil millones para tareas de prevención en estas zonas.

En conferencia de prensa, Otárola comentó que, debido a las lluvias presentadas en los últimos días en el norte, la presidenta de la República, Dina Boluarte, convocó el miércoles a una reunión en las instalaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), en Chorrillos, y solicitó informes a todos los sectores, incluido el Senamhi.

“Felizmente no se va a tratar de un (fenómeno) Niño de características fuertes. Lo que ha ocurrido en Tumbes y en Piura no son efectos desastrosos, no ha sido desastroso porque se descolmató, se destinó más de 6 mil millones de soles para prevención en estos lugares y se trabajó con las autoridades”, señaló Otárola.

En el caso de Piura, el presidente del Consejo de Ministros indicó que la obra que se realiza en Cinco Esquinas no se ha inundado, aunque adelantó que el Gobierno revisará ese tipo de trabajos impulsados tiempo atrás, “y que han evitado que tengamos consecuencias mucho más graves de las que hemos visto en los últimos días”.

GORE Piura dio cuenta de acciones

El Gobierno Regional de Piura aseguró a El Comercio que, ante la activación de quebradas y deslizamientos en la sierra piurana, se ha dispuesto el traslado de 25 máquinas (cargadores, retroexcavadora, motoniveladora, entre otros) y volquetes a Tambogrande, Serrán, Bajo Piura, Canchaque, Ayabaca, Huancabamba, entre otros distritos y centros poblados.

El día de ayer (jueves), dos volquetes fueron desplegados al distrito de Tambogrande para sumarse al trabajo que viene haciendo la municipalidad en la zona. Además, una excavadora de 9 metros fue trasladada al centro poblado Serrán, como parte de los trabajos de mitigación en Salitral, provincia de Morropón.

Asimismo, el Gobierno Regional de Piura afirmó que se está interviniendo con dos volquetes el dren Sullana. Asimismo, se ha hecho un convenio con la Junta de Usuarios del Medio y Bajo Piura para que en calidad de préstamo se entregue una excavadora de 15 metros de brazo, para continuar con los trabajos en el lugar.

En tanto, precisaron que, tras la emergencia registrada en Canchaque y San Miguel de El Faique, debido a las fuertes lluvias que a la fecha han dejado un total de 100 familias damnificadas, el gobernador Luis Neyra dispuso la entrega inmediata de bienes de ayuda humanitaria, combustible y canastas de alimentos no perecibles.

El coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), Gonzalo Flores Lozano, precisó que se está llevando a las familias damnificadas un total de 900 planchas de calaminas, 150 camas, 150 colchones, 150 frazadas, 150 sábanas, 15 carretillas, 15 picos, 15 barretas, 3000 unidades de sacos terreros, 50 baldes de plástico de 15 litros, 10 bobinas de plástico, 30 palanas, 150 kits de utensilios de cocina conteniendo cucharas, platos, vasos y tazones, como también 50 ponchos impermeables para lluvia.

Las personas utilizan balsas y otros medios para atravesar los ríos tras aumento del caudal y desborde. (Foto: Norte Sostenible/ Ralph Zapata)

De igual forma, el GORE Piura ha dispuesto la entrega de 550 galones de combustible, 350 destinados a la municipalidad distrital de Canchaque para efectos de limpieza y descolmatación de las quebradas y caminos vecinales afectados, y 150 galones para la operatividad de las maquinarias pesadas que está desplazando el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

Por otro lado, la Municipalidad Provincial de Piura informó que los trabajos en el Sistema Alternativo de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia (SARE) de la cuenca ciega El Golf están en su fase final. La mañana del jueves, un total de cuatro electrobombas de 75 caballos de fuerza fueron trasladadas hasta la zona. Su función será bombear las aguas pluviales en menos de una hora y así evitar que ingresen a las viviendas.

Indicaron que los equipos serán instalados en los próximos días y cada uno permitirá bombear 200 litros por segundo de caudal. De esta manera, las aguas de lluvia serán evacuadas a través de una línea de impulsión, de 650 milímetros, hacía el rio Piura.

Por su parte, el gerente municipal, Alaín Alvarado, informó que en los próximos días llegarán más motobombas y electrobombas que serán implementadas en las cuencas ciegas Los Rosales, La Rinconada, 4 de Octubre, 31 de Enero, Asilo de Ancianos y Tres Culturas.

Lluvias seguirán hasta marzo

En diálogo con El Comercio, el ingeniero Yury Escajadillo, especialista en Predicción Climática del Senamhi, comentó que las recientes lluvias que se han registrado principalmente en Piura y Tumbes, son influenciadas por el calentamiento del mar en el norte del país, como parte del Niño costero, y desde luego producto de la temporada de lluvias que afecta históricamente a esta zona del territorio nacional. Asimismo, dijo que estas precipitaciones vienen bajando su intensidad.

“Este verano con estas condiciones cálidas están forzando algunas precipitaciones en la zona norte del país, sobe todo en Piura y Tumbes. Se han superado los valores de 100 mm, que son valores altos registrados en un uno o un par de días. Sin embargo, no son tampoco récords históricos si los comparamos, por ejemplo, con con lo eventos del 98, el 83 o el 2017. Aún estamos un poco distantes en intensidad y frecuencia. En tanto, estas lluvias está bajando su intensidad”, indicó.

El Senamhi advirtió que lluvias en marzo serán de similar intensidad. (Foto: Indeci)

Pese a que se espera que las condiciones de lluvia en estos días disminuya en la zona norte, Escajadillo sostuvo que aun seguirán registrándose debido a que recién estamos cerca de la mitad del actual periodo lluvioso, es decir, del verano. Resaltó que estacionalmente, en febrero y marzo son los meses donde más llueve en promedio en la zona norte del país.

“Todavía están latentes estas condiciones de lluvia. Hay que estar al tanto de cómo evolucionan las condiciones del mar y también las condiciones atmosféricas que están forzando las lluvias”, señaló el experto.

Por otro lado, en la sierra sur del país, sobre todo en el sur, donde en los últimos días se han producido lluvias y huaicos, Escajadillo detalló que se viene reportando condiciones muy variables. En Moquegua, por ejemplo, la frecuencia de lluvias ha estado más bajo lo normal en las primeras dos semanas de febrero, sin embargo, han ocurrido precipitaciones importantes y puntuales en las zonas más altas.

“Se trata de lluvias de corta duración, pero persistentes. Y esto se viene dando en general en toda la zona andina. Las lluvias vienen siendo puntuales. De hecho, pese a las lluvias recientes, en Puno aun se mantienen condiciones de deficiencia de lluvias. Estamos teniendo intermitencias entre días lluviosos y días secos”, explicó.

En cuanto al pronóstico para los próximos días y semanas, el especialista del Senamhi mencionó que las lluvias en el norte del país van a estar latentes hasta que termine marzo. Agregó que luego del último evento de lluvias, al parecer, en los próximos días va a decaer la frecuencia de nuevo en la zona norte, pero esto más o menos hasta el inicio de marzo.

“Hay que esperar cómo se actualizan los pronósticos. Pero, ¿hasta cuándo hay que estar atentos con las lluvias en Piura y Tumbes?, yo diría que todo marzo, porque es un mes sensible por el tema estacional. Todos los años en marzo, en pleno verano, con Niño, Niña o con condiciones neutras, es el mes en que llueve más en la zona norte del país. Hay que estar atentos todavía. De continuar con las condiciones cálidas actuales podría haber eventos puntuales en abril″, añadió Escajadillo.