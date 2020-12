Conforme a los criterios de Saber más

Una bolsa de plástico flota sobre el cielo de Lima, siguiendo el rumbo que la brisa costera determina. El empaque transparente, con un logo de una empresa de servicio de delivery, fue usada por solo 20 minutos para transportar alimentos, pero tardará en degradarse completamente unos 400 años.

El Ministerio del Ambiente (Minam) informó que, en el 2019, a un año de la vigencia de la Ley N° 30884, que regula el plástico de un solo y los envases descartables, el Perú dejó de utilizar 1.000 millones de unidades.

Esto representa un kilo menos de plástico de los 30 kilos que utiliza cada peruano en promedio al año.

Sin embargo, la llegada de la pandemia del Covid-19 perjudicó los avances de la lucha contra el plástico de un solo uso. El Minam estima que hasta octubre de este año hubo un retroceso de un 50% en el uso de los envases descartables, es decir, alrededor de 500 millones de unidades.

“Hemos observado el regreso del uso de bolsas en los mercados y bodegas de barrio. Esta situación principalmente por el desconocimiento y el temor del coronavirus, al menos en los primeros meses de la pandemia”, explicó el Ministerio del Ambiente a El Comercio.

La entidad resaltó que también se observó un aumento en el uso de mascarillas, guantes de látex, protectores faciales y cobertores corporales a base de plástico.

La directora del Programa Marino y Vida Silvestre de WWF Perú, Aimée Leslie, catalogó está situación es “preocupante” para el medio ambiente.

“Algunos investigadores aseguran que los residuos domiciliarios han aumentado en un 30% o 40%. Esto tiene sentido si se considera el incremento masivo en el uso de equipos de protección personal, así como empaques plásticos de comida y botellas, particularmente con el aumento de entregas a domicilio en los últimos meses”, manifestó Leslie.

Solo durante sus campañas de limpieza de playas de este año, la ONG LOOP (Life Out Of Plastic o ‘Vida sin plástico’ en español), junto a HAZla por tu playa, lograron recolectar más de 10.600 unidades de utensilios y vasos de plásticos, más de 15 mil botellas de plástico e igual cantidad de bolsas de plástico de un solo uso.

Otros objetos recolectados por los voluntarios en dichas jornadas fueron colillas de cigarro (más de 35 mil unidades), tapas de botellas plásticas, envolturas de snacks, envases de tecnopor y hasta mascarillas descartables, lo que supone no solo un peligro para el medio ambiente, sino un foco de transmisión del Covid-19.

Ethel Eljarrat, científica del Departamento de Química Ambiental del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC) de Barcelona, en España, señala que cada mes, a nivel mundial, se utilizan 129 mil millones de mascarillas descartables, de las cuales el 10% no se desechan de manera adecuada.

“Una mascarilla tarda entre 300 o 400 años en degradarse por completo. Pero durante ese proceso se forman pequeñas partículas, que son los micro plásticos y nano plásticos, que son fácilmente ser ingeridos por los seres humanos y pueden liberar compuestos químicos asociados, muchos de los cuales son tóxicos”, precisó Eljarrat.

La especialista precisó que, según datos del IDAEA, España tuvo un incremento del 15% en torno a la recolección de plásticos. En el caso de Italia, el Gobierno estima que necesita usar unos 90 millones de mascarillas al mes como medida de protección a la pandemia.

En el caso del Perú, el Minam manifestó no contar con información sobre el uso de los diferentes tipos de plástico, entre ellos los de equipo de protección sanitaria, durante la pandemia.

“Uno no puede manejar lo que no puede cuantificar. Un buen manejo de los residuos, particularmente aquellos que podrían ser peligrosos, en el contexto de la pandemia que aún no termina, es sumamente importante”, advirtió Leslie.

No solo es reciclar

En Lima y Callao se generan aproximadamente 886 toneladas de residuos plásticos al día, el 46% del país, y el equivalente a la carga de 73 camiones recolectores de basura por viaje en un distrito pequeño de la capital, como Magdalena.

De ese total, el Perú solo recicla alrededor del 4% de residuos sólidos para producir nuevos envases. El resto de ese total va a los rellenos sanitarios donde no puede ser aprovechado.

“Las facilidades para reciclar no son tantas e, inclusive, alguien comprometido con el medio ambiente no obtiene respuestas claras sobre dónde se debe dejar el reciclaje o cuando lo pasan a recoger”, precisa la representante de WWF Perú.

Basta con abrir una bolsa de residuos sólidos en cualquier calle de Lima para descubrir que el ciudadano promedio no segrega los residuos sólidos que genera. En una misma bolsa podemos encontrar desde empaques de plásticos, latas de atún con residuos de aceite, desechos orgánicos y hasta pilas.

“La basura es todo residuos generado que se ha mezclado y ya no se puede reciclar. Por eso se debe segregar para que algunos productos puedan ser reciclados y se conviertan en nueva materia prima. En el caso de los residuos orgánicos se buscar aprovecharlos con un proceso de descomposición como lo es el compost”, explicó Günther Merzthal, ex director general de Educación, Cultura y Ciudadania Ambiental de Minam.

Sin embargo, Eljarrat asegura que aún reciclando al 100% nuestros residuos no tendríamos el problema resulto. “A pesar del esfuerzo que hacemos no estamos disminuyendo la producción anual de plásticos”, explicó.

La ex viceministra de Gestión Ambiental, Albina Ruíz, señaló que dentro de los nuevos problemas a los que se enfrentan está la aparición de nuevos productos de un solo uso y la producción informal de estos envases descartables.

“Hay muchas bolsas que llegan a los mercados y no se conoce desde dónde llegaron o cómo se están comercializando. Se requiere un mayor y riguroso control desde la Sunat para conocer el origen de estos productos”, precisó.

Todos los especialistas coincidieron en que una de las mejores medidas para contrarrestar el avance del plástico un solo uso es minimizar lo más posible la compra y uso de estos envases y reemplazarlos por recipientes lavables, bolsas y mascarillas de tela.

