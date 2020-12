El Ministerio de Salud (Minsa) informó, en un comunicado, que médicos del hospital Arzobispo Loayza han intervenido quirúrgicamente a 13 pacientes con estrechez de tráquea, conocida también como estenosis traqueal y que se genera por intubación prolongada, especialmente en aquellos que requirieron ventilación mecánica por estar infectados de COVID-19.

Los casos de estrechez de tráquea se han incrementado en los últimos meses y afecta de manera severa la función respiratoria de los pacientes al punto de no poder hablar, detalló el doctor José Antonio Novoa Pérez, cirujano de Cabeza y Cuello y Maxilofacial del mencionado hospital.

Detalló que en el 2019 solo se presentaron dos casos de estenosis traqueal, sin embargo, en 2020 se han registrado 13 casos, todos en pacientes COVID-19. “La intubación prolongada que suelen padecer los casos severos con esta enfermedad predispone a presentar lesiones en los anillos traqueales, lo que a la larga genera la obstrucción en el flujo de aire a los pulmones y también la pérdida de la función del habla”, mencionó el especialista.

Remarcó que si bien existen diversos tipos de tratamientos para la estenosis traqueal, que dependerá del nivel, extensión y grado del compromiso, en el hospital Arzobispo Loayza se ha logrado resolver estos casos a través de una cirugía en la que se retiran los anillos traqueales dañados (resección) y se vuelve a unir (anastomosis) ambas partes de la tráquea, restableciendo la arquitectura de la tráquea y brindando una solución inmediata.

El Minsa indicó que dicha operación quirúrgica permite que el paciente pueda comunicarse nuevamente y mejore su respiración por sus propios medios al día siguiente de la intervención, sin necesitar de ningún dispositivo, como una cánula de traqueotomía. Precisó que este procedimiento tiene la mejor tasa de éxito.

Un caso

Por su parte, el doctor Edward Bustamante Contreras, también especialista en cirugía de cabeza, cuello y maxilofacial, comentó que el caso más reciente de estenosis en el hospital Loayza lo presentó una mujer de 56 años, que fue referida desde Iquitos, en octubre, por presentar problemas respiratorios y del habla, debido a una lesión en la tráquea como consecuencia de una intubación por COVID-19.

Bustamante precisó que la paciente fue sometida a diferentes estudios, entre ellos una fibroscopia y tomografías, para determinar la ubicación y grado de severidad de la enfermedad, luego de lo cual se le realizó la mencionada cirugía de resección de estenosis. La paciente no necesitó pasar por cuidados intensivos, ya que esta técnica brinda resultados inmediatos. A la fecha, la paciente ha mostrado una evolución favorable.

“Puedo hablar y respirar con normalidad, me siento contenta con el resultado de la operación y muy agradecida con el SIS y los médicos del Hospital Loayza porque antes de la operación no podía dormir, ni comer, sentía que me iba a quedar sin aire, ahora me siento muy bien” expresó la paciente.

El especialista agregó que, por lo general, el alta de los pacientes se da a partir del tercer o cuarto día postcirugía y los controles se realizan por consultorio después de dos semanas para ver su evolución. Posteriormente, de manera mensual serán evaluados con exámenes adicionales, como fibroscopias, para evaluar la cicatrización y, de acuerdo a ello, ser dados de alta de consulta externa.

