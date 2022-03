Conforme a los criterios de Saber más

Bancadas de centro, como Alianza para el Progreso (APP) o Acción Popular (AP), volverán a jugar un rol clave de cara al voto de confianza al Gabinete de Aníbal Torres y ante una moción de censura presentada contra el ministro de Salud Hernán Condori. En este último caso, mientras los apepistas parecen tener una postura más unánime sobre el tema, es en el bloque de la lampa en donde aún hay posturas divididas.

Los diferentes puntos de vista en Acción Popular se expresan tanto en la forma del procedimiento, como en el fondo, según ha podido conocer El Comercio.

Y es que la iniciativa de Fuerza Popular (FP) –que también lleva firmas de legisladores de APP, Avanza País, Renovación Popular (RP) y Podemos Perú (PP)– señala que no hay impedimento normativo para plantear una censura sin una interpelación previa.

La forma

Consultado sobre si está de acuerdo con que –para plantear una censura– no es requisito una interpelación previa, el vocero titular de AP, Elvis Vergara, indicó: “No hay un proceso detallado o bien reglamentado; sin embargo, la práctica parlamentaria se ha dado del modo como lo indica, primero interpelación y luego censura”.

Vergara fue quien, en el pleno del último lunes, adelantó que Acción Popular iba a votar en abstención respecto de la moción de censura contra el saliente ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. La postura se adoptó en medio de las miradas que penden sobre la bancada de la lampa debido a declaraciones dadas por la lobbista Karelim López, aspirante a colaboradora eficaz en un proceso por lavado de activos.

Karelim López señaló que existe una mafia en el MTC para direccionar obras, la cual tiene entre sus integrantes a “cinco congresistas de Acción Popular”, identificando a Raúl Doroteo y Juan Carlos Mori. Ambos han negado las imputaciones.

Para Edwin Martínez, antes de plantear mociones, el Congreso debería esperar a que, antes de la presentación del Gabinete el 8 de marzo, se cambie al titular de Salud. “Yo creo que primero deberían interpelarlo. Después de la interpelación, ya viene la censura. Son condicionantes que deberían darse”, opinó.

En la misma línea se expresó Wilson Soto. “De la información que se tiene a través de los medios de comunicación, efectivamente el ministro de Salud habría sostenido posiciones o posturas sin base científica, que es reprochable porque podrían atentar contra la salud de las personas y ello, evidentemente, es reprochable. Pero creo que es necesario que el pleno del Congreso escuche sus argumentos del porque manifestó versiones sin sustento probado”.

La bancada de Acción Popular tiene posiciones dispares respecto al cuestionado ministro de Salud, Hernán Condori. (Foto: Lino Chipana / GEC)

Otros miembros de Acción Popular tuvieron apreciaciones distintas. La vocera alterna Karol Paredes dijo que “cualquiera de las dos formas es legal”. “En lo que está haciendo el Congreso no hay nada ilegal, puede ir primero por la interpelación y de ahí el segundo paso es la censura. Pero si tienen las firmas para presentar la moción de censura, también están en lo correcto. No hay nada de ilegal o inconstitucional en este proceso”, insistió.

José Arriola, otro portavoz alterno de la bancada, indicó estar “completamente de acuerdo” con que se vote una moción de censura directa contra el ministro Hernán Condori.

Por su parte, si bien refirió que no sería ilegal debatir una censura directamente, el parlamentario Ilich López expresó que Condori debería explicar al pleno sus afirmaciones sobre una mafia en el ministerio. “Si ya entró en el cargo y dice que hay una mafia, ¿lo vamos a sacar? Creo que no califica para ministro, pero está denunciando algo grave. Se tiene que tratar”, sostuvo.

En ese sentido, indicó que si procede la censura directa, estaría a favor. De lo contrario, dijo que también apoyaría la interpelación. “El fondo es que ese señor no está calificado para ser ministro y se debe ir. En el tema del procedimiento, si se pasa de frente a la censura, no habría problema legal porque el reglamento no lo estipula así. Pero si es que pasa la interpelación, sería interesante que venga y que explique quiénes son esa mafia”, añadió.

El fondo

En Acción Popular tampoco hay una postura definida respecto a si Condori debe o no ser censurado. Vergara comentó que la bancada se reunirá el lunes para debatir el asunto.

Soto también indicó que el tema no se ha tocado en la bancada, pero afirmó: “Si se le interpela y las respuestas o argumentos no satisfacen, se le debería de censurar”.

Arriola dijo que a título personal está a favor de la censura de Condori por su falta de idoneidad y experiencia. “La posición de Acción Popular, por lo que sé de algunos congresistas con los que he conversado, es votar a favor de la censura. No puedo decir mayoritariamente, pero ahorita en el temperamento de la bancada, por lo menos la mitad va a votar por la censura”, aseveró.

Asimismo, Karol Paredes, Edwin Martínez e Ilich López coincidieron en que Condori no debe seguir en el cargo.

“No puedo responder a nivel de bancada. Este tema no lo hemos conversado. Pero de manera personal, voy a optar por la censura. Consideramos que es el momento de empezar a poner personas idóneas en los cargos que corresponden, teniendo el conocimiento y la experiencia”, explicó Paredes.

Martínez consideró que Condori no es un profesional idóneo para asumir una cartera tan delicada en un contexto de pandemia, por lo que está a favor de la censura. “Yo he puesto como condición: si sacan a ese ministro, doy el voto de confianza. Si no, no lo doy [...] Estoy de acuerdo con que lo censuren, no es un profesional idóneo”, dijo el congresista.

Aunque dijo estar a favor de que Condori no siga como ministro de Salud, López apuntó que el Congreso debe actuar con prudencia para que no se interprete su accionar a favor de argumentos contrarios y recibir calificaciones, como “vacador”. “En la bancada no tenemos a alguien como la señora [Keiko] Fujimori que ordena y los congresistas hacen caso. Nosotros tenemos varias posiciones, no lo hemos debatido todavía. Pero con algunos colegas que he conversado, sí, ese ministro no debe ir”, acotó.

El ministro de Salud, Hernán Condori, emitió un pronunciamiento este jueves, un día después de la presentación de una moción de censura en su contra. (Video: Minsa)

Ánimo en otras bancadas

Se requieren 66 votos para censurar a un ministro. Solo contando a Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Alianza para el Progreso (APP) y Carlos Anderson, de Podemos Perú, las posiciones a favor de la censura de Condori alcanzarían 59 adhesiones.

A ellos se sumarían los tres legisladores del Partido Morado, que se ha pronunciado exhortando al Gobierno a retirar a Condori del Ministerio de Salud e incluso solicitado al Gabinete en su conjunto a renunciar para “no esperar una inminente negación de confianza el 8 de marzo próximo”. De adherirse algunos miembros de Acción Popular o Juntos por el Perú, la situación de Condori se complicaría mucho más.

Eduardo Salhuana, vocero de APP, indicó que en su bancada “todos tienen una mala opinión del ministro”. A su juicio, la permanencia de Condori es “insostenible”.

Respecto del tema de forma, manifestó que si la moción procede, su bancada votaría a favor de la censura. Pero en caso contrario, dijo que recurrirían a una moción de interpelación que ha promovido su grupo desde la semana pasada y que ya cuenta con 17 firmas, incluyendo algunas de Fuerza Popular.

“Ir directo a la censura genera ante la opinión pública una imagen de arbitrariedad. Y hay sectores que defienden y dicen: el Congreso es obstruccionista, vacador, golpista, quieren censurar sin escucharlo”, advirtió también.

Desde Somos Perú, el vocero José Jerí indicó que su bancada aún no tiene una posición clara. “Pero sí estamos medio incómodos como bancada. Hay un sinsabor, que esperemos pueda ser aclarado como corresponde no solo con declaraciones por aquí y por allá, sino en el pleno del Congreso. Y para ello, el mecanismo inicial e idóneo es una interpelación”, señaló.

En esa línea, sostuvo que a Condori se le debe dar la oportunidad de responder ante los cuestionamientos en su contra. “Tenemos un sinsabor por esa designación, pero estamos prestos a escuchar las aclaraciones del caso, los esclarecimientos de los hechos. Hay que darle por lo menos la oportunidad a que se defienda o escucharlo. El Reglamento del Congreso dice que primero es la interpelación. Creo que a nivel procedimental es imprecisa. Debe y correspondería una interpelación y no una censura directa, según nuestros procedimientos del Congreso”, estimó.

Desde el oficialismo, la vocera alterna de Perú Libre aseveró que la moción de censura se basa en interpretaciones de “consultores a medida” y que queda claro que se pretende desestabilizar al gobierno. “La censura es el mecanismo por el que se hace efectiva la responsabilidad política del ministro. El paso previo es interpelarlo, a fin de escuchar sus descargos frente a lo que se le objeta”, explicó.

Asimismo, Robles sentenció que Perú Libre está en contra de la censura al ministro de Salud y cuestionó argumentos del documento presentado. “Señalan críticas en cuanto escasez de medicamentos contra el cáncer y VIH, la vacunación en comunidades nativas, entre otras. Estas problemáticas son estructurales y heredadas desde muchas gestiones anteriores. El ministro no lleva ni un mes de gestión y ya se le pide haber solucionado problemas que se traen de gobierno anteriores”, concluyó.

