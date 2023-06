Un personaje cercano a Perú Libre aseguró que el golpe de Estado que dio el expresidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre fue coordinado con el entorno del congresista Guillermo Bermejo, reveló “Cuarto poder” este domingo.

Se trata del abogado Alberto Nieves Vela, quien fue guía en capacitaciones a personeros de Perú Libre antes de la segunda vuelta electoral y luego frecuentó la bancada parlamentaria de ese partido.

Nieves aseguró, en un audio al que accedió “Cuarto poder”, que un asesor de Bermejo en el Congreso, al que identificó como Lenin, gestionó la entrega de celulares para realizar coordinaciones previas al golpe de Estado.

“Antes de que pase esta h..., estos les han dado a toditos esos celulares chiquitos, esos chanchitos con chip nuevo, con chip les han dado, con chip que ya estaba registrado. [...] Han repartido 90 celulares, yo tengo uno de ellos. Me han dado uno. Yo le pedí: Compadre, dame el celular. ‘Toma, compadre’, me dice. ‘Es para coordinar a la hora que el presidente cierre el Congreso. Ahí vamos a reventar con todo’. Ellos han estado invirtiendo. Estos c... han estado previendo lo que iba a pasar, hermano”, dijo.

Nieves se refiere a Lenin Romero Casavilca, asesor de la otrora bancada Perú Democrático, que lideraba Bermejo.

El trabajador parlamentario reconoció a “Cuarto poder” que conoce a Nieves. “En campaña no lo recuerdo, pero lo conozco sí en la bancada Perú Libre. Eso fue en el 2021. [...] Él decía que era asesor, analista político, esa era la función que hacía”, dijo.

En los audios, Nieves también asegura ser testigo de las coordinaciones previas a las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso.

“La marcha está moviendo otra gente, hermano. Mira, escúchame una cosa. Hay una gente, una gente, un [...] que se llama Lenin ahí, en el bloque de Bermejo. [...] Ha trabajado conmigo. Mi pata es. Ese ha sacado billete de adentro. Ha traído billete. [...] La vez pasada me llamó. Ese día nomás que hubo el golpe me llama: ‘Compadre, métete al grupo de Bermejo’. Almorzamos y me dice: ‘Vamos a repartir plata’. [...] ‘Esta vaina no la vamos a perder. El poder no lo vamos a perder’”.

Bermejo aseguró a “Cuarto poder” que sus trabajadores parlamentarios son de su absoluta confianza. “Jamás cometería esa barrabasada de coger dinero para comprar celulares y esas cosas”, dijo. Lenin Romero también negó los hechos.

Castillo cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo por el golpe de Estado, mientras la fiscalía lo investiga por presunta rebelión y conspiración.

Por el mismo caso, la fiscalía investiga a la ex primer ministra Betssy Chávez y a los exministros Willy Huerta (Interior) y Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo).