El primer ministro Aníbal Torres reconoció que se reunió una vez con el ex secretario general de la Presidencia de la República Bruno Pacheco para conocer específicamente su situación, tras el hallazgo de US$20 mil en Palacio de Gobierno en noviembre del año pasado.

Torres se presentó el miércoles en la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde afirmó que ese encuentro se coordinó con una mujer —a la que no identificó— que lo llamó para pactar la reunión. Por esa razón, agregó, acudió hasta una calle ubicada en el distrito de San Borja.

“Una vez [me reuní con Pacheco]. No hay testigos presenciales porque me reúno él y yo, solos, en el vehículo, en una calle en San Borja que, si no me equivoco, se llama El Buen Retiro. [...] Exactamente el día no recuerdo, pero fue la última semana de noviembre pasado, habrá sido aproximadamente a las 8 p.m.”, explicó.

Hasta ahora, el jefe del Gabinete Ministerial no había dado una versión clara ni detallada sobre este asunto.

“Sí, me he reunido en la calle, he pasado con mi auto y le he dicho: qué tal. Lo hice pasar y entonces le pregunto qué pasó, qué es eso de los US$20 mil, porque yo tenía interés en saber”, había manifestado Torres en el Cusco el pasado 30 de abril.

El miércoles, detalló que el día del encuentro estaba con uno de sus hijos, Marco Antonio Torres López, en un vehículo de la empresa de este último.

El primer ministro precisó que cuando iban camino a recoger a la novia de su hijo, le dijo a este que antes pasara por una dirección. Allí se encontró con Pacheco.

Torres añadió que su hijo bajó del vehículo e hizo ingresar a este al ex secretario presidencial. “En mi vehículo nos hemos reunido Pacheco y yo, nadie más”, anotó.

La empresaria Karelim López, ahora colaboradora eficaz de la fiscalía, indicó que llevó en su vehículo a Pacheco para que se reuniera con Torres en un departamento de San Borja.

Pero el primer ministro rechazó esa afirmación y aseguró que la empresaria ha dado hasta siete versiones sobre la reunión con Pacheco.

Torres también negó que haya ofrecido al ex secretario presidencial sacarlo del país rumbo a Panamá.

Reunión informal

Durante su presentación, el primer ministro Torres entró en contradicciones cuando intentó explicar en diversas oportunidades que como titular de Justicia quería saber sobre la procedencia de los US$20 mil hallados a Pacheco.

No obstante, cuando los integrantes de la comisión lo cuestionaron por acudir a una reunión informal, aseguró que ahí “no realizó” ninguna actividad oficial como ministro.

“Me llamó una señora o señorita, no lo recuerdo, y para mí se me presentó la ocasión de conversar con el señor Bruno Pacheco por el hecho de que yo era ministro de Justicia y quería saber qué es lo que sucedió, porque tener US$20 mil, como dice en la prensa, era sospechoso”, detalló.

En otro momento, Torres aseveró que el presidente Pedro Castillo no supo de la reunión que sostuvo con Pacheco.

“No tenía conocimiento [de la reunión con Pacheco]. No sé si después tuvo conocimiento, no hemos hablado de esa reunión”, declaró.

En la sesión también se presentó el exministro Juan Carrasco Millones, quien negó conocer a Pacheco o haber querido designarlo asesor del Ministerio de Defensa. Del mismo modo, negó conocer a Karelim López.

Sobre su visita a la casa del pasaje Sarratea, en Breña, Carrasco refirió que no dijo ante la Comisión de Defensa del Parlamento que haya visitado la casa para tratar temas de defensa nacional con el jefe del Estado.

Reprochable

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura (Fuerza Popular), comentó que es reprochable que el primer ministro se haya reunido en un vehículo con Pacheco cuando era ministro de Justicia.

“Llama la atención de la población, porque un funcionario, ¿cómo puede reunirse de manera informal en una calle? ¿Cuándo se ha visto que se reúnan en un carro? Eso es reprochable, no es el comportamiento de un alto funcionario”, cuestionó el representante fujimorista.